Best AI Smartphones Under 30k: రూ. 30 వేల బడ్జెట్‌లో అదిరిపోయే ఏఐ ఫోన్లు.. ఫీచర్లు చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

Highlights

మీరు రూ. 30,000 లోపు మంచి ఏఐ (AI) స్మార్ట్‌ఫోన్ కోసం చూస్తున్నారా? మోటోరోలా, రియల్‌మీ, ఒప్పో నుండి అందుబాటులో ఉన్న టాప్ ఏఐ ఫోన్ల వివరాలు, వాటి ధరలు మరియు ప్రత్యేక ఫీచర్లు ఇక్కడ చూడండి.

మిడిల్ క్లాస్ బడ్జెట్‌లో స్మార్ట్ ఫీచర్లతో అలరిస్తున్న బెస్ట్ ఫోన్ల జాబితా ఇక్కడ ఉంది:

1. మోటోరోలా ఎడ్జ్ 60 ప్రో (Motorola Edge 60 Pro)

ప్రీమియం డిజైన్‌తో పాటు శక్తివంతమైన ఏఐ ఫీచర్లను ఈ ఫోన్ అందిస్తోంది.

ధర: రూ. 29,999

ప్రత్యేకత: ఇందులో Moto AI సాయంతో స్క్రీన్‌షాట్లు, నోట్స్, ఫోటోలను ఆటోమేటిక్‌గా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవచ్చు.

డిస్‌ప్లే: 6.7 ఇంచుల P-OLED, 4500 నిట్స్ బ్రైట్‌నెస్.

కెమెరా: 50MP + 10MP + 50MP ట్రిపుల్ రియర్ సెటప్ మరియు 50MP సెల్ఫీ కెమెరా.

2. రియల్‌మీ P4 ప్రో (Realme P4 Pro)

గేమింగ్ మరియు ఉత్పాదకత (Productivity) కోసం ఈ ఫోన్ బెస్ట్ ఛాయిస్.

ధర: రూ. 24,999

ఏఐ ఫీచర్లు: ఏఐ గేమింగ్, ఏఐ స్మార్ట్ లూప్, ఏఐ టెక్స్ట్ వంటి ఫీచర్లు మల్టీ టాస్కింగ్‌ను సులభతరం చేస్తాయి.

పెర్ఫార్మెన్స్: స్నాప్‌డ్రాగన్ 7 జెన్ 4 చిప్‌సెట్, 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్.

కెమెరా: 50MP మెయిన్ మరియు 50MP సెల్ఫీ కెమెరా.

3. ఒప్పో రెనో 13 (Oppo Reno 13)

ఫోటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం ఒప్పో ఈ ఫోన్‌ను ప్రత్యేకంగా ఏఐ ఫీచర్లతో రూపొందించింది.

ధర: రూ. 29,939

ఏఐ ఫీచర్లు: AI LivePhoto మరియు AI Clarity ఫీచర్లు ఫోటోల క్వాలిటీని నెక్స్ట్ లెవల్‌కు తీసుకెళ్తాయి.

బ్యాటరీ: 5600mAh బ్యాటరీతో ఎక్కువ సేపు వాడుకోవచ్చు.

4. ఒప్పో K13 టర్బో 5G (Oppo K13 Turbo 5G)

భారీ బ్యాటరీ మరియు స్మార్ట్ ఎడిటింగ్ కోరుకునే వారికి ఇది సరైనది.

ధర: రూ. 27,999

హైలైట్: ఏకంగా 7000mAh బ్యాటరీ మరియు 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్.

ఏఐ ఫీచర్లు: ఇందులో ఉండే AI Eraser తో ఫోటోలలో వద్దనుకున్న వస్తువులను సులభంగా తీసేయవచ్చు.

5. మోటోరోలా ఎడ్జ్ 60 ఫ్యూజన్ (Motorola Edge 60 Fusion)

తక్కువ ధరలో బెస్ట్ ఏఐ అనుభవాన్ని ఈ ఫోన్ అందిస్తుంది.

ధర: రూ. 22,999

ఫీచర్లు: Moto AI సాయంతో తక్కువ కాంతిలో కూడా అద్భుతమైన చిత్రాలను తీయవచ్చు.

డిస్‌ప్లే: 6.67 ఇంచుల P-OLED, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్.

ఏఐ ఫోన్ల వల్ల లాభాలేంటి?

స్మార్ట్ ఫోటోగ్రఫీ: మీరు ఫోటో తీసేటప్పుడు సీన్‌ను బట్టి కలర్స్, బ్రైట్‌నెస్‌ను ఏఐ ఆటోమేటిక్‌గా సెట్ చేస్తుంది.

బ్యాటరీ ఆప్టిమైజేషన్: మీ వాడకాన్ని బట్టి బ్యాటరీ ఖర్చును ఏఐ నియంత్రిస్తుంది.

ఎఫిషియెన్సీ: పనులను వేగంగా పూర్తి చేయడానికి ఏఐ అసిస్టెంట్స్ సహాయపడతాయి.

