Google Pixel 8 Discount: సగం ధరకే Google Pixel 8.. మిస్ అవ్వకూడని క్రేజీ డీల్..!

Google Pixel 8 Discount: గూగుల్ పిక్సెల్ ఫోన్లంటే ఇష్టపడే వారికి ఒక అదిరిపోయే వార్త. ప్రస్తుతం గూగుల్ పిక్సెల్ 8 మొబైల్ దాదాపు సగం ధరకే అందుబాటులోకి వచ్చింది.

Google Pixel 8 Discount: గూగుల్ పిక్సెల్ ఫోన్లంటే ఇష్టపడే వారికి ఒక అదిరిపోయే వార్త. ప్రస్తుతం గూగుల్ పిక్సెల్ 8 మొబైల్ దాదాపు సగం ధరకే అందుబాటులోకి వచ్చింది. ప్రీమియం స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను తక్కువ ధరలో సొంతం చేసుకోవాలనుకునే వారికి ఇది ఒక అరుదైన అవకాశం. ఆఫర్ ముగిసేలోపు ఈ డీల్‌ను దక్కించుకోవడానికి జనం ఎగబడుతున్నారు.

పిక్సెల్ 8 కెమెరా గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. దీని ఏఐ (AI) ఫీచర్లు ఫోటోగ్రఫీని ఒక కొత్త స్థాయికి తీసుకెళ్తాయి. ఎలాంటి లైటింగ్ లోనైనా అద్భుతమైన ఫోటోలను తీయడం దీని ప్రత్యేకత. సోషల్ మీడియాలో క్వాలిటీ ఫోటోలు పెట్టాలనుకునే యువతకు ఈ ఫోన్ ఒక వరం లాంటిది.

ఇందులోని గూగుల్ టెన్సర్ చిప్‌సెట్ స్మార్ట్‌ఫోన్ పనితీరును వేగవంతం చేస్తుంది. క్లీన్ ఆండ్రాయిడ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ కావాలనుకునే వారికి పిక్సెల్ కంటే మించిన ఆప్షన్ లేదు. ఎటువంటి అదనపు యాప్‌లు లేకుండా ఫోన్ చాలా స్మూత్‌గా పనిచేస్తుంది. సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ కూడా రెగ్యులర్‌గా అందుతుంటాయి.

ధర భారీగా తగ్గడంతో, బడ్జెట్ ఫోన్ల ధరకే ఈ ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫోన్ లభిస్తోంది. బ్యాంక్ ఆఫర్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్‌లు కలిపితే ధర ఇంకా తగ్గే అవకాశం ఉంది. అందుకే స్మార్ట్ బయర్స్ అందరూ ఈ అవకాశాన్ని వదులుకోకూడదని అనుకుంటున్నారు. స్టాక్ అయిపోయేలోపే ఆర్డర్ చేసుకోవడం ఉత్తమం. డిస్‌ప్లే క్వాలిటీ, బ్యాటరీ మేనేజ్‌మెంట్ కూడా ఇందులో చాలా బాగుంటాయి. కాంపాక్ట్ సైజులో ఉండి, చేతిలో పట్టుకోవడానికి చాలా సౌకర్యంగా ఉంటుంది. ప్రీమియం బిల్డ్ క్వాలిటీతో వస్తున్న ఈ ఫోన్, ఇప్పుడు అందరికీ అందుబాటులో ఉండటం విశేషం. ఈ అద్భుతమైన డీల్‌ను మీరు కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి.

