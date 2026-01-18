Elon Musk బంపర్ గిఫ్ట్: ఒక్కరోజులో రూ. 72 లక్షలు సంపాదించిన ఉద్యోగి.. కారణం తెలిస్తే షాక్ అవుతారు!
ఇలోన్ మస్క్ తన ఉద్యోగికి రూ. 72 లక్షల విలువైన టెస్లా సైబర్ట్రక్ను గిఫ్ట్గా ఇచ్చారు. xAI లో ఇచ్చిన కఠినమైన ఛాలెంజ్ను 24 గంటల్లో పూర్తి చేసినందుకు ఈ బహుమతి లభించింది. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ..
ప్రపంచ కుబేరుడు, టెస్లా అధినేత ఇలోన్ మస్క్ తన ఉదారతను చాటుకున్నారు. తన కృత్రిమ మేధస్సు (AI) స్టార్టప్ 'xAI' లో పనిచేస్తున్న ఒక ఇంజనీర్ అసాధారణ ప్రతిభకు ఫిదా అయి, అత్యంత ఖరీదైన టెస్లా సైబర్ట్రక్ (Tesla Cybertruck) ను బహుమతిగా ఇచ్చారు.
ఏమిటా ఛాలెంజ్?
మస్క్ తన ఏఐ కంపెనీ కోసం కొత్తగా అత్యాధునిక GPU (Graphics Processing Unit) హార్డ్వేర్ను తెప్పించారు. ఈ కొత్త జీపీయూలను ఉపయోగించి, ఏఐ మోడల్ ట్రైనింగ్ ప్రాసెస్ను కేవలం 24 గంటల్లోపు ప్రారంభించాలని 'టైలర్' అనే ఉద్యోగికి మస్క్ ఒక డెడ్ లైన్ విధించారు.
పనిలోని కష్టం: సాధారణంగా భారీ డేటాసెట్లతో ఏఐ మోడళ్లను ట్రైన్ చేయడం, కొత్త హార్డ్వేర్ను కాన్ఫిగర్ చేయడం చాలా సమయం తీసుకునే పని.
టైలర్ సక్సెస్: కానీ టైలర్ తన తెలివితేటలతో ఆ కఠినమైన పనిని నిర్ణీత సమయం కంటే ముందే పూర్తి చేశారు.
రూ. 72 లక్షల సైబర్ట్రక్ గిఫ్ట్!
టైలర్ పనితీరుకు ముగ్ధుడైన మస్క్, అమెరికాలో దాదాపు $79,900 (భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ. 72.5 లక్షలు) విలువ చేసే తన ఫేవరెట్ వాహనం 'టెస్లా సైబర్ట్రక్'ను అతనికి కానుకగా ఇచ్చారు. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా సోషల్ మీడియా వేదిక 'X' లో వెల్లడించడంతో ఇది కాస్తా వైరల్గా మారింది.
ఏఐ రంగంలో GPUల ప్రాముఖ్యత ఏంటి?
కృత్రిమ మేధస్సు అభివృద్ధిలో జీపీయూలు అత్యంత కీలకం.
వేగం: సాధారణ సీపీయూల (CPU) కంటే జీపీయూలు డేటాను వేగంగా ప్రాసెస్ చేస్తాయి.
ఎఫిషియన్సీ: పెద్ద పెద్ద ఏఐ మోడళ్లను (Grok వంటివి) ట్రైన్ చేయడానికి భారీ కంప్యూటింగ్ పవర్ అవసరం. అది కేవలం ఈ జీపీయూల వల్లే సాధ్యమవుతుంది.
ముగింపు:
కష్టపడే ఉద్యోగులను ప్రోత్సహించడంలో మస్క్ ఎప్పుడూ ముందుంటారని ఈ ఘటన మరోసారి నిరూపించింది. సరైన నైపుణ్యం ఉంటే ఏఐ రంగంలో అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చని, దానికి తగిన గుర్తింపు కూడా లభిస్తుందని ఈ ఉదంతం యువ ఇంజనీర్లకు స్ఫూర్తినిస్తోంది.