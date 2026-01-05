LG W6 Wallpaper :CES 2026లో అద్భుతమైన బ్రైట్నెస్ మరియు వైర్లెస్ డిజైన్తో ‘W6 వాల్పేపర్ OLED TV’ని ఆవిష్కరించిన LG
LG CES 2026 లో W6 వాటర్పేపర్ OLED TV ను పరిచయం చేసింది. ఇది 9mm అతి పలుచని డిజైన్, వైర్లెస్ కనెక్టివిటీ, రిఫ్లెక్షన్-ఫ్రీ డిస్ప్లే, మరియు భిన్నమైన బ్రైట్నెస్ అప్గ్రేడ్స్ తో వస్తుంది. ఫీచర్లు, సైజులు, గేమింగ్ స్పెక్స్ గురించి తెలుసుకోండి
CES 2026 వేదికగా LG తన సరికొత్త 'W6 వాల్పేపర్ OLED TV'ని విడుదల చేసి, ప్రీమియం టెలివిజన్ డిజైన్లో మరోసారి సరిహద్దులను చెరిపివేసింది. అత్యంత సన్నని (ultra-thin), భవిష్యత్ సాంకేతికతతో కూడిన ఈ కొత్త W6 టీవీ, గోడకు అతుక్కుపోయి అద్భుతమైన వీక్షణ అనుభూతిని అందించడమే కాకుండా, ఇప్పటివరకు LG తయారు చేసిన అత్యంత ప్రకాశవంతమైన (brightest) OLED స్క్రీన్లలో ఒకటిగా నిలిచింది.
కేవలం 9mm మందం కలిగిన ఈ W6 నిజమైన "వాల్పేపర్ టీవీ". దీనిలోని వైర్లెస్ కనెక్షన్ బాక్స్ వల్ల ఇన్పుట్ పోర్ట్లన్నీ టీవీకి 30 అడుగుల దూరంలో ఉన్నా పని చేస్తాయి, దీనివల్ల టీవీ దగ్గర కేబుల్స్ ఏవీ కనిపించకుండా చాలా నీట్గా ఉంటుంది. కేవలం ఒకే ఒక పవర్ కేబుల్ మాత్రమే బయటకు కనిపిస్తుంది.
అల్ట్రా-బ్రైట్, రిఫ్లెక్షన్-ఫ్రీ OLED డిస్ప్లే
సాధారణ OLED టీవీల కంటే 3.9 రెట్లు ఎక్కువ ప్రకాశవంతంగా ఉండే LG యొక్క మూడవ తరం 4K OLED ప్యానెల్ ఈ W6కి ప్రాణం. 'బ్రైట్నెస్ బూస్టర్ అల్ట్రా' మరియు 'హైపర్ రేడియంట్ కలర్' టెక్నాలజీ సహాయంతో, ఈ డిస్ప్లే అద్భుతమైన రంగులను మరియు గాఢమైన కాంట్రాస్ట్ను ప్రదర్శిస్తుంది.
మరో ముఖ్యమైన మార్పు ఏమిటంటే, LG యొక్క కొత్త నాన్-రిఫ్లెక్టివ్ స్క్రీన్ కోటింగ్. గదిలో లైట్లు ఎక్కువగా ఉన్నా సరే, స్క్రీన్పై ప్రతిబింబాలు (glare) పడకుండా ఈ టెక్నాలజీ అడ్డుకుంటుంది. గతంలో గ్లేర్ తగ్గించే క్రమంలో బ్లాక్ లెవల్స్ తగ్గేవి, కానీ W6లో లైట్లు ఆన్ చేసినా కాంట్రాస్ట్ ఏమాత్రం తగ్గదని LG నిరూపించింది.
గేమింగ్ మరియు లివింగ్ రూమ్ కోసం ప్రత్యేకం
LG W6 కేవలం అందానికే కాదు, గేమింగ్కు కూడా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.
- 4K 165Hz రిఫ్రెష్ రేట్.
- NVIDIA G-SYNC మరియు AMD FreeSync Premium సపోర్ట్.
- 0.1ms పిక్సెల్ రెస్పాన్స్ టైమ్.
ఇవి నెక్స్ట్-జెన్ కన్సోల్లు మరియు హై-ఎండ్ PC గేమింగ్కు ఈ టీవీని మేటిగా మారుస్తాయి. అదనంగా, ఇది AI సపోర్ట్తో వినియోగదారుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా వాల్పేపర్లను మార్చుకునే సదుపాయాన్ని అందిస్తుంది.
పరిమాణాలు మరియు శాంసంగ్తో పోటీ
ఈ వాల్పేపర్ OLED టీవీ 77 ఇంచులు మరియు 83 ఇంచుల పరిమాణాల్లో లభించనుంది. 2020లో నిలిపివేసిన 'వాల్పేపర్ సిరీస్'ను LG మళ్లీ ఈ రూపంలో పునరుద్ధరించింది. గోడకు తగిలించినప్పుడు ఏమాత్రం గ్యాప్ లేకుండా సరిగ్గా అతుక్కుపోయేలా దీని మౌంటింగ్ టెక్నిక్ను మెరుగుపరిచారు. ఇది శాంసంగ్ S95 సిరీస్ వంటి టాప్ మోడళ్లకు గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది.
ధర మరియు లభ్యత
LG ఈ W6 వాల్పేపర్ OLED టీవీ యొక్క ధర మరియు ఎప్పటి నుండి లభిస్తుందనే వివరాలను ఇంకా వెల్లడించలేదు. అయితే, దీని ప్రీమియం ఫీచర్లు మరియు అధునాతన డిజైన్ను బట్టి చూస్తే, ఇది LG టీవీల జాబితాలో అత్యంత ఖరీదైనదిగా ఉండే అవకాశం ఉంది. మరిన్ని వివరాల కోసం LG అధికారిక వెబ్సైట్ సందర్శించవచ్చు.