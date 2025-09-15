  • Menu
Flipkart New Offer: ఫ్లిప్‌కార్ట్ న్యూ ఆఫర్.. జస్ట్ రూ.5000 ఉంటే చాలు.. ఐఫోన్ 16 ప్రో మీ సొంతం..!

Highlights

ఫ్లిప్‌కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్ సమయంలో మీరు కొత్త ఐఫోన్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, ఇక్కడ ఒక ప్రత్యేక అవకాశం ఉంది. సాధారణంగా, అత్యంత డిమాండ్ ఉన్న ఫోన్లు సేల్ ప్రారంభమైన నిమిషాల్లోనే అమ్ముడవుతాయి. దీన్ని నివారించడానికి, ఫ్లిప్‌కార్ట్ "ప్రో-రిజర్వ్ పాస్" అనే కొత్త ఎంపికను ప్రవేశపెట్టింది.

Flipkart New Offer: ఫ్లిప్‌కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్ సమయంలో మీరు కొత్త ఐఫోన్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, ఇక్కడ ఒక ప్రత్యేక అవకాశం ఉంది. సాధారణంగా, అత్యంత డిమాండ్ ఉన్న ఫోన్లు సేల్ ప్రారంభమైన నిమిషాల్లోనే అమ్ముడవుతాయి. దీన్ని నివారించడానికి, ఫ్లిప్‌కార్ట్ "ప్రో-రిజర్వ్ పాస్" అనే కొత్త ఎంపికను ప్రవేశపెట్టింది. దాని సహాయంతో, మీరు ఇప్పుడు ఐఫోన్ 16 ప్రో సిరీస్ ఫోన్‌లను కేవలం 5,000 కి బుక్ చేసుకోవచ్చు.! దీని గురించి పూర్తి సమాచారాన్ని చూద్దాం.

ప్రో-రిజర్వ్ పాస్ అంటే ఏమిటి?

ఫ్లిప్‌కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్‌లో ప్రో-రిజర్వ్ పాస్ కొత్తగా ప్రవేశపెట్టారు. తక్కువ ధరకు ఐఫోన్ 16 ప్రో, ఐఫోన్ 16 ప్రో మాక్స్ మోడళ్లను ప్రీ-బుక్ చేసుకోవడానికి ఇది ఒక ప్రత్యేక అవకాశం. మీరు దీన్ని సులభమైన మార్గంలో చూస్తే, మీరు సినిమా లేదా రైల్వే టికెట్‌లో మీ సీటును ముందుగానే బుక్ చేసుకున్నట్లే, ఈ పాస్ కూడా ఐఫోన్‌ను కొనుగోలు చేసే అవకాశాన్ని సురక్షితం చేస్తుంది. ఈ విధంగా, మీరు సేల్ ప్రారంభమయ్యే ముందు అత్యల్ప ధరను నిర్ధారించుకోవచ్చు.

ప్రో-రిజర్వ్ పాస్ ఎలా పనిచేస్తుంది?

రూ.5,000 చెల్లించండి

ఈ పాస్ పొందడానికి మీరు రూ.5,000 మాత్రమే చెల్లించాలి. మీరు తర్వాత ఫోన్ కొనుగోలు చేసినప్పుడు ఈ మొత్తాన్ని తుది ధర నుండి తీసివేయబడుతుంది.

ముందస్తు యాక్సెస్

ఈ పాస్ ఉన్నవారు సేల్ మొదటి 24 గంటలు ఫోన్ కొనుగోలు చేయడానికి ప్రత్యేక అవకాశాన్ని పొందుతారు. ఈ విధంగా, మీరు రద్దీ, స్టాక్ అయిపోవడం గురించి ఆందోళన చెందకుండా ఫోన్‌ను సులభంగా కొనుగోలు చేయవచ్చు.

ఫ్లిప్‌కార్ట్ ప్రకారం, ఐఫోన్ 16 ప్రో మోడల్ ధర రూ.69,999 నుండి, ఐఫోన్ 16 ప్రో మాక్స్ మోడల్ ధర రూ.89,999 నుండి సేల్‌లో ప్రారంభమవుతుందని భావిస్తున్నారు. ఈ ధర మీరు ఇంతకు ముందు చెల్లించిన రూ. 5,000 తగ్గిస్తుంది.

ఫ్లిప్‌కార్ట్ BBD కొత్త ఆఫర్

ప్రో-రిజర్వ్ పాస్ ఎవరికి అనుకూలంగా ఉంటుంది?

కొత్త ఐఫోన్ 16 ప్రో సిరీస్‌ను కొనుగోలు చేయాలని నిర్ణయించుకున్న వారికి ఈ పాస్ ఖచ్చితంగా ఒక గొప్ప అవకాశం. ఎందుకంటే, ప్రో మోడల్‌లు సాధారణంగా సేల్ జరిగిన నిమిషాల్లోనే అమ్ముడవుతాయి. ఈ పాస్ మీ కొనుగోలును సురక్షితం చేస్తుంది.

ధర లాక్: అమ్మకం సమయంలో ధరలు మారవచ్చు లేదా స్టాక్ అయిపోవచ్చు. ఈ పాస్‌తో మీరు ముందుగానే ఆకర్షణీయమైన ధరను లాక్ చేసుకోవచ్చు. ఒక పాస్, ఒక ఫోన్: ప్రతి కస్టమర్ ఒక పాస్‌ను మాత్రమే పొందగలరు. ఇది ఒక ఫోన్ కొనుగోలుకు మాత్రమే చెల్లుతుంది.

గమనిక:

మీరు పాస్‌ను కొనుగోలు చేసిన తర్వాత, దానిని రద్దు చేయలేరు లేదా తిరిగి చెల్లించలేరు. కాబట్టి, కొనుగోలు చేసే ముందు జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి.ఈ పాస్‌ను సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి, మీరు అమ్మకం జరిగిన మొదటి 24 గంటల్లోపు ఫోన్‌ను కొనుగోలు చేయాలి.ఈ ప్రో-రిజర్వ్ పాస్ కొత్త ఐఫోన్ 16 ప్రోని కొనాలనుకునే వారికి నిజంగా గొప్ప వ్యవస్థ, అమ్మకం రోజున మీరు ఎదుర్కొనే ఇబ్బంది, ఆందోళన నుండి మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది.

