Best Realme Phones: కిర్రాక్ ఫోన్లు భయ్యా..! రూ.35 వేలలోపు బెస్ట్ రియల్మి స్మార్ట్ఫోన్లు ఇవే
కొత్త రియల్మి ఫోన్ కొనాలనుకుంటున్నారా? 2025లో రూ.35 వేల లోపు ధరలో అద్భుతమైన ఫీచర్లు, పవర్ఫుల్ పనితీరుతో వచ్చే బెస్ట్ రియల్మి స్మార్ట్ఫోన్లు మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. స్టైలిష్ డిజైన్, హై-రిఫ్రెష్ రేట్ డిస్ప్లేలు, భారీ బ్యాటరీలు, టాప్ క్లాస్ కెమెరాలతో ఈ ఫోన్లు వినియోగదారులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. సరసమైన ధరలో ప్రీమియం అనుభూతి కోరుకునేవారికి ఇవి బెస్ట్ ఆప్షన్లు.
ప్రస్తుతం ఇండియన్ మార్కెట్లో రూ.35 వేలలోపు బడ్జెట్లో అత్యుత్తమ పనితీరును అందిస్తున్న టాప్ 5 రియల్మి ఫోన్లు ఇవే
రియల్మి GT 7T (ధర: రూ.34,999)
రియల్మి GT 7T 6.8 అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లేతో వస్తుంది. 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో స్మూత్ అనుభూతిని ఇస్తుంది. మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8400 మ్యాక్స్ ప్రాసెసర్, 7000mAh భారీ బ్యాటరీ, 120W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ దీని ప్రత్యేకత. కెమెరా సెక్షన్లో 50MP + 8MP డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా, 32MP సెల్ఫీ కెమెరా ఉన్నాయి.
రియల్మి 15 ప్రో (ధర: రూ.31,999)
ఈ ఫోన్ 6.8 అంగుళాల OLED డిస్ప్లే, 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 6500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో వస్తుంది. స్నాప్డ్రాగన్ 7 Gen 4 ప్రాసెసర్, 7000mAh బ్యాటరీ, 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో పవర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ అందిస్తుంది. 50MP + 50MP డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా, 50MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఫోటోగ్రఫీకి ప్లస్ పాయింట్.
రియల్మి 14 ప్రో ప్లస్ (ధర: రూ.31,999)
రియల్మి 14 ప్రో ప్లస్లో 6.83 అంగుళాల OLED డిస్ప్లే, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ ఉంటుంది. స్నాప్డ్రాగన్ 7s Gen 3 చిప్సెట్తో వస్తుంది. 6000mAh బ్యాటరీ, 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంది. 50MP + 50MP + 8MP ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్, 32MP సెల్ఫీ కెమెరా ఫోటో లవర్స్కు బెస్ట్ ఆప్షన్.
రియల్మి 13 ప్రో ప్లస్ (ధర: రూ.25,650)
బడ్జెట్లో ప్రీమియం ఫీచర్లు కోరుకునేవారికి ఇది మంచి ఎంపిక. 6.7 అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లే, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 2000 నిట్స్ బ్రైట్నెస్తో వస్తుంది. స్నాప్డ్రాగన్ 7s Gen 2 ప్రాసెసర్, 5200mAh బ్యాటరీ, 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఉన్నాయి. 50MP + 50MP + 8MP ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ ఆకట్టుకుంటుంది.
రియల్మి GT 6 (ధర: రూ.32,999)
రియల్మి GT 6లో 6.78 అంగుళాల LTPO AMOLED డిస్ప్లే, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 6000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ ఉంది. స్నాప్డ్రాగన్ 8s Gen 3 ప్రాసెసర్తో హై-ఎండ్ పనితీరును అందిస్తుంది. 5500mAh బ్యాటరీ, 120W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 50MP ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్తో ఇది గేమింగ్, ఫోటోగ్రఫీకి పర్ఫెక్ట్.
మొత్తానికి… రూ.35 వేలలోపు బడ్జెట్లో బెస్ట్ రియల్మి ఫోన్ కొనాలంటే ఈ మోడల్స్ తప్పకుండా పరిశీలించండి. ఫీచర్లు, పనితీరు, కెమెరా, బ్యాటరీ అన్నింట్లోనూ ఈ ఫోన్లు వాల్యూ ఫర్ మనీ అని చెప్పొచ్చు.