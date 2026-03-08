  • Menu
Best 5G Smartphone Under 10000: శాంసంగ్ నుంచి అదిరిపోయే బడ్జెట్ 5G ఫోన్.. తక్కువ ధరలో ఫీచర్లు నెక్స్ట్ లెవల్ బాసూ..!

Best 5G Smartphone Under 10000
Best 5G Smartphone Under 10000: ప్రస్తుత రోజుల్లో స్మార్ట్‌ఫోన్ అనేది మన లైఫ్‌లో ఒక పార్ట్ అయిపోయింది. అయితే, తక్కువ బడ్జెట్‌లో మంచి 5G ఫోన్ కావాలని కోరుకునే వారి కోసం శాంసంగ్ సరికొత్త "గెలాక్సీ M06 5G"ని మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది.

Best 5G Smartphone Under 10000: ప్రస్తుత రోజుల్లో స్మార్ట్‌ఫోన్ అనేది మన లైఫ్‌లో ఒక పార్ట్ అయిపోయింది. అయితే, తక్కువ బడ్జెట్‌లో మంచి 5G ఫోన్ కావాలని కోరుకునే వారి కోసం శాంసంగ్ సరికొత్త "గెలాక్సీ M06 5G"ని మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది. ఈ ఫోన్ కేవలం చూడ్డానికి స్టైలిష్‌గా ఉండటమే కాదు, ఫీచర్ల విషయంలో కూడా ఎక్కడా తగ్గలేదు. ముఖ్యంగా కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ మరియు బడ్జెట్ యూజర్లను టార్గెట్ చేస్తూ డిజైన్ చేసిన ఈ మొబైల్, ఇప్పుడు టెక్ ప్రపంచంలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. 9 వేల నుండి 10 వేల లోపు ధరలో ఒక బ్రాండెడ్ 5G ఫోన్ రావడం అంటే మామూలు విషయం కాదు, అందుకే ఈ ఫోన్ లాంచ్ అవ్వగానే అందరి చూపు దీనిపైనే పడింది.

డిజైన్ విషయానికి వస్తే, శాంసంగ్ గెలాక్సీ M06 5G చాలా స్లిమ్‌గా మరియు మోడ్రన్‌గా ఉంటుంది. ఇందులో 6.7 ఇంచుల భారీ HD+ LCD డిస్‌ప్లేను అందించారు, ఇది వీడియోలు చూడటానికి లేదా గేమింగ్ ఆడుకోవడానికి చాలా కంఫర్టబుల్‌గా ఉంటుంది. 800 నిట్స్ బ్రైట్‌నెస్ ఉండటం వల్ల ఎండలో కూడా స్క్రీన్ క్లియర్‌గా కనిపిస్తుంది. కేవలం 191 గ్రాముల బరువు ఉండటం వల్ల చేతిలో పట్టుకున్నప్పుడు చాలా లైట్ వెయిట్‌గా అనిపిస్తుంది. నేటి తరం యువత కోరుకునే విధంగా దీని లుక్స్ మరియు డిస్‌ప్లే క్వాలిటీ అద్భుతంగా ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు.

పర్‌ఫామెన్స్ విషయంలో శాంసంగ్ ఈసారి గట్టిగానే ప్లాన్ చేసింది. ఇందులో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్‌సెట్‌ను వాడారు, ఇది 5G కనెక్టివిటీతో పాటు స్మూత్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ను ఇస్తుంది. మల్టీ టాస్కింగ్ కోసం 6GB వరకు ర్యామ్ మరియు 128GB వరకు స్టోరేజ్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. దీనివల్ల యాప్స్ ఓపెన్ చేయడం లేదా సోషల్ మీడియా స్క్రోలింగ్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడా ల్యాగ్ అనేది కనిపించదు. ఆండ్రాయిడ్ 15 బేస్డ్ OneUI 7 సాఫ్ట్‌వేర్‌తో రావడం మరో ప్లస్ పాయింట్. పైగా నాలుగు ఏళ్ల పాటు సెక్యూరిటీ అప్‌డేట్స్ ఇస్తామని కంపెనీ ప్రామిస్ చేయడం యూజర్లకు పెద్ద ఊరట.

కెమెరా పిచ్చోళ్ల కోసం ఇందులో 50MP మెయిన్ కెమెరాను సెట్ చేశారు. పగటి పూట ఫోటోలు చాలా షార్ప్‌గా, కలర్‌ఫుల్‌గా వస్తాయి. పోర్ట్రెయిట్ షాట్స్ కోసం 2MP డెప్త్ సెన్సార్ కూడా ఉంది, ఇది బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ని చక్కగా బ్లర్ చేస్తుంది. సెల్ఫీల కోసం 8MP ఫ్రంట్ కెమెరాను ఇచ్చారు, ఇది ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ మరియు వీడియో కాల్స్‌కి పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అవుతుంది. తక్కువ ధరలో ఇంత మంచి కెమెరా సెటప్ ఇవ్వడం శాంసంగ్ గొప్పతనమనే చెప్పాలి. ఫోటోగ్రఫీపై ఆసక్తి ఉన్న యువతకు ఈ ఫోన్ ఒక మంచి ఛాయిస్ అవుతుంది.

ఇక బ్యాటరీ విషయానికి వస్తే, 5000mAh భారీ బ్యాటరీతో ఈ ఫోన్ వస్తుంది. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే రోజంతా హ్యాపీగా వాడుకోవచ్చు. దీనికి తోడు 25W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉండటం వల్ల ఫోన్ త్వరగానే ఛార్జ్ అవుతుంది. సెక్యూరిటీ కోసం సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్ మరియు శాంసంగ్ నాక్స్ వాల్ట్ వంటి ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి. అమెజాన్ వంటి ప్లాట్‌ఫారమ్స్‌లో రకరకాల బ్యాంక్ ఆఫర్లతో ఈ ఫోన్‌ను ఇంకా తక్కువ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు. మొత్తంమీద బడ్జెట్ ధరలో ఒక కంప్లీట్ 5G ప్యాకేజీ కావాలనుకునే వారికి గెలాక్సీ M06 5G బెస్ట్ ఆప్షన్.

