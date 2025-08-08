Best Smartphones In Amazon: అమెజాన్ అదిరే స్మార్ట్ఫోన్స్.. పిచ్చెక్కించే ఫీచర్స్.. ధర ఎంతంటే..?
గొప్ప స్మార్ట్ఫోన్ కొనడానికి పెద్ద మొత్తంలో ఖర్చు చేయడం అవసరమని మీరు అనుకుంటే, మీరు తప్పు. ఖరీదైన ఫోన్ల కోసం ఖర్చు చేసే బడ్జెట్ అందరికీ ఉండదు, కానీ తక్కువ బడ్జెట్లో కూడా ఫీచర్లపై రాజీ పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు మార్కెట్లో ధర తక్కువగా ఉండటమే కాకుండా, ఫీచర్ల పరంగా కూడా బలంగా ఉన్న స్మార్ట్ఫోన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
Best Smartphones In Amazon: గొప్ప స్మార్ట్ఫోన్ కొనడానికి పెద్ద మొత్తంలో ఖర్చు చేయడం అవసరమని మీరు అనుకుంటే, మీరు తప్పు. ఖరీదైన ఫోన్ల కోసం ఖర్చు చేసే బడ్జెట్ అందరికీ ఉండదు, కానీ తక్కువ బడ్జెట్లో కూడా ఫీచర్లపై రాజీ పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు మార్కెట్లో ధర తక్కువగా ఉండటమే కాకుండా, ఫీచర్ల పరంగా కూడా బలంగా ఉన్న స్మార్ట్ఫోన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ రోజుల్లో, అమెజాన్లో జరుగుతున్న గ్రేట్ ఫ్రీడమ్ సేల్లో ఫోన్లు మరింత చౌకగా మీ సొంతం చేసుకోవచ్చు.
అమెజాన్లో సేల్ సమయంలో, రూ. 6000 కంటే తక్కువ ధరకు ఎంపిక చేసిన మోడళ్లను కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ పరికరాల ధర ఇప్పటికే తక్కువగా ఉంది. ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డులతో వాటి కోసం చెల్లించేవారు అదనపు బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ లేదా ఎక్స్ఛేంజ్ డిస్కౌంట్ను కూడా పొందవచ్చు, ఆ తర్వాత ఈ ఎంట్రీ-లెవల్ ఫోన్లు గొప్ప విలువను అందిస్తాయి. మేము టాప్-3 డీల్లను తీసుకువచ్చాము.
Lava Bold N1
Lava నుండి వచ్చిన ఈ ఫోన్ 4GB RAM ,64GB స్టోరేజ్తో వస్తుంది. దీని 6.75 అంగుళాల పెద్ద డిస్ప్లే, 13MP డ్యూయల్ కెమెరా బేసిక్ ఫోటోగ్రఫీకి చాలా బాగుంది. Unisoc ప్రాసెసర్తో పనిచేసే ఈ ఫోన్ 5000mAh బ్యాటరీతో రోజంతా సౌకర్యవంతంగా పనిచేయగలదు. ఇది కేవలం రూ.5,999కే సేల్లో అందుబాటులో ఉంది.
Tecno POP 9
మీరు కొంచెం కాంపాక్ట్ , సొగసైన డిజైన్ను కోరుకుంటే Tecno POP 9 మంచి ఎంపిక కావచ్చు. ఇది పెద్ద 6.67 అంగుళాల డిస్ప్లే, MediaTek G50 ప్రాసెసర్, 13MP కెమెరాను కలిగి ఉంది. 5000mAh బ్యాటరీ, IP54 రేటింగ్తో వస్తున్న ఫోన్ను రూ.5,998కి సేల్లో కొనుగోలు చేయవచ్చు.
itel ZENO 10
ఈ itel ఫోన్ బడ్జెట్ పరిధిలో బలమైన లక్షణాలతో వస్తుంది. 4GB RAM, 64GB నిల్వతో కూడిన ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్ దానిలో సున్నితమైన పనితీరును అందిస్తుంది. 8MP కెమెరా, 5000mAh బ్యాటరీతో పాటు, దీని వర్చువల్ RAM ని 12GB కి పెంచుకోవచ్చు. ఇది రూ. 5,899 కి సేల్ లో లభిస్తుంది.