Best Laptops Under 20000: రూ.20 వేల లోపు బెస్ట్ ల్యాప్‌టాప్స్ ఇవే.. ఫీచర్లు చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

Best Laptops Under 20000
Best Laptops Under 20000: రూ.20 వేల లోపు బెస్ట్ ల్యాప్‌టాప్స్ ఇవే.. ఫీచర్లు చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

Highlights

Best Laptops Under 20000 in India 2026: రూ.20 వేల లోపు బెస్ట్ ల్యాప్‌టాప్ కావాలా? విద్యార్థులు, ఫ్రీలాన్సర్ల కోసం జియోబుక్, ఏసర్, ఆసుస్ వంటి ప్రముఖ బ్రాండ్లలో తక్కువ ధరకు లభిస్తున్న టాప్ 5 ల్యాప్‌టాప్‌ల జాబితా.

Best Laptops Under 20000 in India 2026: నేటి డిజిటల్ యుగంలో విద్యార్థులకు ఆన్‌లైన్ క్లాసులు, ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ కోసం ల్యాప్‌టాప్ అనేది కనీస అవసరంగా మారింది. అయితే వేలల్లో ఖర్చు చేయలేని వారి కోసం మార్కెట్లో ప్రస్తుతం రూ.20,000 లోపు ధరలోనే అద్భుతమైన ఫీచర్లతో కూడిన ల్యాప్‌టాప్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా విద్యార్థులు, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసేవారు, మరియు ఫ్రీలాన్సర్ల కోసం బెస్ట్ బడ్జెట్ ఆప్షన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి.

టాప్ బడ్జెట్ ల్యాప్‌టాప్స్ జాబితా:

1. ఏసర్ ఆస్పైర్ 3 (Acer Aspire 3)

తక్కువ బరువుతో, ఎక్కువ పనితీరును కోరుకునే వారికి ఇది సరైన ఛాయిస్.

ధర: రూ.18,990

ఫీచర్లు: 11.6-అంగుళాల HD డిస్‌ప్లే, ఇంటెల్ సెలెరాన్ N4500 ప్రాసెసర్.

ప్లస్ పాయింట్: కేవలం 1 కిలో బరువు మాత్రమే ఉంటుంది, దీనివల్ల కాలేజీకి తీసుకెళ్లడం చాలా సులభం.

2. ఆసుస్ క్రోమ్‌బుక్ CX14 (ASUS Chromebook CX14)

ప్రముఖ బ్రాండ్ ఆసుస్ నుంచి వస్తున్న ఈ క్రోమ్‌బుక్ వేగవంతమైన పనితీరును అందిస్తుంది.

ధర: రూ.18,990

ఫీచర్లు: 14-అంగుళాల భారీ డిస్‌ప్లే, 60Hz రిఫ్రెష్ రేట్.

ప్రత్యేకత: ఇది ChromeOSపై నడుస్తుంది. గూగుల్ AI సబ్‌స్క్రిప్షన్ కూడా ఉచితంగా లభిస్తుంది.

3. ప్రైమ్‌బుక్ 2 నియో (Primebook 2 Neo)

ఆండ్రాయిడ్ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఫీచర్లను ల్యాప్‌టాప్‌లో కోరుకునే వారికి ఇది బెస్ట్.

ధర: రూ.15,990

ప్రత్యేకత: ఆండ్రాయిడ్ తరహా ఇంటర్‌ఫేస్‌తో ఉంటుంది. ప్రైమ్ ఎక్స్ క్లౌడ్ ద్వారా విండోస్ వాతావరణాన్ని కూడా అనుభవించవచ్చు.

4. లెనోవో క్రోమ్‌బుక్ జెన్ 4 (Lenovo Chromebook Gen 4)

అతి తక్కువ ధరలో నమ్మకమైన బ్రాండ్ కావాలనుకునే వారి కోసం..

ధర: రూ.14,990

ఫీచర్లు: మీడియాటెక్ ప్రాసెసర్, 11.6-అంగుళాల స్క్రీన్, 720p వెబ్‌క్యామ్. ఆన్‌లైన్ క్లాసులకు ఇది చాలా అనుకూలం.

5. జియోబుక్ 11 (JioBook 11)

అందరికీ అందుబాటులో ఉండే ధరలో రిలయన్స్ జియో అందిస్తున్న ల్యాప్‌టాప్ ఇది.

ధర: రూ.12,990

ఫీచర్లు: 990 గ్రాముల బరువు, 8 గంటల బ్యాటరీ లైఫ్.

ప్రత్యేకత: విద్యార్థుల కోసం అల్ట్రా-కాంపాక్ట్ డిజైన్‌తో రూపొందించబడింది.

ముగింపు:

పైన పేర్కొన్న ల్యాప్‌టాప్‌లు అన్నీ ప్రాథమిక అవసరాలైన వెబ్ బ్రౌజింగ్, ఎంఎస్ ఆఫీస్ (MS Office), ఆన్‌లైన్ క్లాసుల కోసం అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. మీరు భారీ గేమింగ్ లేదా వీడియో ఎడిటింగ్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం బడ్జెట్‌ను పెంచి హై-ఎండ్ ల్యాప్‌టాప్స్ చూడాల్సి ఉంటుంది.

