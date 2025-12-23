Google Pixel 9: గూగుల్ పిక్సెల్ 9.. ధర భారీగా తగ్గింది.. ఇప్పుడు ఎంతంటే..?
Google Pixel 9: మీరు కొత్త Google Pixel స్మార్ట్ఫోన్ను కొనుగోలు చేయాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే.. తక్కువ బడ్జెట్లో ఉంటే, గత సంవత్సరం ప్రారంభించబడిన Google Pixel 9ని మీరు పరిగణించవచ్చు. Pixel స్మార్ట్ఫోన్ ధర తగ్గింపులు, బ్యాంక్ ఆఫర్లు, నో-కాస్ట్ EMI ఎంపికలతో సహా గణనీయమైన తగ్గింపులతో Google అధికారిక వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంది. ఇక్కడ, మేము Google Pixel 9 డీల్లు, ఆఫర్లను స్పెసిఫికేషన్లతో పాటు వివరిస్తున్నాము.
గూగుల్ పిక్సెల్ 9 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ కంపెనీ అధికారిక వెబ్సైట్లో రూ.58,399కి జాబితా చేయబడింది, ఇది ఆగస్టు 2024లో రూ.79,999 నుండి తగ్గింది. బ్యాంక్ ఆఫర్లలో HDFC క్రెడిట్ కార్డ్ EMI లావాదేవీలతో రూ.4,000 తక్షణ క్యాష్బ్యాక్ కూడా ఉంటుంది, దీని వలన ప్రభావవంతమైన ధర రూ.54,399కి వస్తుంది.
గూగుల్ పిక్సెల్ 9 1080 x 2424 పిక్సెల్స్ రిజల్యూషన్తో 6.3-అంగుళాల యాక్టువా OLED డిస్ప్లే, 60Hz-120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 2,700 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను కలిగి ఉంది. డిస్ప్లే కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ 2 ద్వారా రక్షించబడింది. టెన్సర్ G4 ప్రాసెసర్ ద్వారా ఆధారితమైన ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15పై నడుస్తుంది. భద్రత కోసం, ఫోన్లో ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ ఉంది. ఇది 45W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్, Qi-సర్టిఫైడ్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్తో 4,700mAh బ్యాటరీతో మద్దతు ఇస్తుంది.
పిక్సెల్ 9లో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ వైడ్-యాంగిల్ కెమెరా, వెనుక భాగంలో 48-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ కెమెరా ఉన్నాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్ల కోసం 10.5-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా అందుబాటులో ఉంది. దుమ్ము, నీటి నిరోధకత కోసం ఫోన్ IP68-రేటెడ్. కనెక్టివిటీ ఎంపికలలో Wi-Fi 6, బ్లూటూత్ 5.3, NFC, GPS, డ్యూయల్-బ్యాండ్ GNSS,USB టైప్-C పోర్ట్ ఉన్నాయి.