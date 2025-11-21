Black Friday Sale: ఐఫోన్ కొనడానికి బెస్ట్ ఛాన్స్.. ఈ మోడళ్లపై భారీగా డిస్కౌంట్లు..!
మీరు ఐఫోన్ కొనాలని ఆలోచిస్తుంటే, ఇప్పుడు మీ అవకాశం. ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ విజయ్ సేల్స్ తన బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ను ప్రారంభించింది.
Black Friday Sale: మీరు ఐఫోన్ కొనాలని ఆలోచిస్తుంటే, ఇప్పుడు మీ అవకాశం. ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ విజయ్ సేల్స్ తన బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ను ప్రారంభించింది. ఈ సేల్ కింద, ప్లాట్ఫామ్ టీవీలు, ఆడియో ఉత్పత్తులు, ల్యాప్టాప్లతో సహా వివిధ వర్గాలపై గొప్ప డీల్లను అందిస్తోంది. అయితే, అతిపెద్ద డిస్కౌంట్ ఆపిల్ ఐఫోన్లపై ఉంది. ఆపిల్ ఫోన్లపై ఇంత భారీ డిస్కౌంట్ అందుబాటులో ఉండటం ఇదే మొదటిసారి. కాబట్టి, మీరు ఐఫోన్ 13, 14, 15, లేదా 16 పై స్వల్ప ధర తగ్గుదల కోసం ఎదురుచూస్తుంటే, ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం. ఆఫర్ ధరలను పరిశీలిద్దాం.
ఐఫోన్ 13
ఐఫోన్ 13 ఈ సేల్లో అతిపెద్ద ఆకర్షణ. విజయ్ సేల్స్ దీనిని రూ.49,900కి బదులుగా రూ.44,990కి విక్రయిస్తోంది, ఇది రూ.5,000 ప్రత్యక్ష పొదుపు. మీరు ICICI లేదా SBI బ్యాంక్ కార్డ్ని ఉపయోగిస్తే, మీకు అదనంగా రూ.5,000 తగ్గింపు లభిస్తుంది, దీని వలన ప్రభావవంతమైన ధర రూ.39,900కి తగ్గుతుంది. ఈ ధర వద్ద, ఆపిల్ పర్యావరణ వ్యవస్థలోకి ప్రవేశించాలనుకునే వారికి ఐఫోన్ 13 ఇప్పటికీ మంచి ఎంపిక. ఈ మోడల్ పాతది, కానీ ఇది రోజువారీ ఉపయోగం కోసం ఇప్పటికీ గొప్పది.
ఐఫోన్ 15
మీరు కొంచెం ఎక్కువ ఖర్చు చేయగలిగితే, ఐఫోన్ 15 రూ.59,900కి బదులుగా రూ.55,690కి అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంది—రూ.4,210 ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్. ICICI, SBI కార్డ్లు అదనంగా రూ.2,000 తగ్గింపును అందిస్తాయి, దీని వలన ప్రభావవంతమైన ధర రూ.53,690కి తగ్గుతుంది. ఐఫోన్ 15 ప్రకాశవంతమైన డిస్ప్లే, మెరుగైన కెమెరాలు, USB-C పోర్ట్ను అందిస్తుంది, ఇది భవిష్యత్తుకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. బడ్జెట్ అనుమతిస్తే, ఇది ఐఫోన్ 13 కంటే మరింత తెలివైన ఎంపిక.
ఐఫోన్ 16
కొత్త ఐఫోన్ 16 కూడా డిస్కౌంట్తో లభిస్తుంది. విజయ్ సేల్స్ దీనిని రూ.69,900కి బదులుగా రూ.66,490కి విక్రయిస్తోంది. ఇది రూ.3,410 ప్రత్యక్ష తగ్గింపు. మీరు అర్హత కలిగిన బ్యాంక్ కార్డ్ని ఉపయోగిస్తే, మీకు అదనంగా రూ.4,000 తగ్గింపు కూడా లభిస్తుంది, దీని ప్రభావవంతమైన ధర రూ.62,490కి చేరుకుంటుంది. ఈ మోడల్ కొత్తగా ప్రారంభించబడింది, కాబట్టి దానిపై ఏదైనా తగ్గింపు దీనిని ఆకర్షణీయమైన ఎంపికగా చేస్తుంది.
ఐఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్
ప్రీమియం ఐఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్పై ప్రత్యక్ష తగ్గింపు లేదు. ఇది ఇప్పటికీ రూ.1,49,900. అయితే, బ్యాంక్ ఆఫర్లు దీనిని కొంచెం చౌకగా చేస్తాయి. HSBC క్రెడిట్ కార్డ్ EMI డిస్కౌంట్లు రూ.7,500 వరకు అందుబాటులో ఉన్నాయి, ఇది ఈ సేల్లో అతిపెద్ద ఆఫర్గా నిలిచింది. HDFC కస్టమర్లు రూ.4,500 వరకు తగ్గింపు పొందవచ్చు, SBI , ICICI కస్టమర్లు రూ.4,000 వరకు తగ్గింపు పొందవచ్చు. ధర ఇప్పటికీ ఎక్కువగానే ఉంది, కానీ మొదటి సంవత్సరంలో ప్రో మాక్స్ మోడళ్లపై తగ్గింపులు గణనీయంగా ఉన్నాయి.