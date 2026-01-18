Croma Republic Day Sale: రూ. 47 వేలకే ఐఫోన్ 17.. ఐఫోన్ 15 కేవలం రూ. 31 వేలకే!
క్రోమా రిపబ్లిక్ డే సేల్ 2026! ఐఫోన్ 17 పై భారీ డిస్కౌంట్. ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లు మరియు బ్యాంక్ క్యాష్బ్యాక్లతో కేవలం రూ. 47,990 కే ఐఫోన్ 17 మీ సొంతం. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
మీరు కొత్త ఐఫోన్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే ఇదే సరైన సమయం. ప్రముఖ ఎలక్ట్రానిక్స్ రిటైల్ సంస్థ క్రోమా (Croma) తన 'రిపబ్లిక్ డే సేల్'ను ప్రారంభించింది. జనవరి 26 వరకు కొనసాగే ఈ సేల్లో స్మార్ట్ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్లు, ఇతర గృహోపకరణాలపై కళ్లు చెదిరే ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఐఫోన్ 17 డీల్ ఎలా పొందాలి?
ఐఫోన్ 17 లాంచ్ ధర సుమారు రూ. 82,900 కాగా, క్రోమా ఆఫర్ల ద్వారా దీనిని కేవలం రూ. 47,990 కే సొంతం చేసుకోవచ్చు.
ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్: మీ పాత ఫోన్ను మార్పిడి (Exchange) చేయడం ద్వారా రూ. 23,500 వరకు తగ్గింపు పొందవచ్చు.
బ్యాంక్ క్యాష్బ్యాక్: ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డులపై రూ. 2,000 తక్షణ క్యాష్బ్యాక్ లభిస్తుంది.
అదనపు లాభం: రూ. 8,000 అదనపు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ కూడా ఉంది.
ఐఫోన్ 15 ఆఫర్ వివరాలు:
పాత మోడల్ ఐఫోన్ 15 మరింత తక్కువకు, అంటే కేవలం రూ. 31,990 కే అందుబాటులో ఉంది.
దీనిపై రూ. 14,000 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ వాల్యూ, రూ. 1,000 బ్యాంక్ క్యాష్బ్యాక్ మరియు రూ. 4,000 ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ లభిస్తున్నాయి.
ఇతర ఆకర్షణీయమైన డీల్స్:
ఐఫోన్లతో పాటు ఈ సేల్లో మరికొన్ని ప్రీమియం ఫోన్లపై కూడా భారీ ఆఫర్లు ఉన్నాయి:
- Samsung Galaxy S25 Ultra: శామ్సంగ్ లేటెస్ట్ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్పై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్లు.
- Laptops: విద్యా సంవత్సరం ముగుస్తున్న తరుణంలో విద్యార్థుల కోసం ల్యాప్టాప్లపై ప్రత్యేక తగ్గింపులు.
- Home Appliances: టీవీలు, ఏసీలు, రిఫ్రిజిరేటర్లపై అదిరిపోయే డీల్స్.
ఈ ఆఫర్లు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని క్రోమా ఆఫ్లైన్ స్టోర్లలో మరియు వారి ఆన్లైన్ వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. స్టాక్ ముగిసేలోపే మీకు నచ్చిన గాడ్జెట్ను బుక్ చేసుకోండి!