Best Camera Smartphones 2025: మంచి కెమెరా ఫోన్ కోసం చూస్తున్నారా..? టాప్ లిస్ట్ ఇదే !
Best Camera Smartphones 2025: మీరు కూడా సంవత్సరం ముగిసేలోపు మీ కోసం కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ కొనాలని ఆలోచిస్తున్నట్లయితే, DSLRని కూడా మించిపోయే కెమెరా నాణ్యత కలిగిన ఫోన్ను ఎందుకు తీసుకోకూడదు? నేటి కాలంలో, ఫోటోగ్రఫీ, వీడియోగ్రఫీ కేవలం అభిరుచి మాత్రమే కాదు, అవసరంగా మారింది, అందుకే మంచి కెమెరా ఫోన్ ప్రతి ఒక్కరి ప్రాధాన్యతలలో ఒకటిగా ఉంది.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ S25 అల్ట్రా
Samsung Galaxy S25 Ultra మొబైల్ ఫోటోగ్రఫీలో అద్భుతమైన పనితీరును కోరుకునే వారి కోసం రూపొందించింది. ఇది 200 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో వస్తుంది, ఇది ప్రతి ఫోటోలో అద్భుతమైన వివరాలు, కలర్ఫుల్గా ఇస్తుంది. దీనితో పాటు, 50 మెగాపిక్సెల్ పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్, 50 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్, 10 మెగాపిక్సెల్ టెలిఫోటో లెన్స్ కూడా ఉన్నాయి, ఇవి 3x, 5x జూమ్ వంటి అద్భుతమైన ఫీచర్లను అందిస్తాయి. వీడియో కాల్లు, సెల్ఫీల కోసం, ఇది 12 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాతో వస్తుంది, ఇది ప్రతి కోణం నుంచి కచ్చితమైన చిత్రాలను క్యాప్చర్ చేస్తుంది.
ఐఫోన్ 17 ప్రో
Apple iPhone 17 Pro ఈ సంవత్సరం అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన కెమెరా ఫోన్. దీని ట్రిపుల్ కెమెరా సిస్టమ్ మూడు 48 మెగాపిక్సెల్ సెన్సార్లతో వస్తుంది - ప్రధాన, అల్ట్రా-వైడ్, పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్. ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్తో, కదిలేటప్పుడు కూడా ఈ ఫోన్ స్పష్టమైన చిత్రాలను అందిస్తుంది. దీని 18 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా అద్భుతంగా ఉంది, ఇది ప్రతి సెల్ఫీని అద్భుతమైన టోన్, సహజమైన వివరాలతో క్యాప్చర్ చేస్తుంది.
గూగుల్ పిక్సెల్ 10 ప్రో
Google Pixel 10 Pro తన అధునాతన AI కెమెరా ఫీచర్ల కారణంగా ఇతర ఫోన్ల నుంచి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంది. ఇది 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరా, 48 మెగాపిక్సెల్ పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో సెన్సార్, 48 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్తో వస్తుంది. Google ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ టెక్నాలజీ ఫోటోను చాలా వాస్తవికంగా ఉండేలా చేస్తుంది, తద్వారా తక్కువ కాంతిలో కూడా ఫొటోలు స్పష్టంగా, ప్రకాశవంతంగా ఉంటాయి. దీని 42 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా వీడియో కాల్లు, సెల్ఫీల కోసం వృత్తిపరమైన అవుట్పుట్ను అందిస్తుంది.
ఐఫోన్ 16 ప్రో
iPhone 16 Pro, Apple కెమెరా నాణ్యత, పనితీరు కచ్చితమైన మిశ్రమం. ఇది 48 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన లెన్స్, 48 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా, 12 మెగాపిక్సెల్ టెలిఫోటో లెన్స్తో వస్తుంది. ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్తో తీసిన ఫొటోలు చాలా మృదువుగా, స్పష్టంగా వస్తాయి. దీని 12 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా ప్రత్యేకంగా వీడియో కాల్స్ లేదా సోషల్ మీడియా కోసం క్రిస్టల్-క్లియర్ చిత్రాలను కోరుకునే వారి కోసం రూపొందించారు.
వన్ప్లస్ 13
OnePlus 13 తక్కువ ధరలో హై-ఎండ్ కెమెరా ఫీచర్లను కోరుకునే వినియోగదారుల కోసం. ఇది 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరా, 50 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్, 50 మెగాపిక్సెల్ పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో సెన్సార్తో వస్తుంది, ఇది ప్రతి చిత్రానికి వృత్తిపరమైన స్పర్శను ఇస్తుంది. దీని 32 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా అద్భుతమైన సెల్ఫీలను అందించడమే కాకుండా వీడియో కాలింగ్లో కూడా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.