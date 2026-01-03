Career Update: AI ఎంట్రీ తర్వాత బ్యాంక్ ఉద్యోగాలు సేఫ్ గా ఉంటాయా?
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ప్రతి రంగంలోకి విస్తరిస్తూ, గంటలు పట్టే పనులను నిమిషాల్లో పూర్తి చేస్తోంది. AI వేగంగా, సమర్థవంతంగా పనిచేస్తున్నప్పటికీ, ముఖ్యంగా బ్యాంకింగ్ పరిశ్రమలో ఉద్యోగాలు కోల్పోతామనే ఆందోళనలు పెరుగుతున్నాయి. ఖర్చులను తగ్గించుకోవడానికి పెద్ద కంపెనీలు AIపై ఆధారపడుతుండటంతో ఉద్యోగ కోత భయాలు ఎక్కువవుతున్నాయి.
మోర్గాన్ స్టాన్లీ (Morgan Stanley) ఇటీవల విడుదల చేసిన ఒక నివేదిక ప్రకారం, 2030 నాటికి యూరోపియన్ బ్యాంకింగ్ రంగంలో 2 లక్షలకు పైగా ఉద్యోగాలు AI వల్ల ప్రభావితమవుతాయి. 35 బ్యాంకులను విశ్లేషించి రూపొందించిన ఈ నివేదిక, రాబోయే 5 సంవత్సరాలలో AI ఆటోమేషన్ మరియు భౌతిక బ్రాంచ్లను మూసివేయడం ద్వారా మొత్తం బ్యాంకింగ్ ఉద్యోగులలో 10% వరకు తగ్గవచ్చని అంచనా వేసింది.
повtతక్కువ పనిని పునరావృతం చేసే మరియు డేటా-ఇంటెన్సివ్ పనులను AI మనుషుల కంటే మెరుగ్గా చేస్తుంది కాబట్టి, ముఖ్యంగా బ్యాక్-ఆఫీస్ మరియు రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ విభాగాలలో ఉద్యోగ కోతలు ఎక్కువగా ఉంటాయని అంచనా. ఈ ట్రెండ్కు అనుగుణంగా, డచ్ బ్యాంక్ ABN Amro ఇప్పటికే 2028 నాటికి తమ ఉద్యోగులలో 20% తగ్గించుకుంటామని ప్రకటించింది.
మానవ శ్రమ స్థానంలో AIని ఉపయోగించే ఈ ధోరణి యూరప్కు మాత్రమే పరిమితం కాదు. యునైటెడ్ స్టేట్స్లో కూడా ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది. గోల్డ్మన్ సాక్స్ (Goldman Sachs) 2025 అక్టోబర్లో తమ "OneGS 3.0" ప్రాజెక్ట్ వల్ల కొత్త ఉద్యోగ నియామకాలు చేపట్టబోమని, ఈ ఏడాది చివరి నాటికి కొంతమందిని తొలగించే అవకాశం ఉందని ప్రకటించింది.
నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఇది రెండు వైపులా పదునున్న కత్తిలాంటిది. AI బ్యాంకింగ్ కార్యకలాపాలను సమర్థవంతంగా మార్చగలిగినప్పటికీ, బ్యాంకులు మరియు ఉద్యోగులు త్వరగా తమ పని శైలిని మార్చుకోకపోతే పెద్ద ఎత్తున సమస్యలు తలెత్తుతాయి. నైపుణ్యాలను పెంచుకోవడం (upskilling), తిరిగి శిక్షణ పొందడం (reskilling) మరియు AIని ఒక సహకారిగా స్వీకరించడం ద్వారా ఆర్థిక రంగంలో ఉద్యోగాలను కాపాడుకోవచ్చని వారు సూచిస్తున్నారు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా బ్యాంకింగ్ పరిశ్రమ స్వభావాన్ని AI మారుస్తున్న తరుణంలో, ఈ మార్పులకు అనుగుణంగా మనుషులు యంత్రాలను అధిగమించగలరా అనే ప్రశ్న తలెత్తుతోంది.