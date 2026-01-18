Google AI Shopping: ఇకపై మీ బదులు ఏఐ ఏజెంట్లే షాపింగ్ చేస్తాయి! సరికొత్త 'యూనివర్సల్ కామర్స్ ప్రోటోకాల్' (UCP) అంటే ఏంటి?
గూగుల్ ఏఐ షాపింగ్ విప్లవం! యూనివర్సల్ కామర్స్ ప్రోటోకాల్ (UCP) ద్వారా మీ బదులు ఏఐ ఏజెంట్లే ఆన్లైన్ షాపింగ్ పూర్తి చేస్తాయి. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
జనవరి 2026లో జరిగిన నేషనల్ రిటైల్ ఫెడరేషన్ (NRF) సదస్సులో గూగుల్ తన సరికొత్త ఆవిష్కరణ "యూనివర్సల్ కామర్స్ ప్రోటోకాల్" (UCP) ను ప్రకటించింది. ఇది ఆన్లైన్ షాపింగ్ అనుభవాన్ని పూర్తిగా మార్చేయనుంది.
ఏమిటీ యూనివర్సల్ కామర్స్ ప్రోటోకాల్ (UCP)?
UCP అనేది ఒక ఓపెన్ స్టాండర్డ్ ఫ్రేమ్వర్క్. సరళంగా చెప్పాలంటే, ఇది ఏఐ ఏజెంట్లు మరియు ఆన్లైన్ స్టోర్ల మధ్య ఒక ఉమ్మడి భాషగా పనిచేస్తుంది.
ఏఐ ఏజెంట్లే బాధ్యత: మీరు ఏదైనా వస్తువు కావాలని అడిగితే, ఏఐ ఏజెంట్ స్వయంగా వెతికి, ధరలను పోల్చి, మీ అనుమతితో పేమెంట్ కూడా పూర్తి చేస్తుంది.
యూజర్ ఇంటర్ఫేస్: గూగుల్ సెర్చ్లోని 'ఏఐ మోడ్' (AI Mode) మరియు 'జెమిని' (Gemini) యాప్ ద్వారా మీరు ఈ సేవలను పొందవచ్చు.
ప్రధాన భాగస్వాములు:
గూగుల్ ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న దిగ్గజ ఈ-కామర్స్ సంస్థలతో చేతులు కలిపింది:
వాల్మార్ట్ (Walmart), షాపిఫై (Shopify), ఎట్సీ (Etsy), వేఫేర్ (Wayfair), టార్గెట్ (Target).
పేమెంట్స్ కోసం వీసా (Visa), మాస్టర్ కార్డ్ (Mastercard), పేపాల్ (PayPal) వంటి సంస్థలు కూడా మద్దతు ఇస్తున్నాయి.
దీనివల్ల కలిగే లాభాలేంటి?
- సమయం ఆదా: వందల వెబ్సైట్లు వెతకాల్సిన అవసరం లేదు. మీ బడ్జెట్ చెబితే ఏఐ ఉత్తమమైన ఆప్షన్లను ఎంచుకుంటుంది.
- యాప్స్ మారాల్సిన పనిలేదు: జెమిని యాప్ లేదా గూగుల్ సెర్చ్ నుంచే షాపింగ్, పేమెంట్, షిప్పింగ్ ట్రాకింగ్ అన్నీ జరిగిపోతాయి.
- సురక్షిత పేమెంట్స్: గూగుల్ పే మరియు గూగుల్ వాలెట్ ద్వారా అత్యంత సురక్షితంగా లావాదేవీలు పూర్తవుతాయి.
- పర్సనలైజేషన్: మీ గత కొనుగోళ్లు, అభిరుచుల ఆధారంగా ఏఐ మీకు నచ్చిన వస్తువులను మాత్రమే చూపిస్తుంది.
ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది?
ఈ ఏఐ షాపింగ్ ఫీచర్ ప్రస్తుతం అమెరికాలో పైలట్ ప్రాజెక్ట్గా ప్రారంభమైంది. 2026 చివరి నాటికి ఇది భారతదేశంతో సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.