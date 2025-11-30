Upcoming smartphones India: 2025 టెక్ బూమ్.. డిసెంబర్లో పవర్ ఫుల్ ఫోన్లు వచ్చేస్తున్నాయ్..!
Upcoming smartphones India: నవంబర్ నెల స్మార్ట్ఫోన్ ప్రపంచంలో ఒక ముఖ్యమైన నెల, OnePlus 15, Oppo Find X9 సిరీస్ వంటి కొన్ని శక్తివంతమైన స్మార్ట్ఫోన్లు, iQOO 15 వంటి ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్లు లాంచ్ అయ్యాయి. కానీ స్మార్ట్ఫోన్ పరిశ్రమ అక్కడితో ఆగడం లేదు; డిసెంబర్ 2025లో మరింత ఆకట్టుకునే స్మార్ట్ఫోన్ లాంచ్లు జరగనున్నాయి. మీరు కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ను పరిశీలిస్తుంటే, మరో నెల వేచి ఉండడాన్ని పరిగణించండి, ఎందుకంటే కొన్ని ఆకట్టుకునే పరికరాలు భారతీయ మార్కెట్లో లాంచ్ కానున్నాయి. డిసెంబర్లో లాంచ్ అయ్యే ఐదు స్మార్ట్ఫోన్లను పరిశీలిద్దాం.
వివో
డిసెంబర్ ప్రారంభంలో Vivo దాని Vivo X300 సిరీస్ను లాంచ్ చేయనుంది. కంపెనీ డిసెంబర్ 2న X300, X300 Pro అనే రెండు కొత్త పరికరాలను విడుదల చేస్తుంది. రెండు పరికరాలు MediaTek Dimensity 9500 చిప్సెట్ను కలిగి ఉంటాయి. అదనంగా, ఫోన్లు VS1 చిప్, V3 ప్లస్ ఇమేజింగ్ చిప్ను కలిగి ఉంటాయి, ఇవి కెమెరా పనితీరును తదుపరి స్థాయికి తీసుకెళ్లగలవు. ఫోన్లు 200-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను కలిగి ఉంటాయని భావిస్తున్నారు.
రెడ్మీ
వివో మాత్రమే కాదు, షియోమి కూడా డిసెంబర్ మొదటి వారంలో Redmi 15c ని లాంచ్ చేయనుంది. ఈ ఫోన్ ఇప్పటికే చైనాలో లాంచ్ అయింది, అక్కడ 4G మరియు 5G వేరియంట్లు రెండూ గుర్తించబడ్డాయి. 4G మోడల్ Helio G81 అల్ట్రా ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది, అయితే 5G మోడల్లో డైమెన్సిటీ 6300 ప్రాసెసర్ ఉంది. రెండు పరికరాలు పెద్ద 6000mAh బ్యాటరీ, 33W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కలిగి ఉన్నాయి. భారతదేశంలో ఈ ఫోన్ ప్రారంభ ధర రూ.12,000 ఉంటుందని అంచనా.
వన్ప్లస్
డిసెంబర్లో OnePlus కూడా సంచలనం సృష్టించనుంది. కంపెనీ డిసెంబర్ 17న OnePlus 15R ని లాంచ్ చేయనుంది. ఈ పరికరం Qualcomm కొత్త Snapdragon 8 Gen 5 చిప్సెట్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది చార్కోల్ బ్లాక్, మింట్ బ్రీజ్ రంగులలో వస్తుంది. Amazonలో కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటుంది. OnePlus అదే ఈవెంట్లో OnePlus Pad Go 2 ని కూడా లాంచ్ చేస్తుంది. ఈ ఫోన్ ధర రూ.50,000 లోపు ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
రియల్మీ
డిసెంబర్లో కొత్త ఫోన్ను లాంచ్ చేయడానికి కూడా రియల్మే సన్నాహాలు చేస్తోంది, దీనిని కంపెనీ డిసెంబర్ 4న ఆవిష్కరించనుంది. ఈ పరికరం అమ్మకాలు ఫ్లిప్కార్ట్లో ప్రారంభమవుతాయి. ఈ ఫోన్లో మీడియాటెక్ 7400 అల్ట్రా చిప్సెట్ ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఇది 144 Hz డిస్ప్లే, పెద్ద 7000 mAh బ్యాటరీని కూడా కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు, అయితే ఈ పరికరం ధర రూ.16,000 కంటే తక్కువగా ఉండవచ్చు.
ఒప్పో
రెనో 15 సిరీస్ లాంచ్ సందర్భంగా Oppo ఇటీవల రెనో 15Cని టీజ్ చేసింది. ఈ ఫోన్ డిసెంబర్లో చైనాలో లాంచ్ కావచ్చని ఇది సూచిస్తుంది, కానీ ఇది భారతదేశంలోకి ప్రవేశిస్తుందా లేదా అనే దానిపై ఎటువంటి సమాచారం లేదు. Oppo దీనిని మిడ్-రేంజ్ విభాగంలో లాంచ్ చేయవచ్చు.