Google Pixel 10 Price Drop: గూగుల్ కొత్త పిక్సెల్ 10.. రూ. 11,000 కంటే ఎక్కువ డిస్కౌంట్..!
Google Pixel 10 Price Drop: మీరు తాజా Google ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్, Pixel 10ని కొనుగోలు చేయాలని ఆలోచిస్తున్నట్లయితే, ఇప్పుడు అది సరైన అవకాశం కావచ్చు.
Google Pixel 10 Price Drop: మీరు తాజా Google ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్, Pixel 10ని కొనుగోలు చేయాలని ఆలోచిస్తున్నట్లయితే, ఇప్పుడు అది సరైన అవకాశం కావచ్చు. Amazon ప్రస్తుతం Pixel 10పై గణనీయమైన తగ్గింపును అందిస్తోంది, దాని ధరను గణనీయంగా తగ్గించి, ఈ ఫ్లాగ్షిప్ను మరింత బడ్జెట్కు అనుకూలంగా మారుస్తోంది. Pixel 10 భారతదేశంలో రూ.79,999 ప్రారంభ ధరతో ప్రారంభించబడింది. ముఖ్యంగా కొత్త ఫ్లాగ్షిప్ పరికరాలపై ఇటువంటి ఆఫర్లు త్వరగా ముగుస్తాయని గమనించాలి. కాబట్టి, మీరు ఫోన్ను కొనుగోలు చేయడానికి ఆసక్తి కలిగి ఉంటే, దాన్ని త్వరగా పూర్తి చేయండి. Pixel 10 డీల్ల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
Google Pixel 10 Deal
గూగుల్ పిక్సెల్ 10 భారతదేశంలో రూ.79,999 ప్రారంభ ధరతో విడుదల చేశారు. Amazon ప్రస్తుతం దాని ఇండిగో వేరియంట్, 12GB RAM+ 256GB స్టోరేజ్పై ఫ్లాట్ రూ.11,721 తగ్గింపును అందిస్తోంది, దీని ధర రూ.68,278కి తగ్గుతుంది. ఎంపిక చేసిన క్రెడిట్ కార్డ్లతో అదనపు తగ్గింపులు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. మీ పొదుపులను మరింత పెంచడానికి మీరు మీ పాత స్మార్ట్ఫోన్ను కూడా మార్పిడి చేసుకోవచ్చు.
Google Pixel 10 Specifications
గూగుల్ పిక్సెల్ 10 టెన్సర్ G5 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది, ఇది 12GB వరకు RAM, 256GB వరకు అంతర్గత నిల్వతో జత చేయబడింది. ఈ ఫోన్ 30W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 15W వరకు వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ మద్దతుతో 4,970mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. డిస్ప్లే విషయానికొస్తే, Pixel 10 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ ,3,000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో 6.3-అంగుళాల OLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ 2 రక్షణతో కూడా వస్తుంది. ఫోటోగ్రఫీ కోసం, ఈ Pixel పరికరం మాక్రో ఫోకస్తో 48MP ప్రధాన సెన్సార్ను కలిగి ఉంది. ఇది 13MP అల్ట్రావైడ్ లెన్స్, 5x ఆప్టికల్ జూమ్ను అందించే 10.8MP టెలిఫోటో లెన్స్ను కూడా కలిగి ఉంది. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్ల కోసం 10.5MP ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా ఉంది.