Blaupunkt QLED TV: బ్లూపంక్ట్ కొత్త టీవీలు.. రూ.32 వేల నుంచి స్టార్ట్..!
Blaupunkt QLED TV: Blaupunkt భారతదేశంలో తన కొత్త SonicQ QLED టీవీ సిరీస్ను ప్రవేశపెట్టింది. ఇందులో మూడు స్క్రీన్ సైజు ఎంపికలు ఉన్నాయి: 55, 65, 75-అంగుళాల మోడల్లు, అద్భుతమైన డిస్ప్లేలు, శక్తివంతమైన ధ్వని , స్మార్ట్ ఫీచర్లతో అమర్చబడి ఉంటాయి. ఈ లైనప్లో QLED 4K ప్యానెల్లు, 120Hz MEMC, డాల్బీ విజన్, 80W స్టీరియో స్పీకర్లు వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి, ఇది వినోదం, గేమింగ్ కోసం ఆకర్షణీయమైన ఎంపికగా నిలిచింది. ఈ టీవీల స్పెసిఫికేషన్లు, పనితీరు, ధరల గురించి తెలుసుకుందాం.
Blaupunkt SonicQ QLED టీవీ లైనప్ 55-అంగుళాల, 65-అంగుళాల, 75-అంగుళాల వేరియంట్లలో వస్తుంది. అన్నీ శుభ్రమైన, ఆధునిక రూపాన్ని కోసం అల్లాయ్ స్టాండ్తో స్లిమ్, బెజెల్-లెస్ డిజైన్ను కలిగి ఉంటాయి. ప్రతి మోడల్ 1.1 బిలియన్ రంగులను ఉత్పత్తి చేయగల QLED 4K డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది.
HDR10+, డాల్బీ విజన్ మరియు 550 నిట్ల గరిష్ట ప్రకాశంతో, టీవీ వివరణాత్మక హైలైట్లు, శక్తివంతమైన దృశ్యాలను అందించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. VRR, ALLM తో కూడిన 120Hz MEMC వ్యవస్థ క్రీడలు, గేమింగ్ కంటెంట్ కోసం అస్పష్టత, జడ్డర్ను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది, స్పష్టతను మెరుగుపరుస్తుంది.
బ్లాపంక్ట్ సోనిక్ క్యూ క్యూఎల్ఇడి టీవీ సిరీస్ 2GB RAM, 32GB అంతర్గత నిల్వతో వస్తుంది, ఇది యాప్లు, పనితీరు స్థిరత్వానికి తగినంత స్థలాన్ని అందిస్తుంది. డాల్బీ అట్మోస్, డాల్బీ డిజిటల్తో కూడిన 80W స్టీరియో బాక్స్ స్పీకర్ సిస్టమ్ ద్వారా సౌండ్ అవుట్పుట్ నిర్వహించబడుతుంది, ఇది సినిమాలు, గేమ్లకు మరింత ఆకర్షణీయమైన ఆడియో అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.
ఈ సిరీస్ Google TV 5.0లో నడుస్తుంది, ఇది వ్యక్తిగతీకరించిన సిఫార్సులు, ప్రొఫైల్ మద్దతు, వివిధ రకాల యాప్లకు యాక్సెస్ను అందిస్తుంది. నెట్ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్ వీడియో, డిస్నీ+ హాట్స్టార్, ఆపిల్ టీవీ, యూట్యూబ్ వంటి కంటెంట్ ప్లాట్ఫారమ్లన్నీ మద్దతు ఇస్తాయి. కనెక్టివిటీ కోసం, టీవీ డ్యూయల్-బ్యాండ్ Wi-Fi, బ్లూటూత్ 5.0, మల్టీ HDMI, USB పోర్ట్లు, సౌండ్బార్లు, గేమింగ్ కన్సోల్లతో అనుకూలతను కలిగి ఉంటుంది. గూగుల్ అసిస్టెంట్ రిమోట్లో నెట్ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్ వీడియో మరియు యూట్యూబ్ కోసం షార్ట్కట్ కీలు మరియు యాక్సెస్ కోసం ఇష్టమైన యాప్ల బటన్ ఉన్నాయి.
బ్లోపంక్ట్ సోనిక్ క్యూ క్యూఎల్ఇడి టీవీ శ్రేణి ఈరోజు నుండి ఫ్లిప్కార్ట్లో ప్రత్యేకంగా అందుబాటులో ఉంది. 55-అంగుళాల మోడల్ ధర రూ.32,999, 65-అంగుళాల వెర్షన్ ధర రూ.44,999, 75-అంగుళాల వేరియంట్ ధర రూ.65,999. అన్ని మోడళ్లు ఒకే సొగసైన ముగింపుతో వస్తాయి . అమ్మకపు వ్యవధిని బట్టి ప్లాట్ఫామ్-నిర్దిష్ట బ్యాంక్ ఆఫర్లు లేదా డిస్కౌంట్లతో అందుబాటులో ఉండవచ్చు.