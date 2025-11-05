Google Pixel 9: మెగా ఆఫర్.. ఈ గూగుల్ ఫోన్పై రూ. 25 వేలు డిస్కౌంట్..!
Google Pixel 9: మీరు Google నుండి ఈ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ను కొనుగోలు చేయాలని ఆలోచిస్తుంటే, మీరు Google Pixel 9 ఫోన్ను తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ ఫోన్ భారతదేశంలో రూ. 79,999కి లాంచ్ అయింది, కానీ ఇప్పుడు మీరు Flipkartలో రూ. 54,999 ధరకే చాలా మంచి తగ్గింపుతో కొనుగోలు చేయవచ్చు. రూ. 25,000 తగ్గింపు ఇవ్వబడుతోంది. ఆఫర్ గురించి మరిన్ని వివరాలు చూద్దాం.
గూగుల్ పిక్సెల్ 9 (12GB + 256GB) ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్లో రూ. 54,999కి జాబితా చేయబడింది, ఇది దాని అసలు లాంచ్ ధర నుండి రూ. 25,000 ప్రత్యక్ష తగ్గింపు. దాని పైన, Flipkart SBI క్రెడిట్ కార్డులను ఉపయోగించే కొనుగోలుదారులు రూ. 4,000 వరకు తగ్గింపు పొందవచ్చు. Flipkart ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డులపై నో-కాస్ట్ EMIని కూడా అందిస్తోంది. మీరు మీ పాత ఫోన్ను ఉపయోగించి ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ కింద తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ ఆఫర్ 12GB RAM మరియు 256GB నిల్వతో వింటర్గ్రీన్ కలర్ ఆప్షన్లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది.
Pixel 9 స్మార్ట్ఫోన్ 120Hz అడాప్టివ్ రిఫ్రెష్ రేట్ మరియు 1,800 nits వరకు అధిక బ్రైట్నెస్తో 6.3-అంగుళాల LTPO OLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది ఏడు ప్రధాన Android నవీకరణలకు హామీ ఇవ్వబడిన నవీకరణలతో Android 14లో నడుస్తుంది, దీర్ఘకాలిక సాఫ్ట్వేర్ మద్దతును నిర్ధారిస్తుంది. హుడ్ కింద, ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో గూగుల్ టెన్సర్ G4 ప్రాసెసర్ ఉంది, ఇది 12GB RAM, 256GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో జత చేయబడింది. కెమెరా విభాగం విషయానికొస్తే, పిక్సెల్ 9 స్మార్ట్ఫోన్లో 50MP ప్రైమరీ సెన్సార్, 48MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్, 10.5MP ఫ్రంట్ కెమెరాతో సహా డ్యూయల్ రియర్ సెటప్ ఉంది. ఈ పరికరానికి శక్తినిచ్చేది 27W వైర్డ్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో 4,700mAh బ్యాటరీ ఉంది.