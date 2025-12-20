Boat Valour Ring 1: బోట్ కొత్త వాలర్ రింగ్ 1.. స్మార్ట్ ఫిట్నెస్.. 15 రోజులు వాడేయొచ్చు..!
boat valour ring 1: బోట్ ప్రీమియం, పనితీరుపై దృష్టి సారించిన ఉప-బ్రాండ్, Valour, భారతదేశంలో Valour Ring 1 ను ప్రారంభించింది. ఈ స్మార్ట్ రింగ్ ప్రత్యేకంగా ఫిట్నెస్ను ఒక లక్ష్యం మాత్రమే కాకుండా జీవనశైలిగా భావించే వినియోగదారులను లక్ష్యంగా చేసుకుంది. కంపెనీ ప్రకారం, Valour Ring 1లో 24x7 హృదయ స్పందన పర్యవేక్షణ, హృదయ స్పందన వేరియబిలిటీ (HRV) అంతర్దృష్టులు, SpO₂ పర్యవేక్షణ, స్టెప్, యాక్టివిటీ ట్రాకింగ్ ఉన్నాయి. స్మార్ట్ రింగ్ ఒకే ఛార్జ్పై 15 రోజుల వరకు బ్యాటరీ జీవితాన్ని అందిస్తుందని పేర్కొంది. ఇది బహుళ పరిమాణాలలో అందుబాటులో ఉంది.
Valour Ring 1 ధర భారతదేశంలో రూ.11,999. ఇది Amazon, Flipkart, boat-lifestyle.com, ఎంపిక చేసిన ఆఫ్లైన్ రిటైల్ స్టోర్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది. కంపెనీ దీనిని కార్బన్ బ్లాక్ మ్యాట్ ఫినిష్లో ప్రవేశపెట్టింది, ఇది దీనికి రహస్యమైన మరియు మినిమలిస్ట్ లుక్ ఇస్తుంది. ఇది 7-12 పరిమాణాలలో లభిస్తుంది. కంపెనీ ప్రకారం, వాలర్ రింగ్ 1 సుమారు రూ.5,000 విలువైన ఆరోగ్య-ప్రయోజన ప్యాకేజీతో వస్తుంది, ఇది దీర్ఘకాలిక శ్రేయస్సుపై దృష్టి సారించిన వినియోగదారులకు అదనపు విలువను జోడిస్తుంది.
డిజైన్ పరంగా, వాలర్ రింగ్ 1 ప్రీమియం టైటానియం ఫ్రేమ్తో తయారు చేయబడింది. 6 గ్రాముల కంటే తక్కువ బరువు ఉంటుంది. boAt ప్రకారం, ఇది బలం , మినిమలిజం మధ్య సమతుల్యతను చూపుతుంది. రింగ్ 7 నుండి 12 సైజు ఎంపికలలో వస్తుంది, ఇది ప్రతి వినియోగదారుకు సరైన ఫిట్ను నిర్ధారిస్తుంది. కంపెనీ సైజింగ్ కిట్ను కూడా అందిస్తుంది, వినియోగదారులు ఇంట్లో వారి పరిమాణాన్ని కొలవడానికి, తరువాత ఖచ్చితమైన-ఫిట్ రింగ్ను ఆర్డర్ చేయడానికి అనుమతిస్తుంది.
ఆరోగ్యం, ఫిట్నెస్ లక్షణాల పరంగా, వాలర్ రింగ్ 1 24x7 హృదయ స్పందన పర్యవేక్షణ, హృదయ స్పందన వేరియబిలిటీ (HRV) అంతర్దృష్టులు, SpO₂ పర్యవేక్షణ, దశ , కార్యాచరణ ట్రాకింగ్, చర్మ-ఉష్ణోగ్రత అంతర్దృష్టులు, ఒత్తిడి పర్యవేక్షణ , VO₂ గరిష్ట అంచనాను అందిస్తుంది. ఈ డేటా మొత్తాన్ని boAt క్రెస్ట్ యాప్ ద్వారా వీక్షించవచ్చు, ఇది కొత్త , మరింత స్పష్టమైన ఇంటర్ఫేస్తో నవీకరించబడిందని కంపెనీ చెబుతోంది.
ఈ రింగ్ అధునాతన నిద్ర ట్రాకింగ్ మద్దతును కూడా అందిస్తుంది, ఇందులో పగటిపూట నిద్ర గుర్తింపు, లోతైన నిద్ర దశ విశ్లేషణ ఉన్నాయి. కంపెనీ ప్రకారం, ఇది 40 కి పైగా స్పోర్ట్స్ మోడ్లకు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది. పనితీరు పరంగా, వాలర్ రింగ్ 1 అధునాతన చిప్సెట్, తదుపరి తరం ప్రెసిషన్ సెన్సార్లతో నిర్మించబడింది.
ఈ స్మార్ట్ రింగ్ ఒకే ఛార్జ్పై 15 రోజుల వరకు బ్యాటరీ జీవితాన్ని అందించగలదని boAt పేర్కొంది. టైప్-సి ఛార్జింగ్ డాక్ సహాయంతో, దీనిని 90 నిమిషాల కంటే తక్కువ సమయంలో పూర్తిగా ఛార్జ్ చేయవచ్చు. ఈ రింగ్ వాస్తవ ప్రపంచ ఉపయోగం కోసం రూపొందించబడింది, 5ATM నీటి నిరోధకతను కలిగి ఉంది, ఇది ఈత కొట్టడానికి, స్నానం చేయడానికి, రోజువారీ ఉపయోగం కోసం సురక్షితంగా ఉంటుంది. ఇంకా, దీని శరీరం 6H పెన్సిల్-స్క్రాచ్ రేటింగ్తో స్క్రాచ్-రెసిస్టెంట్గా ఉంటుందని చెప్పబడింది.