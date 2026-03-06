Google Pixel 10a Offers: గూగుల్ పిక్సెల్ 10a.. అదిరిపోయే ఆఫర్లతో అమ్మకాలు ప్రారంభం..!
Google Pixel 10a Offers: గూగుల్ తన ఫ్లాగ్షిప్ సిరీస్లో భాగంగా అత్యంత ఆసక్తికరమైన 'పిక్సెల్ 10a' స్మార్ట్ఫోన్ అమ్మకాలను భారతదేశంలో ప్రారంభించింది.
Google Pixel 10a Offers: గూగుల్ తన ఫ్లాగ్షిప్ సిరీస్లో భాగంగా అత్యంత ఆసక్తికరమైన 'పిక్సెల్ 10a' స్మార్ట్ఫోన్ అమ్మకాలను భారతదేశంలో ప్రారంభించింది. గత నెలలో లాంచ్ అయిన ఈ మొబైల్ ఇప్పుడు వినియోగదారులకు కొనుగోలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది. గూగుల్ యొక్క ప్రత్యేకమైన సాఫ్ట్వేర్ అనుభవాన్ని తక్కువ ధరలో అందించడమే ఈ ఫోన్ లక్ష్యం.
భారత్లో పిక్సెల్ 10a ఒకే ఒక 8GB ర్యామ్ + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్లో లభిస్తుంది. దీని ధర రూ. 49,999గా నిర్ణయించారు. వినియోగదారులు దీనిని ఫ్లిప్కార్ట్ మరియు గూగుల్ ఆన్లైన్ స్టోర్ ద్వారా పొందవచ్చు. లాంచ్ ఆఫర్లలో భాగంగా HDFC బ్యాంక్ కార్డులపై రూ. 3,000 క్యాష్బ్యాక్ మరియు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
సాంకేతిక వివరాల విషయానికి వస్తే, ఇందులో 6.3 అంగుళాల Actua pOLED డిస్ప్లే ఉంది. ఇది 3,000 నిట్స్ బ్రైట్నెస్ మరియు 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను అందిస్తుంది. గూగుల్ సొంత Tensor G4 చిప్సెట్ మరియు భద్రత కోసం Titan M2 సెక్యూరిటీ కో-ప్రాసెసర్ను ఇందులో అమర్చారు.
కెమెరా విభాగంలో పిక్సెల్ ఫోన్లు ఎప్పుడూ ముందే ఉంటాయి. ఇందులో 48MP ప్రధాన కెమెరా (OIS సపోర్ట్తో) మరియు 13MP అల్ట్రా వైడ్ కెమెరా ఉన్నాయి. 5,100mAh బ్యాటరీతో వచ్చే ఈ ఫోన్ 30W వైర్డ్ మరియు 10W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
ముఖ్యంగా ఈ ఫోన్కు గూగుల్ 7 సంవత్సరాల పాటు సాఫ్ట్వేర్ మరియు సెక్యూరిటీ అప్డేట్లను హామీ ఇచ్చింది. IP68 రేటింగ్తో ఇది నీరు మరియు దుమ్ము నుండి పూర్తి రక్షణను కలిగి ఉంటుంది. బెర్రీ, ఫాగ్, లావెండర్ వంటి ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో ఇది దొరుకుతుంది.