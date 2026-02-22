Budget 5G Smartphones Under 10000: భారతదేశంలో రూ. 10,000 లోపు లభించే బెస్ట్ బడ్జెట్ 5G స్మార్ట్ఫోన్లు 2026..!
Budget 5G Smartphones Under Rs10000: 2026 నాటికి భారత మొబైల్ మార్కెట్ గణనీయంగా మార్పు చెందింది. గతంలో 5G సేవలు కేవలం ఖరీదైన ఫోన్లకే పరిమితం కాగా, ఇప్పుడు రూ. 10,000 లోపు ధరలోనే అత్యుత్తమ ఫీచర్లతో కూడిన 5G ఫోన్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వేగవంతమైన ఇంటర్నెట్, మెరుగైన ప్రాసెసర్లు, నాణ్యమైన కెమెరాలతో ఈ బడ్జెట్ ఫోన్లు సామాన్యులకు సైతం అత్యాధునిక సాంకేతికతను చేరువ చేస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం బడ్జెట్ ధరలో 5G స్మార్ట్ఫోన్లను కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి మార్కెట్లో అనేక ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ M16 5G తక్కువ ధరలో నమ్మకమైన బ్రాండ్ కోరుకునే వారికి సరైన ఎంపికగా నిలుస్తోంది. ఇందులో 6.5 అంగుళాల FHD+ LCD స్క్రీన్, 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఎక్సినోస్ 1330 చిప్సెట్ , 50MP ప్రధాన కెమెరాతో ఇది మంచి పనితీరును కనబరుస్తుంది. ముఖ్యంగా 6000mAh భారీ బ్యాటరీ, 25W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం దీనికి అదనపు బలాన్ని ఇస్తున్నాయి.
షావోమీ నుండి వచ్చిన రెడ్మి 14 5G డిజైన్ మరియు పెర్ఫార్మెన్స్ పరంగా ఆకట్టుకుంటోంది. ఇందులో 6.7 అంగుళాల పెద్ద డిస్ప్లే గేమింగ్, వీడియోలకు చాలా బాగుంటుంది. స్నాప్డ్రాగన్ 4 Gen 3 ప్రాసెసర్ మల్టీ-టాస్కింగ్ను సులభతరం చేస్తుంది. 50MP డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్తో ఇది బడ్జెట్ ధరలో నాణ్యమైన ఫోటోలను అందిస్తోంది.
క్లీన్ ఆండ్రాయిడ్ అనుభవం కావాలనుకునే వారికి మోటోరోలా మోటో G25 5G ఉత్తమ ఎంపిక. ఇందులో 6.6 అంగుళాల డిస్ప్లేతో పాటు స్టీరియో స్పీకర్ల సదుపాయం ఉంది. 50MP క్వాడ్ పిక్సెల్ కెమెరా టెక్నాలజీ వల్ల తక్కువ వెలుతురులోనూ మంచి ఫోటోలు తీయవచ్చు. ఇది వాటర్ రిపెల్లెంట్ డిజైన్తో రావడం వల్ల చిన్నపాటి నీటి తుంపర్ల నుండి రక్షణ లభిస్తుంది.
స్టైలిష్ లుక్, వేగవంతమైన ఛార్జింగ్ కోరుకునే యువతకు రియల్మి C67 5G బాగా సరిపోతుంది. ఇది మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6100+ చిప్సెట్తో అద్భుతమైన 5G కనెక్టివిటీని అందిస్తుంది. 33W సూపర్వూక్ ఛార్జింగ్, 50MP AI కెమెరాతో ఇది ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో అందుబాటులో ఉంది. బడ్జెట్ సెగ్మెంట్లో ఈ ఫోన్లు వినియోగదారులకు మంచి విలువను అందిస్తున్నాయి.