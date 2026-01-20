Fake DigiLocker Scam? జర జాగ్రత్త! అసలు యాప్ను పోలిన 'ఫేక్ యాప్'తో బ్యాంక్ ఖాతాలు ఖాళీ.. తప్పక చదవండి!
నకిలీ డిజిలాకర్ యాప్స్ పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండండి. ప్లే స్టోర్ లో ఉన్న ఈ ఫేక్ యాప్స్ మీ బ్యాంక్ ఖాతాను ఎలా ఖాళీ చేస్తున్నాయో మరియు అసలైన యాప్ ను ఎలా గుర్తించాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
భారతదేశంలో డిజిటల్ సేవలు పెరుగుతున్న కొద్దీ, సైబర్ నేరగాళ్లు కొత్త దారులను వెతుకుతున్నారు. తాజాగా ప్రభుత్వ అధికారిక యాప్ అయిన డిజిలాకర్ (DigiLocker) పేరుతో గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో నకిలీ యాప్లు ప్రత్యక్షమయ్యాయి. వీటిని పొరపాటున డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే, మీ వ్యక్తిగత సమాచారంతో పాటు బ్యాంక్ ఖాతాలోని సొమ్ము కూడా మాయమవ్వడం ఖాయం.
నకిలీ డిజిలాకర్ యాప్ మిమ్మల్ని ఎలా బురిడీ కొట్టిస్తుంది?
నేరగాళ్లు ఈ నకిలీ యాప్లను అచ్చం ప్రభుత్వ యాప్లాగే డిజైన్ చేస్తారు. లోగోలు, రంగులు అన్నీ ఒరిజినల్ యాప్ను పోలి ఉంటాయి.
ప్రమాదకరమైన పర్మిషన్లు: మీరు యాప్ను ఇన్స్టాల్ చేయగానే ఎస్ఎంఎస్ (SMS), కాల్ లాగ్స్, స్క్రీన్ రికార్డింగ్ మరియు కాంటాక్ట్స్ వంటి పర్మిషన్లు అడుగుతుంది. నిజానికి డాక్యుమెంట్లను దాచుకునే యాప్కి ఈ పర్మిషన్లు అవసరం లేదు.
ఓటిపి (OTP) దొంగతనం: ఆధార్, పాన్ వెరిఫికేషన్ పేరుతో మీ మొబైల్ నంబర్ అడిగి, మీకు వచ్చే ఓటిపిలను నేరగాళ్లు చదివేస్తారు.
ఫేక్ బ్యాంకింగ్ పేజీలు: కొన్ని యాప్లు నకిలీ యూపిఐ (UPI) లేదా బ్యాంక్ లాగిన్ పేజీలను చూపిస్తాయి. అక్కడ మీరు వివరాలు ఎంటర్ చేస్తే, నిమిషాల్లో మీ అకౌంట్ ఖాళీ అవుతుంది.
అసలు డిజిలాకర్ యాప్ను గుర్తించడం ఎలా?
ప్లే స్టోర్లో వందల యాప్లు ఉన్నా, కేవలం ఒక్కటి మాత్రమే ప్రభుత్వ అధికారిక యాప్.
- డెవలపర్ పేరు చూడండి: అసలైన యాప్ డెవలపర్ పేరు “National e-Governance Division (NeGD), Government of India” అని ఉంటుంది.
- అనవసర పర్మిషన్లు: అధికారిక యాప్ ఎప్పుడూ మీ ఎస్ఎంఎస్ చదవడానికి లేదా స్క్రీన్ రికార్డింగ్ చేయడానికి అనుమతి అడగదు.
- రివ్యూలు & డౌన్లోడ్లు: డౌన్లోడ్లు తక్కువగా ఉండి, రివ్యూలు అన్నీ ఒకేలా (ఫేక్) ఉంటే అది కచ్చితంగా నకిలీ యాప్ అని గుర్తించాలి.
మీరు పొరపాటున ఫేక్ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఏం చేయాలి?
ఒకవేళ మీరు ఇప్పటికే నకిలీ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంటే, వెంటనే ఈ పనులు చేయండి:
ఇంటర్నెట్ ఆపండి: వెంటనే మొబైల్ డేటా మరియు వైఫై ఆపేయండి.
యాప్ను తొలగించండి: వెంటనే ఆ యాప్ను అన్ఇన్స్టాల్ చేయండి.
పాస్వర్డ్స్ మార్చండి: మీ బ్యాంక్ నెట్ బ్యాంకింగ్ పాస్వర్డ్ మరియు యూపిఐ పిన్ (UPI PIN) వెంటనే మార్చేయండి.
బ్యాంకుకు తెలపండి: అనధికారిక లావాదేవీలు జరిగితే వెంటనే బ్యాంకుకు మరియు సైబర్ క్రైమ్ పోర్టల్ (1930) కు ఫిర్యాదు చేయండి.
ముగింపు:
లింకుల ద్వారా వచ్చే ఎపికె (APK) ఫైల్స్ను ఎప్పుడూ ఇన్స్టాల్ చేయకండి. యాప్ పర్మిషన్లు ఇచ్చే ముందు ఒక్క నిమిషం ఆలోచించండి. మీ జాగ్రత్తే మీ సొమ్ముకు రక్షణ.