“కృత్రిమ మేధను గుడ్డిగా నమ్మొద్దు” — గూగుల్ CEO సుందర్ పిచాయ్ సీరియస్ వార్నింగ్

Highlights

గూగుల్ CEO సుందర్ పిచాయ్ కృత్రిమ మేధ (AI) పై ఎందుకు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు? వినియోగదారులు ఏ విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి? ఏఐ బుడగ, పెట్టుబడుల ప్రమాదాలు, గూగుల్ స్ట్రాటజీ — పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చదవండి.

సుందర్ పిచాయ్ స్ట్రాంగ్ స్టేట్మెంట్: “AI చెప్పే ప్రతిదానిని నమ్మకండి”

కృత్రిమ మేధ ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేగంగా విస్తరిస్తున్న నేపథ్యంలో, గూగుల్ సీఈఓ సుందర్ పిచాయ్ వినియోగదారులకు స్పష్టమైన హెచ్చరిక జారీ చేశారు.

"AI టూల్స్ ఇచ్చే ఫలితాలను గుడ్డిగా నమ్మకండి, జాగ్రత్తగా వాడండి" — పిచాయ్

బీబీసీకి ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో ఆయన AI భవిష్యత్తు, దాని ప్రమాదాలు, పెట్టుబడుల బుడగపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

AI మోడళ్లకు కూడా లోపాలు ఉంటాయి — పిచాయ్ స్పష్టం

పిచాయ్ తెలిపిన ప్రధాన అంశాలు ఇవి:

✔️ AI మోడళ్లలో ఖచ్చితత్వం (Accuracy) 100% కాదు

మోడళ్లలో తప్పులు రావచ్చు, తప్పుడు సమాచారం జనరేట్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది.

✔️ వినియోగదారులు సమతుల్యత పాటించాలి

AIతో పాటు

  1. గూగుల్ సెర్చ్,
  2. రీసోర్స్ టూల్స్,
  3. విశ్వసనీయ సమాచార వనరులనూ

ఒక్కసారిగా చూసుకుని ఫ్యాక్ట్ వెరిఫికేషన్ చేయాలి.

✔️ “Creative Work కోసం AI బాగానే పనిచేస్తుంది కానీ… దాన్ని పూర్తిగా నమ్మడం ప్రమాదకరం”

అందుకే AI ను “సహాయ సాధనం”గా మాత్రమే వాడాలని, నిర్ణయాల్లో, సమాచారం సేకరణలో పూర్తిగా ఆధారపడకూడదని పిచాయ్ సూచించారు.

AI Bubble Warning — పెట్టుబడుల మీద పిచాయ్ క్లియర్ మెసేజ్

ప్రస్తుత AI బూమ్‌ను ఆయన ఇలా వివరించారు:

✔️ AI రంగంలో ప్రస్తుతం పెట్టుబడులు సహేతుకంగా లేవు

అత్యధిక పెట్టుబడులు, పెద్ద పెద్ద కంపెనీల పోటీ — ఇవన్నీ ఒక బుడగలా మారే ప్రమాదం ఉందని పేర్కొన్నారు.

✔️ “AI బుడగ పేలితే ఎవ్వరూ ప్రభావం తప్పించుకోలేరు” — పిచాయ్

గూగుల్ వంటి కంపెనీలకు కొంత రక్షణ ఉన్నా,

యేవీ కూడా పూర్తిగా సేఫ్ కాదు అని ఆయన హెచ్చరించారు.

గూగుల్ జెమినై, AI మోడ్ — పిచాయ్ స్పందన

ఈ సంవత్సరం గూగుల్ తన జెమినై ఆధారిత

AI Mode Search Experience ను ప్రారంభించింది.

నిపుణుడితో మాట్లాడినట్లుగా సమాచారాన్ని ఇచ్చేలా ఈ ఫీచర్ రూపొందించబడింది.

కానీ పిచాయ్ స్పష్టం చేశారు—

✔️ “అత్యాధునిక AI టెక్నాలజీకి కూడా లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి”

అందుకే ఈ టూల్స్‌ను బుద్ధిగా వాడాలని వినియోగదారులను కోరారు.

సంక్షిప్తంగా — పిచాయ్ మెసేజ్ ఇదే

  1. AI ను అతి నమ్మకంగా వాడకండి
  2. ప్రతి సమాచారాన్ని క్రాస్‌చెక్ చేయండి
  3. పెట్టుబడుల్లో జాగ్రత్తలు పాటించండి
  4. AI is a tool, not a truth machine
