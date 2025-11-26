iPhone 16: బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్.. ఐఫోన్ 16 పై డిస్కౌంట్, ఆఫర్లతో చాలా చౌకగా లభిస్తోంది..!
iPhone 16: మీరు కొంతకాలంగా కొత్త ఐఫోన్ కొనాలని ఆలోచిస్తున్నారా? అమెజాన్ మీ కోసం గొప్ప ఆఫర్ను కలిగి ఉంది. ప్రస్తుతం, అనేక ప్రధాన ఇ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్లలో బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ జరుగుతోంది, చాలా తక్కువ ధరలకు అనేక స్మార్ట్ఫోన్లను అందిస్తోంది. గత సంవత్సరం ఐఫోన్ 16 కూడా ఈ సేల్ సమయంలో గణనీయమైన తగ్గింపును పొందుతోంది. బ్యాంక్ ఆఫర్లతో, ఫోన్ ధర గణనీయంగా తగ్గింది. కాబట్టి, మీరు కొంతకాలంగా మీ పాత ఐఫోన్ను అప్గ్రేడ్ చేయాలని ఆలోచిస్తుంటే లేదా మొదటిసారి ఐఫోన్కు మారుతుంటే, మీరు ఈ డీల్ను మిస్ చేయకూడదు. దీని గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
iPhone 16 Offers
యాపిల్ గత సంవత్సరం దాదాపు రూ.80,000 ప్రారంభ ధరతో iPhone 16ను ప్రారంభించింది. అయితే ఈ సంవత్సరం కొత్త ఐఫోన్ 17 లాంచ్తో, కంపెనీ పాత మోడల్ ధరను దాదాపు రూ.10,000 తగ్గించింది. ఇప్పుడు, బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ సమయంలో, ఈ ఫోన్ మరింత తగ్గింపులను పొందుతోంది. ఈ ఫోన్ ప్రస్తుతం అమెజాన్లో కేవలం రూ.66,900కి అందుబాటులో ఉంది, ఇది చాలా గొప్ప డీల్గా మారింది.
ఇది మాత్రమే కాదు, ఈ ఫోన్ పై కంపెనీ అద్భుతమైన బ్యాంక్ ఆఫర్లను కూడా అందిస్తోంది, ఇక్కడ మీరు ఎస్బీఐ క్రెడిట్ కార్డ్ ఈఎమ్ఐ, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్లతో రూ.4,000 వరకు తగ్గింపు పొందచ్చు. ఎస్బీఐ క్రెడిట్ కార్డ్ నాన్-ఈఎమ్ఐ ఎంపికతో రూ.3,000 వరకు తక్షణ తగ్గింపు ఈ డీల్ను మరింత ప్రత్యేకంగా చేస్తుంది. బ్యాంక్ ఆఫర్ తర్వాత, ఫోన్ ధర కేవలం రూ.62,900కి తగ్గించారు.
iPhone 16 Specifications
ఐఫోన్ 16 డిజైన్, డిస్ప్లే గురించి మాట్లాడితే ఇందులో 6.1-అంగుళాల సూపర్ రెటినా XDR OLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. పరికరం 2,000 నిట్ల వరకు గరిష్ట ప్రకాశాన్ని అందిస్తుంది. ఫోన్ నలుపు, గులాబీ, తెలుపు, టీల్ మరియు అల్ట్రామెరైన్ వంటి వివిధ రంగు ఎంపికలలో వస్తుంది. మెరుగైన రక్షణ కోసం, ఫోన్ సిరామిక్ షీల్డ్ను కలిగి ఉంది. పరికరం వేగవంతమైన పనితీరు కోసం 6-కోర్ CPUతో శక్తివంతమైన A18 చిప్సెట్ (3nm) ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. కెమెరా విషయానికొస్తే, ఈ పరికరం 48MP ప్రైమరీ కెమెరా, 12MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్తో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంది.