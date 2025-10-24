Best Camera Smartphones: ఐఫోన్ 17కు చుక్కలు చూపించే టాప్ 6 కెమెరా స్మార్ట్ఫోన్లు..!
Best Camera Smartphones: మార్కెట్లో రకరకాల స్మార్ట్ ఫోన్లు విడుదల అవుతున్నాయి. అద్భుతమైన పనితీరులో మంచి కెమెరాలు కలిగిన స్మార్ట్ ఫోన్లు ఈ ఏడాదిలో ఎన్నో విడుదల అయ్యాయి. ఈ ఫోన్లు క్వాలిటీ ఫోటోలతో పాటు నాణ్యతతో కూడి వీడియోను తీసే సామర్థ్యం కలిగి ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాం.
గూగుల్ పిక్సెల్ 10
ఈ ఫోన్ ధర రూ.79,999. Google Pixel 10లో 48MP వైడ్ సెన్సార్, 5x ఆప్టికల్ జూమ్తో 10.8MP టెలిఫోటో లెన్స్, 13MP అల్ట్రావైడ్ షూటర్ ఉన్నాయి. 4K వీడియో, అల్ట్రా-HDR, AI ఇమేజింగ్కు మద్దతు ఇస్తూ, ఇది శక్తివంతమైన, మంచి ఫోటోలను అందిస్తుంది. ఇది 2025లో గొప్ప కెమెరా ఫోన్గా మారుతుంది. ఇది iPhone 17 కంటే కూడా మెరుగ్గా ఉంటుంది.
షియోమి15 అల్ట్రా
ఈ ఫోన్లో 1-అంగుళాల 50MP ప్రైమరీ సెన్సార్, 4.3x ఆప్టికల్ జూమ్తో కూడిన 200MP పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్ ఉన్నాయి. దీని ధర రూ.1,09,999. లైకాతో కలిసి అభివృద్ధి చేసింది. ఇది 8K వీడియో, 120fps వద్ద 4K, 32MP 4K సెల్ఫీ కెమెరాకు మద్దతు ఇస్తుంది. ఇది 2025లో iPhone 17 కంటే మెరుగైన కెమెరా ఫోన్గా నిలిచింది.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ S24 అల్ట్రా
దీని ధర రూ.79,999. 200MP మెయిన్ లెన్స్, 5x ఆప్టికల్ జూమ్తో 50MP పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో, 10MP 3x టెలిఫోటో, 12MP అల్ట్రావైడ్ సెన్సార్ ఉన్నాయి. HDR10+, 8K రికార్డింగ్, లేజర్ AFతో ఇది ప్రో-లెవల్ ఫోటోగ్రఫీని అందిస్తుంది. 2025లో iPhone 17ని అధిగమించే ఫ్లాగ్షిప్ కెమెరా ఫోన్.
వివో X200
ఈ మొబైల్ ధర రూ.65,999. ఇందులో OISతో కూడిన ట్రిపుల్ 50MP కెమెరా సెటప్, 3x టెలిఫోటో లెన్స్, అల్ట్రావైడ్ సెన్సార్ ఉన్నాయి. Zeiss ఆప్టిక్స్, 32MP 4K సెల్ఫీ కెమెరాతో అమర్చబడి ఉంటుంది. ఇది ప్రీమియం ఇమేజింగ్ నాణ్యతను అందిస్తుంది. ఈ సంవత్సరం iPhone 17కి బలమైన కెమెరా పోటీదారుగా నిలిచింది.
ఒప్పో ఫైండ్ X8
ఈ మొబైల్ ధర రూ.₹68,999. ఇందులో ట్రిపుల్ 50MP హాసెల్బ్లాడ్-ట్యూన్డ్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. ఇందులో వైడ్, 3x పెరిస్కోప్, అల్ట్రావైడ్ లెన్స్ ఉన్నాయి. డాల్బీ విజన్ 4K రికార్డింగ్, 32MP 4K సెల్ఫీ కెమెరాతో ఇది సినిమాటిక్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. ఇది 2025లో ఐఫోన్ 17 కంటే మెరుగైన కెమెరా ఫోన్గా మారుతుంది.
వన్ప్లస్ 13
ఈ ఫోన్ ధర రూ.63,998. ఇందులో హాసెల్బ్లాడ్-ట్యూన్ చేసిన ట్రిపుల్ 50MP కెమెరాలు, 8K వీడియో సపోర్ట్, అద్భుతమైన పనితీరు కోసం 6000mAh బ్యాటరీ ఉన్నాయి. స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ చిప్, 1TB వరకు స్టోరేజీతో వస్తుంది. ఇది 2025లో ఐఫోన్ 17కి మెరుగైన ప్రత్యామ్నాయంగా ఉండే శక్తివంతమైన ఫ్లాగ్షిప్ కెమెరా ఫోన్.