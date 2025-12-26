BSNL Recharge Plan: BSNL న్యూ ఇయర్ గిఫ్ట్..! ఈ సూపర్ ప్లాన్పై 100 జీబీ డేటా బోనస్
BSNL Recharge Plan: న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ (BSNL) తన వినియోగదారులకు ఆకర్షణీయమైన పండుగ ఆఫర్లను ప్రకటించింది.
న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ (BSNL) తన వినియోగదారులకు ఆకర్షణీయమైన పండుగ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. ప్రభుత్వ రంగ టెలికాం సంస్థగా ఉన్న BSNL, కొన్ని ప్రముఖ ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్లపై అదనపు డేటా, OTT కంటెంట్తో కూడిన ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను అందిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా BiTV ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్పై ఏకంగా 100GB ఉచిత డేటా బోనస్ను ప్రకటించింది.
ఈ BiTV ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ డిసెంబర్ 24, 2025 నుంచి జనవరి 31, 2026 వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది. సాధారణ రీఛార్జ్ను పూర్తి వినోద ప్యాకేజీగా మార్చేలా ఈ ఆఫర్ను రూపొందించారు.
BiTV స్పెషల్ ప్లాన్ వివరాలు:
-
ధర: రూ. 251
-
డేటా బోనస్: 100GB ఉచిత డేటా
-
లైవ్ టీవీ ఛానెల్స్: 400కి పైగా ప్రీమియం ఛానెల్స్ యాక్సెస్
-
OTT యాక్సెస్: డిస్నీ+ హాట్స్టార్, SonyLIV తదితర 23కి పైగా OTT ప్లాట్ఫారమ్ల సబ్స్క్రిప్షన్
రోజువారీ డేటా పెంపుతో ఇతర ప్లాన్లు:
BiTV ఆఫర్తో పాటు BSNL తన ఇతర ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్లపై కూడా రోజువారీ డేటా పరిమితిని పెంచింది. ఈ ప్రమోషనల్ కాలంలో, STV 225, STV 347, STV 485, PV 2399 వంటి ప్లాన్లపై రోజుకు అదనంగా 500MB డేటా అందించనుంది.
|ప్లాన్ ధర
|రోజువారీ డేటా
|చెల్లుబాటు
|కాల్స్
|SMS
|రూ.225
|3GB
|30 రోజులు
|అపరిమిత
|రోజుకు 100
|రూ.347
|2.5GB
|50 రోజులు
|అపరిమిత
|రోజుకు 100
|రూ.485
|2.5GB
|72 రోజులు
|అపరిమిత
|రోజుకు 100
|రూ.2399
|2.5GB
|365 రోజులు
|అపరిమిత
|రోజుకు 100
ఈ అన్ని ప్లాన్లలో దేశవ్యాప్తంగా అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్, ఉచిత నేషనల్ రోమింగ్, రోజుకు 100 ఉచిత SMS సౌకర్యం ఉన్నాయి. ఒక నెల నుంచి ఏడాది వరకూ చెల్లుబాటు గల ఈ ప్లాన్లు 2026 మొత్తం కనెక్ట్ అయి ఉండాలనుకునే వినియోగదారులకు మంచి విలువను అందిస్తాయని BSNL తెలిపింది.