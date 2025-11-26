Google Pixel 9 Pro Fold : గూగుల్ పిక్సెల్ 9 ప్రో ఫోల్డ్.. అతిపెద్ద డిస్కౌంట్.. డీల్ చూడండి..!
ఈ రోజుల్లో మీరు కూడా కొత్త ఫోల్డబుల్ ఫోన్ కొనాలని ఆలోచిస్తున్నారా? మీ బడ్జెట్ దాదాపు రూ. 1.20 లక్షలు అయితే, ఫ్లిప్కార్ట్ తన బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ సందర్భంగా మీకు అత్యంత అద్భుతమైన డీల్లలో ఒకదాన్ని అందించింది
Google Pixel 9 Pro Fold : ఈ రోజుల్లో మీరు కూడా కొత్త ఫోల్డబుల్ ఫోన్ కొనాలని ఆలోచిస్తున్నారా? మీ బడ్జెట్ దాదాపు రూ. 1.20 లక్షలు అయితే, ఫ్లిప్కార్ట్ తన బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ సందర్భంగా మీకు అత్యంత అద్భుతమైన డీల్లలో ఒకదాన్ని అందించింది, గత సంవత్సరం Google Pixel 9 Pro Fold పై అతిపెద్ద డిస్కౌంట్ను అందిస్తోంది. కంపెనీ ఈ ఫోన్ని భారతదేశంలో రూ.1,72,999కి ప్రారంభించింది. అయితే, మీరు ఇప్పుడు ఈ ఫోన్ను గణనీయమైన తగ్గింపుతో కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ పరికరం మన్నికైన ఫారమ్ ఫ్యాక్టర్, AMOLED ప్యానెల్, ట్రిపుల్ కెమెరాలు, ప్రీమియం బ్యాక్ ఫినిషింగ్ను అందిస్తుంది.
ఫ్లిప్కార్ట్ బ్లాక్ ఫ్రైడే 2025 సేల్ సమయంలో, కంపెనీ ఈ ఫోన్పై రూ.53,000 వరకు ప్రత్యక్ష తగ్గింపును అందిస్తోంది, దీని వలన Google Pixel 9 Pro Fold ధర కేవలం రూ.1,19,999కి తగ్గుతుంది. ఇంకా, కంపెనీ ఈ ఫోన్ పై గొప్ప బ్యాంక్ ఆఫర్ ను కూడా అందిస్తోంది, ఇక్కడ మీరు Flipkart Axis లేదా Flipkart SBI బ్యాంక్ కార్డులను ఉపయోగించి రూ.4,000 వరకు తగ్గింపు పొందవచ్చు. బ్యాంక్ ఆఫర్ తర్వాత, ఫోన్ ధర కేవలం రూ.1,15,999 కు తగ్గించబడింది.
అదనంగా, ఈ ఫోన్ లో గొప్ప ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ కూడా ఉంది, ఇక్కడ మీరు మీ పాత పరికరాన్ని మార్పిడి చేసుకోవడం ద్వారా రూ.68,050 వరకు పొందవచ్చు. అయితే, పరికరం ఖచ్చితమైన విలువ దాని మోడల్ మరియు స్థితిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇందులో మీరు అదనపు రుసుముతో ఫోన్ తో కొనుగోలు చేయగల పొడిగించిన వారంటీ వంటి యాడ్-ఆన్లు కూడా ఉన్నాయి.
Google యొక్క ఫోల్డబుల్ డ్యూయల్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది, బయట 6.3-అంగుళాల OLED కవర్ ప్యానెల్ మరియు 8-అంగుళాల OLED ప్రధాన డిస్ప్లే ఉన్నాయి. రెండు డిస్ప్లేలు 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ మరియు గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ 2 తో వస్తాయి. ఈ పరికరం గూగుల్ సొంత టెన్సర్ G4 చిప్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది.
ఈ ఫోన్ 4,650mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది . 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఫోటోగ్రఫీ కోసం, ఈ పరికరం 48MP ప్రైమరీ కెమెరా, 10.5MP అల్ట్రావైడ్, 10.8MP టెలిఫోటో కెమెరాను కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ ముందు భాగంలో రెండు సెల్ఫీ కెమెరాలను కూడా అందిస్తుంది.