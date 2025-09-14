  • Menu
Best Smartphone Under 10000: బడ్జెట్ ఫోన్స్‌కు పెరుగుతున్న క్రేజ్.. టాప్-3 ఫోన్స్ ఇవే..!

Best Smartphone Under 10000: నేటి కాలంలో, ప్రతి ఒక్కరూ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఉపయోగించాలని కోరుకుంటారు, కానీ ఖరీదైన ఫోన్‌లను కొనుగోలు చేయడం అందరికీ సులభం కాదు. మరోవైపు, ఎవరైనా ఫోన్‌ను బహుమతిగా ఇవ్వవలసి వస్తే, ప్రజలు సరసమైన కానీ మంచి ఎంపిక కోసం చూస్తారు. బడ్జెట్ విభాగం అంటే రూ. 10,000 కంటే తక్కువ ధర ఉన్న ఫోన్‌లకు అత్యధిక డిమాండ్ ఉండటానికి ఇదే కారణం. ఇప్పుడు చౌకైన ఫోన్‌లు కూడా హై-రిజల్యూషన్ డిస్‌ప్లే, మంచి కెమెరా, ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్, 5G కనెక్టివిటీ వంటి ఫీచర్లతో రావడం ప్రారంభించాయి.

చౌకైన ఫోన్‌లు ఇకపై ప్రాథమిక వినియోగానికి మాత్రమే పరిమితం కావు. వాటికి పెద్ద బ్యాటరీ, మంచి ప్రాసెసర్ , మంచి డిజైన్ కూడా ఉన్నాయి. రోజువారీ సోషల్ మీడియా, వీడియో స్ట్రీమింగ్, లైట్ గేమింగ్ కోసం నమ్మకమైన పరికరం అవసరమయ్యే వారికి ఈ ఫోన్‌లు చాలా సార్లు మెరుగైన ఎంపికగా మారతాయి.

పోకో

మీరు రూ. 10,000 కంటే తక్కువ ధరకు 5G ఫోన్ కోసం చూస్తున్నట్లయితే, పోకో M7 5G మంచి ఎంపిక. దీనికి 6.88 అంగుళాల డిస్ప్లే, స్నాప్‌డ్రాగన్ 4 జెన్ 2 ప్రాసెసర్, 6జీబీ ర్యామ్ ఉంది. ఈ ఫోన్‌లో 128GB స్టోరేజ్, 5160mAh బ్యాటరీ ఉంది, ఇది చాలా కాలం పాటు ఉంటుంది. కెమెరా గురించి చెప్పాలంటే, ఇది 50MP వెనుక, 8MP ముందు కెమెరా ఉంది. దీని ధర ప్రస్తుతం రూ. 8,799.

మోటో

మోటో G35 5G అనేది మోటరోలా సరసమైన 5G ఫోన్, దీని ధర దాదాపు రూ. 9,986. దీనిలో 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌కు మద్దతు ఇచ్చే 6.72 అంగుళాల ఫుల్ HD+ డిస్‌ప్లే ఉంది. ఈ ఫోన్ యూనిసాక్ T760 చిప్‌సెట్‌పై పనిచేస్తుంది. 4GB RAM +128GB స్టోరేజ్ ఉంది. 50MP + 8MP డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్, 16MP ఫ్ర్టంట్ కెమెరా చూడచ్చు. ఈ ఫోన్‌లో 5000mAh బ్యాటరీ ఉంది, ఇది 18W ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది. దీని సాఫ్ట్‌వేర్ దాదాపు స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ లాగా ఉంటుంది, ఇది దీన్ని మరింత ప్రత్యేకంగా చేస్తుంది.

రెడ్‌మీ

రెడ్‌మీ A4 5G దాని డిజైన్ గ్లాస్ ఫినిషింగ్‌తో వస్తుంది. ఇది IP52 రేటెడ్ ఫోన్ కాబట్టి చాలా ప్రీమియంగా కనిపిస్తుంది. దీనిలో పెద్ద 6.88-అంగుళాల డిస్ప్లే, స్నాప్‌డ్రాగన్ 4s Gen 2 ప్రాసెసర్, 4GB RAM, 128GB స్టోరేజ్ ఉంది. కెమెరాలో 50MP ప్రైమరీ లెన్స్, 5MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉన్నాయి. బ్యాటరీ 5160mAh, అయితే ఛార్జింగ్ వేగం, పనితీరును సగటుగా పరిగణించవచ్చు. దీని ధర దాదాపు రూ. 8,298, ఇది బడ్జెట్ పరిధిలో బలమైన ఎంపికగా చేస్తుంది.

మీ బడ్జెట్ రూ. 10,000 వరకు ఉంటే, ఈ మూడు ఫోన్‌లు మీకు మంచి ఎంపికలుగా నిరూపించబడతాయి. బ్యాటరీ, పనితీరు గురించి ఆందోళన చెందుతున్న వారికి Poco M7 5G ఎంపిక అవుతుంది. క్లియర్, నమ్మదగిన సాఫ్ట్‌వేర్‌ను కోరుకునే వారికి Moto G35 5G మంచిది. అదే సమయంలో డిజైన్, లుక్స్ పరంగా Redmi A4 5G అత్యంత ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది.

