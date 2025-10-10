Samsung Galaxy S24 FE: దీపావళి సేల్.. స్మార్ట్ఫోన్పై రూ.29 వేలు డిస్కౌంట్..!
బిగ్ బ్యాంగ్ దీపావళి సేల్ 2025 ఆన్లైన్ షాపింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఫ్లిప్కార్ట్లో ప్రారంభం కానుంది.
Samsung Galaxy S24 FE: బిగ్ బ్యాంగ్ దీపావళి సేల్ 2025 ఆన్లైన్ షాపింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఫ్లిప్కార్ట్లో ప్రారంభం కానుంది. ఈ సేల్లో అన్ని ఉత్పత్తులపై భారీ తగ్గింపులు లభిస్తాయి. బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్ సమయంలో మీరు స్మార్ట్ఫోన్ను కొనుగోలు చేయకపోతే ఇప్పుడు ఈ డీల్స్ మిస్ చేయకండి. ప్రస్తుతం, ఫ్లిప్కార్ట్లో తక్కువ ధరకు Samsung Galaxy S24 FE స్మార్ట్ఫోన్ను కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. స్మార్ట్ఫోన్ను ఫ్లిప్కార్ట్లో రూ.31,000కి కొనుగోలు చేయవచ్చు. బ్యాంక్ ఆఫర్లతో ఈ ఫోన్ను ఇంకా తక్కువ ధరకు పొందచ్చు. ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై అందుబాటులో ఉన్న ఆఫర్ల గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
కంపెనీ శాంసంగ్ గెలాక్సీ S24 FE స్మార్ట్ఫోన్నుభారతదేశంలో రూ.59,999 ప్రారంభ ధరకు విడుదల చేసింది. ఇప్పుడు, కొనసాగుతున్న ఫ్లిప్కార్ట్ పండుగ సేల్లో ఈ ఫోన్ రూ.29,000 డిస్కౌంట్తో లభిస్తుంది. ఈ తగ్గింపుతో శాంసంగ్ సరసమైన ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్ రూ.30,999కి అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా ఫ్లిప్కార్ట్ ఎస్బీఐ క్రెడిట్ కార్డ్ లేదా యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఫ్లిప్కార్ట్ డెబిట్ లేదా క్రెడిట్ కార్డ్తో చెల్లిస్తే రూ.1,500 బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ పొందచ్చు. అలానే ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ను కూడా పొందచ్చు.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ S24 FE స్మార్ట్ఫోన్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.7-అంగుళాల అమోలెడ్ డిస్ప్లే ఉంది. ఈ సరసమైన ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్ ఇన్-హౌస్ ఎక్సినోస్ 2400e చిప్సెట్పై పనిచేస్తుంది. ఫోన్లో 8జీబీ ర్యామ్, 128జీబీ, 256జీబీ వరకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఉంటుంది. ఈ శాంసంగ్ ఫోన్ 4700mAh బ్యాటరీతో 25W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో ప్రారంభించారు.
ఫోటోగ్రఫీ కోసం గెలాక్సీ S24 FE స్మార్ట్ఫోన్ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్తో వచ్చింది. ఈ ఫోన్లో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా లెన్స్ ఉంది. దీనితో పాటు 12-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ లెన్స్, 8-మెగాపిక్సెల్ టెలిఫోటో లెన్స్ ఉన్నాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ కోసం, ఫోన్లో 10-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది.