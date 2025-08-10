Samsung Galaxy M55 5G: ఫ్లిప్కార్ట్ ఆఫర్.. శాంసంగ్ ఫోన్పై భారీ డిస్కౌంట్..!
Samsung Galaxy M55 5G: మీరు 5జీ ఫోన్ కొనబోతున్నట్లయితే, శాంసంగ్ మీ మనసులో మొదటగా కనిపించే బ్రాండ్ అయితే, మీరు ఖచ్చితంగా Samsung Galaxy M55 5G ఫోన్ను పరిగణించాలి ఎందుకంటే ఫీచర్ల వారీగా ఇది చాలా క్రూరమైనది కానీ మీరు దానిని 10 వేల రూపాయల డిస్కౌంట్కు కూడా పొందచ్చు. కాబట్టి, Flipkart Live Saleలో మీరు ఈ ఫోన్ను ఇంత భారీ డిస్కౌంట్తో పొందడం చాలా మంచి అవకాశం. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు, ఆఫర్ల గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
Samsung Galaxy M55 5G Features
Samsung Galaxy M55 5G ఫోన్ ఫీచర్ల గురించి మాట్లాడితే ఈ ఫోన్ గురించి తెలుసుకోవలసిన మొదటి విషయం ఏమిటంటే దాని సూపర్ఫాస్ట్ ప్రాసెసర్, ఇది Snapdragon 7 Gen 1 ఆక్టా కోర్ ప్రాసెసర్, ఇది అద్భుతమైన పనితీరును, మంచి గేమింగ్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది, మీరు యూట్యూబ్లో భారీ గేమింగ్, బ్యాటరీ పరీక్షలను కూడా మీరే చూడవచ్చు. ఈ ఫోన్తో పాటు 5000mAh జెయింట్ బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 46W ఫాస్ట్ ఛార్జర్ సపోర్ట్ అందించారు.
మీరు ఈ ఫోన్ని 8GB +12 GB RAM ఆప్షన్లలో కొనుగోలు చేయవచ్చు, డిస్ప్లే విషయానికి వస్తే శాంసంగ్ 6.7 అంగుళాల FHD+ సూపర్ అమోల్డ్ డిస్ప్లేని అందించింది, ఇది అద్భుతమైన వీక్షణ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. 120 Hz రిఫ్రెష్ రేట్ తో వస్తుంది. కాబట్టి, భారీ టాస్క్లు చేసిన తర్వాత కూడా మీరు ఈ ఫోన్ లో ఎలాంటి లాగ్ అనిపించదు.
Samsung Galaxy M55 5G Offers
మీరు రూ.10,000 డిస్కౌంట్ పై Samsung Galaxy M55 5G ని పొందాలనుకుంటే ఈ ఆఫర్ ఇప్పటికీ ఫ్లిప్కార్ట్లో అందుబాటులో ఉంది, మీరు దీనిని తనిఖీ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఫోన్ జాబితా చేయబడిన ధర 34,999, మీరు ఇప్పుడు కేవలం రూ. 24,990కి ఆర్టర్ చేయచ్చు. అంతేకాకుండా, మీరు మీ బ్యాంక్ కార్డులపై అదనంగా 5శాతం తగ్గింపు పొందచ్చు. అదనంగా, మీరు మీ పాత ఫోన్ను మార్చుకోవాలనుకుంటే 21,350 వరకు అదనపు తగ్గింపు లభిస్తుంది.