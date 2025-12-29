  • Menu
Best Realme Phones: కిర్రాక్ ఫోన్లు భయ్యా..! రూ.35 వేలలోపు బెస్ట్ రియల్‌మి స్మార్ట్‌ఫోన్లు ఇవే

Best Realme Phones Under ₹35,000 in 2025
Highlights

కొత్త రియల్‌మి ఫోన్ కొనాలనుకుంటున్నారా? 2025లో రూ.35 వేల లోపు ధరలో అద్భుతమైన ఫీచర్లు, పవర్‌ఫుల్ పనితీరుతో వచ్చే బెస్ట్ రియల్‌మి స్మార్ట్‌ఫోన్లు మార్కెట్‌లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. స్టైలిష్ డిజైన్‌, హై-రిఫ్రెష్ రేట్ డిస్‌ప్లేలు, భారీ బ్యాటరీలు, టాప్ క్లాస్ కెమెరాలతో ఈ ఫోన్లు వినియోగదారులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. సరసమైన ధరలో ప్రీమియం అనుభూతి కోరుకునేవారికి ఇవి బెస్ట్ ఆప్షన్లు.

ప్రస్తుతం ఇండియన్ మార్కెట్లో రూ.35 వేలలోపు బడ్జెట్‌లో అత్యుత్తమ పనితీరును అందిస్తున్న టాప్ 5 రియల్‌మి ఫోన్లు ఇవే

రియల్‌మి GT 7T (ధర: రూ.34,999)

రియల్‌మి GT 7T 6.8 అంగుళాల AMOLED డిస్‌ప్లేతో వస్తుంది. 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో స్మూత్ అనుభూతిని ఇస్తుంది. మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8400 మ్యాక్స్ ప్రాసెసర్‌, 7000mAh భారీ బ్యాటరీ, 120W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ దీని ప్రత్యేకత. కెమెరా సెక్షన్‌లో 50MP + 8MP డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా, 32MP సెల్ఫీ కెమెరా ఉన్నాయి.

రియల్‌మి 15 ప్రో (ధర: రూ.31,999)

ఈ ఫోన్ 6.8 అంగుళాల OLED డిస్‌ప్లే, 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌, 6500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌తో వస్తుంది. స్నాప్‌డ్రాగన్ 7 Gen 4 ప్రాసెసర్‌, 7000mAh బ్యాటరీ, 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌తో పవర్‌ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ అందిస్తుంది. 50MP + 50MP డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా, 50MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఫోటోగ్రఫీకి ప్లస్ పాయింట్.

రియల్‌మి 14 ప్రో ప్లస్ (ధర: రూ.31,999)

రియల్‌మి 14 ప్రో ప్లస్‌లో 6.83 అంగుళాల OLED డిస్‌ప్లే, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ ఉంటుంది. స్నాప్‌డ్రాగన్ 7s Gen 3 చిప్‌సెట్‌తో వస్తుంది. 6000mAh బ్యాటరీ, 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంది. 50MP + 50MP + 8MP ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్‌, 32MP సెల్ఫీ కెమెరా ఫోటో లవర్స్‌కు బెస్ట్ ఆప్షన్.

రియల్‌మి 13 ప్రో ప్లస్ (ధర: రూ.25,650)

బడ్జెట్‌లో ప్రీమియం ఫీచర్లు కోరుకునేవారికి ఇది మంచి ఎంపిక. 6.7 అంగుళాల AMOLED డిస్‌ప్లే, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌, 2000 నిట్స్ బ్రైట్‌నెస్‌తో వస్తుంది. స్నాప్‌డ్రాగన్ 7s Gen 2 ప్రాసెసర్‌, 5200mAh బ్యాటరీ, 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఉన్నాయి. 50MP + 50MP + 8MP ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ ఆకట్టుకుంటుంది.

రియల్‌మి GT 6 (ధర: రూ.32,999)

రియల్‌మి GT 6లో 6.78 అంగుళాల LTPO AMOLED డిస్‌ప్లే, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌, 6000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్ ఉంది. స్నాప్‌డ్రాగన్ 8s Gen 3 ప్రాసెసర్‌తో హై-ఎండ్ పనితీరును అందిస్తుంది. 5500mAh బ్యాటరీ, 120W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 50MP ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్‌తో ఇది గేమింగ్‌, ఫోటోగ్రఫీకి పర్ఫెక్ట్.

మొత్తానికి… రూ.35 వేలలోపు బడ్జెట్‌లో బెస్ట్ రియల్‌మి ఫోన్ కొనాలంటే ఈ మోడల్స్ తప్పకుండా పరిశీలించండి. ఫీచర్లు, పనితీరు, కెమెరా, బ్యాటరీ అన్నింట్లోనూ ఈ ఫోన్లు వాల్యూ ఫర్ మనీ అని చెప్పొచ్చు.

