Best Budget Smartphones Under ₹15,000 – 7000mAh బ్యాటరీ, 50MP కెమెరా! రూ.15వేల లోపు టాప్ 5 బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ స్మార్ట్ఫోన్లు ఇవే!
రూ.15వేల లోపు 7000mAh బ్యాటరీ, 50MP కెమెరా, Android 15 వంటి ఫీచర్లతో టాప్ 5 బెస్ట్ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ స్మార్ట్ఫోన్లు ఇవే. Infinix, iQOO, Tecno, OPPO, Honor బ్రాండ్లలో ఏది మీకు సరిపోతుందో తెలుసుకోండి.
రూ.15వేల లోపు బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్ కావాలా?
రూ.15వేల బడ్జెట్లో శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్, పెద్ద బ్యాటరీ, అద్భుతమైన కెమెరా ఫీచర్లు ఉన్న ఫోన్ కోసం చూస్తున్నారా? మీ కోసం మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న టాప్ 5 బెస్ట్ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ స్మార్ట్ఫోన్ల జాబితా ఇది.
ఒకప్పుడు ప్రీమియం మోడల్స్లో మాత్రమే లభించిన ఫీచర్లు, ఇప్పుడు బడ్జెట్ సెగ్మెంట్లో కూడా అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అయితే ప్రతి వారం కొత్త ఫోన్లు వస్తుండటంతో సరైన ఎంపిక చేయడం కష్టంగా మారింది. కాబట్టి ఈ జాబితా మీకు సరైన నిర్ణయం తీసుకోవడంలో సహాయపడుతుంది.
రూ.15వేల లోపు టాప్ 5 బెస్ట్ బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్లు
Infinix Note 50s
- Display: 6.78" Full HD+ 3D Curved AMOLED, 144Hz Refresh Rate, 1300 nits Brightness
- Camera: 64MP Sony IMX682 + 2MP Depth, 13MP Front Camera
- Processor: MediaTek Dimensity 7300 Ultimate + Mali-G615 GPU
- Storage: 8GB RAM, 128GB/256GB UFS 2.2
- Battery: 5500mAh, 45W Fast Charging, 10W Reverse Charging
- Software: Android 15 (XOS 15), 2 years OS updates
iQOO Z10x
- Display: 6.72" Full HD+ IPS LCD, 120Hz Refresh Rate, 1050 nits
- Processor: MediaTek Dimensity 7300
- Storage: 6GB/8GB RAM, 128GB/256GB UFS 3.1
- Camera: 50MP Primary + 2MP Depth, 8MP Front
- Battery: 6500mAh, 44W Fast Charging
- Software: Android 15 (Funtouch OS 15)
Tecno Pova 7
- Display: 6.78" Full HD+ LCD, 144Hz Refresh Rate, 900 nits Brightness
- Processor: Dimensity 7300 Ultimate
- Storage: 8GB RAM, UFS 2.2
- Camera: 50MP Main + Secondary Lens, 13MP Selfie
- Battery: 6000mAh (approx.)
- Software: Android 15
Oppo K13 (5G)
- Display: 6.67" Full HD+ AMOLED, 120Hz Refresh Rate, 1200 nits
- Processor: Snapdragon 6 Gen 4 SoC
- Storage: 8GB RAM, 128GB/256GB UFS 3.1
- Camera: 50MP + 2MP Rear, 16MP Front
- Battery: 🔋 7000mAh, 80W Fast Charging
- Software: Android 15 (ColorOS 15)
- USP: ఈ ఫోన్ యొక్క ప్రధాన ఆకర్షణ 7000mAh పెద్ద బ్యాటరీ – దీర్ఘకాలిక యూజ్ కోసం బెస్ట్ ఆప్షన్!
Honor X7c
- Display: 6.8" Full HD+ TFT LCD, 120Hz Refresh Rate, 850 nits
- Processor: Octa-core Chipset, Android 14 (MagicOS 8.0)
- Camera: 50MP + 2MP Rear, 5MP Front
- Battery: 5200mAh, 35W Fast Charging
సమ్మరీ:
Model
Battery
Camera
Display
Processor
Price
Infinix Note 50S
5500mAh
64MP
AMOLED 144Hz
Dimensity 7300
₹13,999
iQOO Z10x
6500mAh
50MP
LCD 120Hz
Dimensity 7300
₹14,499
Tecno Pova 7
6000mAh
50MP
LCD 144Hz
Dimensity 7300
₹13,999
Oppo K13
7000mAh
50MP
AMOLED 120Hz
Snapdragon 6 Gen 4
₹14,499
Honor X7c
5200mAh
50MP
LCD 120Hz
Android 14 OS
₹12,999
ముగింపు
రూ.15వేల లోపు స్మార్ట్ఫోన్ కావాలనుకునే వారికి ఈ జాబితా పర్ఫెక్ట్ గైడ్.
7000mAh బ్యాటరీ, 50MP కెమెరా, Android 15 వంటి ఫీచర్లతో ఇవి ప్రతిరోజూ ఉపయోగానికి సరైన బెస్ట్ బడ్జెట్ ఫోన్లు.