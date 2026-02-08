  • Menu
BSNL Recharge Offer: రూ. 200 లోపే 42 రోజుల వ్యాలిడిటీ.. బిఎస్ఎన్ఎల్ 'మాస్టర్ ప్లాన్' అదిరిపోయిందిగా!

BSNL Recharge Offer
Highlights

BSNL Recharge Offer: బిఎస్ఎన్ఎల్ బడ్జెట్ ధమాకా! కేవలం రూ. 197 రీఛార్జ్‌తో 42 రోజుల వ్యాలిడిటీ. కాలింగ్ మరియు డేటా ప్రయోజనాలతో పాటు ఇతర బెనిఫిట్స్ పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

BSNL Recharge Offer: దేశీయ టెలికాం మార్కెట్లో ప్రైవేట్ కంపెనీలు టారిఫ్ రేట్లు పెంచుకుంటూ పోతుంటే, బిఎస్ఎన్ఎల్ మాత్రం తన యూజర్లకు ఊరటనిచ్చే ప్లాన్లను ప్రకటిస్తోంది. ముఖ్యంగా తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ రోజులు సిమ్ కార్డును యాక్టివ్‌గా ఉంచుకోవాలనుకునే వారి కోసం రూ. 197 ప్రిపెయిడ్ ప్లాన్‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఇది బడ్జెట్ ధరలో ఆల్ రౌండ్ ప్రయోజనాలను అందించే బెస్ట్ ప్లాన్‌గా గుర్తింపు పొందింది.

రూ. 197 ప్లాన్ పూర్తి వివరాలు (Plan Benefits):

వ్యాలిడిటీ: ఈ ప్లాన్ ద్వారా మీకు మొత్తం 42 రోజుల సుదీర్ఘ చెల్లుబాటు లభిస్తుంది.

కాలింగ్: 42 రోజుల కాలానికి గాను మొత్తం 300 నిమిషాల ఉచిత లోకల్/STD కాల్స్ ఆఫర్ చేస్తుంది.

డేటా: మొత్తం వ్యాలిడిటీ కాలానికి 4GB హై స్పీడ్ డేటా లభిస్తుంది. ఈ డేటా లిమిట్ ముగిసిన తర్వాత కూడా 40Kbps వేగంతో ఇంటర్నెట్ వాడుకోవచ్చు.

ఎస్‌ఎంఎస్: ఈ ప్లాన్ తో మొత్తం 100 SMS ప్రయోజనాలు అందుతాయి.

ముఖ్యంగా గమనించాల్సిన అంశాలు:

ఈ ప్లాన్ అపరిమిత (Unlimited) కాలింగ్ లేదా డైలీ డేటా ప్లాన్ కాదు. ఇందులో ఇచ్చే ఉచిత నిమిషాలు లేదా డేటా ముగిసిన తర్వాత ఈ క్రింది అదనపు ఛార్జీలు వర్తిస్తాయి:

కాల్స్: లోకల్ కాల్ నిమిషానికి రూ. 1, STD కాల్ నిమిషానికి రూ. 1.30.

వీడియో కాల్: నిమిషానికి రూ. 2.

SMS: లోకల్ SMS 80 పైసలు, నేషనల్ SMS రూ. 1.20.

డేటా: అదనపు హై స్పీడ్ డేటా కావాలంటే ఒక MBకి 25 పైసలు వసూలు చేస్తారు.

ఎవరికి ఈ ప్లాన్ సరిపోతుంది?

సెకండరీ సిమ్ యూజర్లు: తమ నంబర్‌ను తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ రోజులు యాక్టివ్‌గా ఉంచుకోవాలనుకునే వారికి.

లిమిటెడ్ యూజర్లు: మొబైల్ డేటా వాడకం తక్కువగా ఉండి, కేవలం అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే కాల్స్ మాట్లాడే వారికి ఇది బెస్ట్ చాయిస్.

