Google End of Year Sale: ఇయర్ ఎండ్ డీల్స్.. గూగుల్ ఫోన్లపై రూ. 15 వేల వరకు డిస్కౌంట్..!
Google End of Year Sale: ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన బ్రాండ్లలో ఒకటైన గూగుల్, ఈ సంవత్సరం ముగియనున్నందున తన కస్టమర్ల కోసం గూగుల్ ఎండ్ ఆఫ్ ఇయర్ సేల్ను ప్రకటించింది. ఈ సేల్ కింద, మీరు దాని ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్ను మాత్రమే కాకుండా, గూగుల్ పిక్సెల్ ఫోన్ వంటి స్మార్ట్వాచ్లు, మొగ్గలను కూడా ఉత్తమ డిస్కౌంట్ కింద చాలా తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ జాబితాలో ఏమి ఉందో చూడవచ్చు.
Google Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ధర వాస్తవానికి వరుసగా రూ. 1,09,999 , రూ. 1,24,999. ప్రస్తుతం, ఉత్తమ డిస్కౌంట్ రూ. 10,000 తక్షణ డిస్కౌంట్తో అందించబడుతోంది. ఇది కాకుండా, మీరు ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ ద్వారా కొనుగోలు చేస్తే, మీరు రూ. 5,000 తగ్గింపును పొందవచ్చు . నో కాస్ట్ EMI వంటి అనేక ఇతర ఆఫర్లను మీరు పొందవచ్చు.
Google Pixel 10 Pro Fold ధర వాస్తవానికి రూ. 1,72,999 కానీ ప్రస్తుతం, మీరు HDFC కార్డ్ ఉపయోగించి కొనుగోలు చేస్తే, మీరు రూ. 10,000 తక్షణ తగ్గింపును పొందవచ్చు. దీనితో పాటు, మీరు మీ పాత ఫోన్ను మార్పిడి చేసుకోవడం ద్వారా రూ. 5,000 తగ్గింపును పొందవచ్చు. దీనితో పాటు, మీరు ఈ ఫోన్పై నో కాస్ట్ EMI వంటి ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చు.
Google Pixel 10 అసలు ధర రూ. 79,999 కానీ మీరు దానిని HDFC బ్యాంక్ కార్డ్తో కొనుగోలు చేస్తే, మీకు రూ. 7,000 తక్షణ తగ్గింపు లభిస్తుంది. మీరు మీ పాత ఫోన్ను మార్పిడి చేసుకోవడం ద్వారా రూ. 5,000 తగ్గింపును కూడా పొందవచ్చు. దీనితో పాటు, మీరు నో-కాస్ట్ EMI వంటి అనేక ప్రయోజనాలను కూడా పొందవచ్చు. ఈ సేల్లో Google Pixel 9a రూ.49,999కి బదులుగా రూ.44,999కి అందుబాటులో ఉంది, అంటే రూ.5,000 ఆదా అవుతుంది. అదనంగా, మీరు HDFC క్రెడిట్ కార్డ్ EMI లావాదేవీలపై రూ.5,000 తక్షణ క్యాష్బ్యాక్ పొందవచ్చు. సూపర్ సేవింగ్స్ బాండ్లు రూ.1,000 ఆదాను అందిస్తాయి.
Google Pixel Buds Pro 2ని కొనుగోలు చేసి రూ. 3,000 తక్షణ తగ్గింపును పొందండి, దీని వలన ఇది కేవలం రూ. 19,900కి అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇయర్బడ్ల అసలు ధర రూ. 22,900. ఈ ప్రత్యేక సేల్ కింద మీరు Google Pixel Watch 3ని కేవలం రూ. 22,915కి కొనుగోలు చేయవచ్చు, ఇది దాని అసలు ధర రూ. 28,900తో పోలిస్తే రూ. 6,585 తగ్గింపు.