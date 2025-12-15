Google Pixel 9 Pro Fold: గూగుల్ ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్.. రూ.73 వేలు డిస్కౌంట్..!
Google Pixel 9 Pro Fold: మీరు ఫోల్డబుల్ డిస్ప్లేతో Google 5G స్మార్ట్ఫోన్ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే, Flipkart గొప్ప ఆఫర్ను అందిస్తోంది. గత సంవత్సరం, Google దాని ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్, Google Pixel 9 Pro Foldను ప్రారంభించింది, ఇది గొప్ప ఎంపికగా నిరూపించబడవచ్చు. ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై కస్టమర్లు బ్యాంక్ ఆఫర్లు మరియు ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లను పొందవచ్చు. ఇక్కడ, Google Pixel 9 Pro Foldలో అందుబాటులో ఉన్న డీల్లు, ఆఫర్ల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
Google Pixel 9 Pro Fold Offers
గూగుల్ పిక్సెల్ 9 ప్రో ఫోల్డ్ 16జీబీ ర్యామ్ + 256జీబీ స్టోరేజ్ వేరియంట్ ఫ్లిప్కార్ట్లో రూ.99,999కి జాబితా చేశారు, ఇది మొదట ఆగస్టు 2024లో ₹1,72,999కి ప్రారంభించారు. బ్యాంక్ ఆఫర్లలో Flipkart బజాజ్ ఫిన్సర్వ్ ఇన్స్టా EMI కార్డ్తో చేసిన చెల్లింపులపై ఫ్లాట్ రూ.400 తగ్గింపు ఉంటుంది, దీని వలన ప్రభావవంతమైన ధర రూ.99,599కి వస్తుంది. ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లు మీ పాత లేదా ఇప్పటికే ఉన్న ఫోన్లో రూ.62,400 ఆదా చేయవచ్చు. అదనంగా, ఎంపిక చేసిన మోడళ్లపై రూ.5,000 అదనపు పొదుపులు ఉన్నాయి. అయితే, ఆఫర్ గరిష్ట ప్రయోజనం మార్పిడి చేయబడుతున్న పరికరం, ప్రస్తుత స్థితిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
Google Pixel 9 Pro Specifications
గూగుల్ పిక్సెల్ 9 Pro ఫోల్డ్ 8-అంగుళాల LTPO OLED సూపర్ ఆక్టువా ఫ్లెక్స్ ఇన్నర్ డిస్ప్లేను 2076x2152 పిక్సెల్ల రిజల్యూషన్, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 2,700 నిట్ల పీక్ బ్రైట్నెస్తో కలిగి ఉంది. 6.3-అంగుళాల OLED సూపర్ ఆక్టువా డిస్ప్లే 1,080x2,424 పిక్సెల్ల రిజల్యూషన్, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ , 2,700 నిట్ల పీక్ బ్రైట్నెస్ను కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ గూగుల్ టెన్సార్ G4 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. టైటాన్ M2 సెక్యూరిటీ చిప్ను కలిగి ఉంటుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై నడుస్తుంది.
కెమెరా సెటప్ విషయానికొస్తే, పిక్సెల్ 9 ప్రో ఫోల్డ్ వెనుక భాగంలో f/1.7 అపెర్చర్తో 48-మెగాపిక్సెల్ వైడ్-యాంగిల్ కెమెరా, f/2.2 అపెర్చర్, ఆటోఫోకస్తో 10.5-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ కెమెరా, f/3.1 అపెర్చర్తో 10.8-మెగాపిక్సెల్ టెలిఫోటో కెమెరాను కలిగి ఉంది. సెల్ఫీలు,వీడియో కాల్ల కోసం, f/2.2 అపెర్చర్తో 10-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ ఫ్రంట్ కెమెరా, f/2.2 అపెర్చర్తో 10-మెగాపిక్సెల్ సెకండరీ ఫ్రంట్ కెమెరా ఉన్నాయి. బ్యాటరీ బ్యాకప్ కోసం, ఫోన్ 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతుతో 4,650mAh బ్యాటరీతో శక్తినిస్తుంది. కనెక్టివిటీ ఎంపికలలో 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, బ్లూటూత్ 5.3, NFC, GPS, USB 3.2 టైప్-C పోర్ట్ ఉన్నాయి.