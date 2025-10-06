Motorola Edge 50 Fusion: : ఫ్లిప్కార్ట్ సేల్.. మోటో ఫోన్పై భారీ డిస్కౌంట్
ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ ఈవెంట్ ముగిసింది. అయినా డిస్కౌంట్లు ఇప్పటికీ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
Motorola Edge 50 Fusion : ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ ఈవెంట్ ముగిసింది. అయినా డిస్కౌంట్లు ఇప్పటికీ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే ఇప్పుడు మీరు కొత్త మోటరోలా ఫోన్ కోసం చూస్తున్నట్లయితే ఇది ఒక అద్భుతమైన అవకాశం. ఫ్లిప్కార్ట్లో భారీ తగ్గింపు కారణంగా మోటరోలా ఎడ్జ్ 50 ఫ్యూజన్ ఇప్పుడు రూ. 18,000 లోపు అందుబాటులో ఉంది. ఈ రకమైన ఆఫర్లు తరచుగా కనిపించవు. కాబట్టి మీకు ఆసక్తి ఉంటే ఈ డీల్ మిస్ చేయకండి. దీని గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
మోటరోలా ఎడ్జ్ 50 ఫ్యూజన్ భారతదేశంలో మొదటిసారి వచ్చినప్పుడు, దీని ధర రూ. 22,999. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్లో రూ. 18,999. కాబట్టి ఎడ్జ్ 50 ఫ్యూజన్పై ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్ రూ. 4,000 వరకు ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ కూడా అందాస్తుంది. అలాగే, మీరు యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్తో చెల్లిస్తే, మీరు అదనంగా రూ. 1,000 తగ్గింపును పొందచ్చు. మీరు మీ పాత గాడ్జెట్ను ఎక్స్ఛేంజ్ చేసి మరింత డబ్బు ఆదా చేసుకోవచ్చు.
మోటరోలా ఎడ్జ్ 50 ఫ్యూజన్లో 144 Hz రిఫ్రెష్ రేట్, గరిష్టంగా 1,600 నిట్ల బ్రైట్నెస్తో 6.7-అంగుళాల FHD+ pOLED స్క్రీన్ ఉంది. ఎడ్జ్ 50 ఫ్యూజన్లో ఇంటర్నల్గా క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 7s జెన్ 2 ప్రాసెసర్, అడ్రినో 710 జీపీయూ ఉన్నాయి. అలాగే, ఫోన్లో 256GB UFS 2.2 స్టోరేజ్, 12జీబీ వరకు ర్యామ్ ఉన్నాయి.
మోటరోలా ఎడ్జ్ 50 ఫ్యూజన్ ఫోటోగ్రఫీ కోసం వెనుక భాగంలో వెనుక కెమెరా సెటప్ ఉంది. ఇందులో 13MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్, OISతో 50MP సోనీ LYTIA 700C ప్రైమరీ కెమెరా ఉన్నాయి. ఫోన్లో వీడియో కాల్స్, సెల్ఫీల కోసం 32MP ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా ఉంది. అలాగే, 68W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇచ్చే 5,000mAh బ్యాటరీ ఎడ్జ్ 50 ఫ్యూజన్కు శక్తినిస్తుంది.