Google Pixel 10a: గూగుల్ పిక్సెల్ 10a.. ఫిబ్రవరి 18న లాంచ్.. పిక్సెల్ ఫ్యాన్స్కు పండగే..!
Google Pixel 10a: గూగుల్ స్మార్ట్ఫోన్ లవర్స్ ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న ఆ క్షణం రానే వచ్చింది.
Google Pixel 10a: గూగుల్ స్మార్ట్ఫోన్ లవర్స్ ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న ఆ క్షణం రానే వచ్చింది. టెక్ దిగ్గజం గూగుల్ తన మోస్ట్ అవేటెడ్ మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్ఫోన్ 'పిక్సెల్ 10a'ను ఇండియాలో లాంచ్ చేస్తున్నట్లు అఫీషియల్గా కన్ఫర్మ్ చేసింది. ఫిబ్రవరి 18, 2026న గ్లోబల్ మార్కెట్తో పాటు భారత్లోనూ ఈ ఫోన్ అడుగుపెట్టబోతోంది. సాధారణంగా ప్రీమియం ఫోన్లంటే భారీ ధరలు ఉంటాయని భయపడే వారికి పిక్సెల్ 10 సిరీస్లో ఇదొక చౌకైన, పవర్ఫుల్ ఆప్షన్గా నిలవనుంది. ఇండియన్ మార్కెట్లో తన పట్టును మరింత బిగించేందుకు గూగుల్ ఈ ఫోన్ను ఒక వ్యూహాత్మక ఆయుధంగా మలుచుకుంది. బడ్జెట్లోనే ప్రీమియం ఎక్స్పీరియన్స్ కోరుకునే కుర్రాళ్లకు ఇది పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్ కానుంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ సేల్స్ గురించి మాట్లాడితే, ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ ఫ్లిప్కార్ట్తో పాటు గూగుల్ అఫీషియల్ స్టోర్ ద్వారా ఇది వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి రానుంది. ధర విషయంలో గూగుల్ ఇంకా సస్పెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నప్పటికీ, మార్కెట్ నిపుణుల అంచనా ప్రకారం ఇది రూ. 50,000 లోపు ధరలో ఉండవచ్చని తెలుస్తోంది. ఈ ప్రైస్ పాయింట్తో ప్రీమియం మిడ్-రేంజ్ సెగ్మెంట్లో ఉన్న ఇతర బ్రాండ్లకు గట్టి పోటీ తప్పదనిపిస్తోంది. ఎర్లీ బర్డ్ ఆఫర్లను సొంతం చేసుకోవాలనుకునే వారు ఫిబ్రవరి 13లోపు గూగుల్ స్టోర్ మెయిలింగ్ లిస్ట్లో రిజిస్టర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఫిబ్రవరి 18 నుంచే ప్రీ-ఆర్డర్లు ప్రారంభం కానున్నాయి కాబట్టి ఆసక్తి గల వారు సిద్ధంగా ఉండటం మంచిది.
టెక్నికల్ పర్ఫామెన్స్ విషయానికి వస్తే, ఇందులో గూగుల్ సొంతంగా డిజైన్ చేసిన టెన్సర్ G4 ప్రాసెసర్ను అమర్చినట్లు లీక్స్ ద్వారా తెలుస్తోంది. ఇది మల్టీటాస్కింగ్ను చాలా స్మూత్గా హ్యాండిల్ చేయడమే కాకుండా, టైటాన్ M2 సెక్యూరిటీ చిప్తో మీ డేటాకు పటిష్టమైన రక్షణ కల్పిస్తుంది. 8GB ర్యామ్, 128GB నుండి 256GB వరకు స్టోరేజ్ ఆప్షన్లు ఉండటంతో గేమింగ్, యాప్స్ వాడకం చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా, లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ 16 వెర్షన్తో వస్తున్న తొలి ఫోన్లలో ఇది ఒకటి కావడం విశేషం. దీనివల్ల యూజర్లకు క్లీన్ సాఫ్ట్వేర్ ఎక్స్పీరియన్స్తో పాటు సరికొత్త ఫీచర్లు నేరుగా అందుతాయి.
ఫోటోగ్రఫీ ప్రియులకు పిక్సెల్ ఫోన్లు ఎప్పుడూ ఫేవరెట్గానే ఉంటాయి. ఈ కొత్త మోడల్లో 48MP మెయిన్ కెమెరాతో పాటు ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ సపోర్ట్ ఉండబోతోంది. దీనివల్ల తక్కువ కాంతిలో కూడా షేక్ లేని అద్భుతమైన ఫోటోలు క్లిక్ చేయవచ్చు. వైడ్ యాంగిల్ షాట్స్ కోసం 13MP కెమెరా, సెల్ఫీల కోసం మరో 13MP కెమెరాను కేటాయించారు. వీడియో క్వాలిటీ కూడా అదిరిపోయేలా ఉంటుంది, ఎందుకంటే బ్యాక్ కెమెరా 4K 60fps వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. గూగుల్ ఇచ్చే AI ఫోటో ఎడిటింగ్ ఫీచర్లు ఈ ఫోన్ను వ్లాగర్లకు, ఇన్స్స్టాగ్రామ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లకు బెస్ట్ ఆప్షన్గా మారుస్తాయి.
డిజైన్ పరంగా గూగుల్ ఎప్పుడూ క్లాసీ లుక్నే ఇష్టపడుతుంది. పిక్సెల్ 10a కూడా చాలా స్లిమ్గా, హ్యాండీగా ఉండేలా డిజైన్ చేశారు. సెక్యూరిటీ కోసం ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ ఉండటంతో పాటు వాటర్, డస్ట్ రెసిస్టెన్స్ కోసం IP68 రేటింగ్ను కూడా ఇచ్చారు. మ్యూజిక్ ఎంజాయ్ చేసే వారి కోసం పవర్ఫుల్ స్టీరియో స్పీకర్లను ఇందులో చేర్చారు. ఓవరాల్గా చూస్తే, బ్యాలెన్స్డ్ పర్ఫామెన్స్, ప్రీమియం సాఫ్ట్వేర్, బడ్జెట్ ప్రైస్ అనే కాంబినేషన్తో వస్తున్న ఈ ఫోన్ మార్కెట్లో ప్రకంపనలు సృష్టించడం ఖాయం. గూగుల్ ఇచ్చే ఆఫీషియల్ అప్డేట్స్ కోసం ఇంకొన్ని రోజులు వెయిట్ చేయాల్సిందే.