Tech Tip: Gmail ID మార్చడం వల్ల డేటా ప్రభావం లేకుండా సులభంగా ఎలా చేయాలి?
పాత డేటా కోల్పోకుండా కొత్త ప్రైమరీ ఈమెయిల్ ఐడిని సృష్టించుకునే ఫీచర్ను గూగుల్ తెచ్చింది. ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది మరియు మారే ముందు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇక్కడ చూడండి.
గూగుల్ ఎట్టకేలకు తన వినియోగదారుల కోసం ఒక సరికొత్త ఫీచర్ను ప్రకటించింది. దీని ద్వారా మీ పాత డేటా ఏమీ కోల్పోకుండానే జిమెయిల్ (Gmail) ఖాతాలో ఒక కొత్త 'ప్రైమరీ ఈమెయిల్ అడ్రస్'ను జోడించుకోవచ్చు. దీనివల్ల ఈమెయిల్ ఐడిలను మార్చుకోవడం ఇక ఎంతమాత్రం ఇబ్బందికరంగా ఉండదు.
గూగుల్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ప్రాథమిక ఈమెయిల్ చిరునామాను మార్చడం వల్ల మీ ఖాతాలో దాచుకున్న డేటాపై ఎటువంటి ప్రభావం పడదు. మీ ఈమెయిల్లు, చాట్లు, గూగుల్ డాక్యుమెంట్స్ మరియు ఇతర సమాచారం అన్నీ సురక్షితంగా ఉంటాయి. ఈ మార్పు తర్వాత కూడా మీరు పాత లేదా కొత్త ఈమెయిల్ ఐడిని ఉపయోగించి గూగుల్ డ్రైవ్, యూట్యూబ్, గూగుల్ మ్యాప్స్ వంటి సేవలను సులభంగా పొందవచ్చు.
అయితే, భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా గూగుల్ కొన్ని పరిమితులను విధించింది. ఒకసారి కొత్త ప్రైమరీ జిమెయిల్ ఐడిని క్రియేట్ చేసుకుంటే, తదుపరి 12 నెలల వరకు మళ్ళీ మార్చుకోవడానికి వీలుండదు. అలాగే మీ పాత ఈమెయిల్ చిరునామా ఎప్పటిలాగే అందుబాటులో ఉంటుంది.
ఈ ఫీచర్ మీ ఖాతాకు అందుబాటులోకి వచ్చిందో లేదో తెలుసుకోవడానికి: Google Account SETTING → Personal Information → Email విభాగంలో తనిఖీ చేయవచ్చు. ఇది విడతల వారీగా విడుదలవుతోంది, కాబట్టి కొందరికి ఇతరుల కంటే ముందుగా కనిపించవచ్చు.
డేటా బదిలీ సమయంలో భద్రత ఉంటుందని గూగుల్ హామీ ఇచ్చినప్పటికీ, ఏదైనా చిన్న పొరపాటు జరిగితే మీ ముఖ్యమైన పత్రాలను రికవరీ చేసుకోవడానికి ముందుగానే బ్యాకప్ (Backup) తీసుకోవడం మంచిదని సూచించబడింది.
డిజిటల్ గుర్తింపును నిర్వహించే ప్రక్రియను ఈ అప్డేట్ చాలా సులభతరం చేస్తుందని మేము భావిస్తున్నాము. ముఖ్యంగా కొత్త ఈమెయిల్ ఐడి కావాలనుకుని, డేటా పోతుందన్న భయంతో వెనుకాడుతున్న వారికి ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం.