Google Maps : ఇంటర్నెట్ లేకపోయినా గూగుల్ మ్యాప్స్ దారి చూపుతుంది..ఈ ట్రిక్ తెలిస్తే ప్రయాణం చాలా ఈజీ

Google Maps : సాధారణంగా గూగుల్ మ్యాప్స్ పనిచేయాలంటే ఇంటర్నెట్ లేదా మొబైల్ డేటా అవసరం.

Google Maps : సాధారణంగా గూగుల్ మ్యాప్స్ పనిచేయాలంటే ఇంటర్నెట్ లేదా మొబైల్ డేటా అవసరం. అయితే, నెట్‌వర్క్ లేని ప్రదేశాల్లో ముఖ్యంగా పర్వత ప్రాంతాలు లేదా సుదూర ప్రయాణాలలో దారి తెలుసుకోవడం కష్టం. దీనికి పరిష్కారమే గూగుల్ మ్యాప్స్ ఆఫ్‌లైన్ మోడ్. ఈ ఫీచర్ ద్వారా వినియోగదారులు ముందుగానే మ్యాప్‌లను డౌన్‌లోడ్ చేసుకుని, ఇంటర్నెట్ లేకుండానే నావిగేషన్ సదుపాయాన్ని పొందవచ్చు. ఈ ట్రిక్ తెలుసుకుంటే మీ ప్రయాణం చాలా సులువు అవుతుంది.

Google Maps ఆఫ్‌లైన్ మోడ్ అంటే ఏమిటి?

గూగుల్ మ్యాప్స్ ఆఫ్‌లైన్ మోడ్ అంటే, ఒక నిర్దిష్ట ప్రాంతం మ్యాప్‌ను మీ మొబైల్ ఫోన్ స్టోరేజ్‌లో సేవ్ చేసుకోవడం. మీరు తర్వాత ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ లేకపోయినా ఈ సేవ్ చేసిన మ్యాప్‌ను ఉపయోగించవచ్చు. ఆఫ్‌లైన్ మోడ్‌లో కూడా మీరు మీ ప్రస్తుత లొకేషన్‌ను చూడవచ్చు, టర్న్-బై-టర్న్ నావిగేషన్ ఉపయోగించవచ్చు. ఈ సౌకర్యం ముఖ్యంగా కారులో ప్రయాణించే వారికి, నెట్‌వర్క్ బలహీనంగా ఉన్న ప్రాంతాలకు వెళ్లే వారికి చాలా ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.

ఆఫ్‌లైన్ మ్యాప్‌లను డౌన్‌లోడ్ చేయడం ఎలా?

ముందుగా మీ ఫోన్‌లో Google Maps యాప్‌ను ఓపెన్ చేయండి.సెర్చ్ బార్‌లో మీరు వెళ్లాలనుకుంటున్న నగరం లేదా ప్రాంతం పేరును నమోదు చేయండి. ఆ లొకేషన్ వివరాలు కనిపించినప్పుడు, Download Offline Map అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. దానిపై నొక్కండి. మ్యాప్ డౌన్‌లోడ్ అయ్యి మీ ఫోన్ స్టోరేజ్‌లో సేవ్ అవుతుంది. లేదంటే మీరు మీ ప్రొఫైల్ సెక్షన్ (కుడివైపు పైన) లోకి వెళ్లి, Offline Maps ఆప్షన్ ద్వారా కూడా కావాల్సిన ప్రాంతాన్ని ఎంచుకుని డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. మొబైల్ డేటా ఖర్చు కాకుండా ఉండాలంటే, వై-ఫై ఉన్నప్పుడు డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవడం ఉత్తమం.

ఇంటర్నెట్ లేకుండా ఏం పనిచేస్తుంది?

ఆఫ్‌లైన్ మోడ్‌లో Google Maps మీకు డ్రైవింగ్ కోసం దారి చూపుతుంది. మీరు సేవ్ చేసుకున్న ప్రాంతంలోని రోడ్లు, కూడళ్లు, ముఖ్యమైన ప్రదేశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. GPS (గ్లోబల్ పొజిషనింగ్ సిస్టమ్) ఇంటర్నెట్ లేకుండా కూడా పనిచేస్తుంది కాబట్టి, మీరు మీ ప్రస్తుత స్థానాన్ని ఎల్లప్పుడూ చూడగలుగుతారు. నావిగేషన్ ప్రాథమికంగా, విశ్వసనీయంగా ఉంటుంది. సుదూర ప్రయాణాలలో ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది.

తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు

ఆఫ్‌లైన్ మ్యాప్స్ చాలా ఉపయోగకరంగా ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయి:

లైవ్ అప్‌డేట్స్ ఉండవు: ఆఫ్‌లైన్ మోడ్‌లో లైవ్ ట్రాఫిక్ అప్‌డేట్స్, రూట్‌లో మార్పులు, పబ్లిక్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ (బస్సులు, రైళ్లు) వివరాలు అందుబాటులో ఉండవు.

తాజా సమాచారం: కొత్తగా వేసిన రోడ్లు లేదా ఇటీవల మారిన మార్గాల సమాచారం ఇందులో ఉండకపోవచ్చు.

ఎక్స్‌పైరీ డేట్: ఆఫ్‌లైన్ మ్యాప్‌లు ఒక నిర్ణీత సమయం తర్వాత ఆటోమేటిక్‌గా ఎక్స్‌పైర్ అవుతాయి. కాబట్టి, ప్రయాణానికి ముందు వాటిని అప్‌డేట్ చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. అలాగే, ఫోన్ స్టోరేజ్ సరిపోతుందో లేదో చూసుకోవాలి.

