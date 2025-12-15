12GB Ram Phones Under 7000: 12జీబీ ర్యామ్.. మూడు చౌకైన ఫోన్లు.. రూ. 7000 కంటే తక్కువకే..!
12GB Ram Phones Under 7000: మీరు తక్కువ బడ్జెట్లో ఉండి, శక్తివంతమైన పనితీరు కలిగిన ఫోన్ కోసం చూస్తున్నట్లయితే, మేము మీకు మూడు ఉత్తమ ఎంపికల గురించి చెబుతున్నాము. రూ.7,000 కంటే తక్కువ ధర ఉన్న ఈ ఫోన్లు 12GB RAM వరకు అందిస్తాయి. అవి వాటి ధరకు అత్యుత్తమ డిస్ప్లేలు మరియు ఆకట్టుకునే కెమెరా సెటప్లతో కూడా వస్తాయి. ఈ జాబితాలో Itel, Infinix మరియు Lava నుండి వచ్చిన స్మార్ట్ఫోన్లు ఉన్నాయి. ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఈ ఫోన్లు ఎటువంటి ఆఫర్లు లేకుండా చాలా తక్కువ ధరలకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కాబట్టి, ఈ ఫోన్ల గురించి మరింత తెలుసుకుందాం.
లావా ఓ3
4జీబీ ర్యామ్ ప్లస్ 64జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో ఉన్న ఈ ఫోన్ అమెజాన్ ఇండియాలో రూ.5,949 ధరకు లభిస్తుంది. ఇది 4జీబీ వర్చువల్ ర్యామ్తో కూడా వస్తుంది, ఇది ఫోన్ మొత్తం ర్యామ్ 8జీబీ పెంచుతుంది. ఫోన్ 6.75-అంగుళాల HD+ డిస్ప్లేను 60Hz రిఫ్రెష్ రేట్కు మద్దతుతో కలిగి ఉంది. ఫోటోగ్రఫీ కోసం, ఫోన్ 13-మెగాపిక్సెల్ AI కెమెరాను కలిగి ఉంది. సెల్ఫీల కోసం, కంపెనీ 5-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను అందిస్తోంది. ఈ లావా ఫోన్ 5,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది.
ఐటెల్ జెనో 20
ఈ itel ఫోన్ 4GB ర్యామ్, 128జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో అమర్చబడి ఉంది. ఈ ఫోన్ విస్తరించదగిన ర్యామ్ ఫీచర్తో వస్తుంది, మొత్తం ర్యామ్ని 12జీబీ వరకు తీసుకువెళుతుంది. ఈ ఫోన్ 6.6-అంగుళాల HD+ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఫోన్ 13-మెగాపిక్సెల్ వెనుక కెమెరాను కలిగి ఉంది. సెల్ఫీల కోసం, ఇది 5-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను కలిగి ఉంది. ఇది 15W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతుతో 5,000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీని ప్యాక్ చేస్తుంది. ఈ ఫోన్ ధర అమెజాన్ ఇండియాలో రూ.6,639.
ఇన్ఫినిక్స్ 9 HD
3జీబీ ర్యామ్ ప్లస్ 64జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో ఉన్న ఈ ఫోన్ ధర అమెజాన్ ఇండియాలో రూ.6,699. కంపెనీ 3జీబీ వరకు వర్చువల్ ర్యామ్ అందిస్తోంది, దీని వలన మొత్తం ర్యామ్ 6జీబీకి చేరుకుంటుంది. ఈ ఫోన్ మీడియాటెక్ హెలియో G50 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఈ ఫోన్ డైనమిక్ బార్తో 6.7-అంగుళాల HD+ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 5,000mAh బ్యాటరీతో శక్తిని పొందుతుంది. ఫోటోగ్రఫీ కోసం, ఇది 13-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉంది.