Bill Gates: "మరో 5 ఏళ్లలో ఉద్యోగాలే ఉండవా?" ఏఐ (AI) పై బిల్ గేట్స్ షాకింగ్ వార్నింగ్.. లక్షలాది మందికి ముప్పు!
Bill Gates AI Warning at Davos 2026: రాబోయే 5 ఏళ్లలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) వల్ల లక్షలాది ఉద్యోగాలు కనుమరుగయ్యే ప్రమాదం ఉందన్న బిల్ గేట్స్ సంచలన వ్యాఖ్యలు. వైట్ కాలర్ మరియు బ్లూ కాలర్ ఉద్యోగాలపై ఏఐ ప్రభావం, మరియు సంపద కేంద్రీకరణపై ఆయన చేసిన హెచ్చరికల వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
Bill Gates AI Warning at Davos 2026: టెక్ దిగ్గజం, మైక్రోసాఫ్ట్ వ్యవస్థాపకుడు బిల్ గేట్స్ ప్రపంచ ఉద్యోగ విపణిపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాబోయే నాలుగు నుంచి ఐదు సంవత్సరాల్లో ప్రపంచం ఊహించని రీతిలో మారిపోతుందని, ముఖ్యంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ప్రభావంతో లక్షలాది ఉద్యోగాలు మాయమయ్యే ప్రమాదం ఉందని ఆయన హెచ్చరించారు. స్విట్జర్లాండ్లోని దావోస్లో జరుగుతున్న వరల్డ్ ఎకనమిక్ ఫోరం (WEF) సమావేశాల సందర్భంగా ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
వైట్ కాలర్ ఉద్యోగాలకే అధిక ముప్పు!
సాధారణంగా ఆటోమేషన్ వల్ల కేవలం శారీరక శ్రమతో కూడిన పనులు మాత్రమే పోతాయని అందరూ భావిస్తారు. కానీ బిల్ గేట్స్ మాత్రం భిన్నమైన విషయాన్ని వెల్లడించారు:
సాఫ్ట్వేర్ & ఐటీ: ఏఐ వల్ల సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ రంగంలో ఉత్పాదకత పెరిగినప్పటికీ, మనుషుల అవసరం తగ్గే అవకాశం ఉంది.
కస్టమర్ సర్వీస్: కాల్ సెంటర్లు, లాజిస్టిక్స్ వంటి రంగాల్లో లోయర్ స్కిల్ ఉద్యోగాలను ఏఐ ఇప్పటికే రీప్లేస్ చేస్తోంది.
వైట్ కాలర్ జాబ్స్: మేనేజ్మెంట్, అనలిటిక్స్ వంటి ఉన్నత స్థాయి ఉద్యోగాలపై కూడా ఏఐ ప్రభావం తీవ్రంగా ఉండబోతోంది.
సంపద కేంద్రీకరణపై ఆందోళన
ఏఐ వల్ల కలిగే లాభాలు కేవలం కొద్దిమంది చేతుల్లోకే వెళ్లే ప్రమాదం ఉందని బిల్ గేట్స్ హెచ్చరించారు. "ఏఐ వల్ల ఆరోగ్య రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు వస్తున్నాయి, వ్యాధుల గుర్తింపు వేగంగా జరుగుతోంది. అయితే, ప్రభుత్వం ఈ మార్పులను సరైన రీతిలో నియంత్రించకపోతే ఆర్థిక అసమానతలు పెరిగిపోతాయి" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
నియంత్రణే మార్గం
ఇటీవల విడుదల చేసిన ‘ది ఇయర్ అహెడ్’ లేఖలో కూడా ఆయన ఇదే అంశాన్ని ప్రస్తావించారు. ఇప్పటివరకు మనం చూసింది కేవలం ఆరంభం మాత్రమేనని, రాబోయే రోజుల్లో ఊహించని పరిణామాలు ఎదురవుతాయని చెప్పారు. ఏఐ సవాళ్లను ఎదుర్కోవాలంటే అంతర్జాతీయ సహకారం, సమిష్టి విధానాలు తప్పనిసరి అని బిల్ గేట్స్ సూచించారు.