Best 5G Phones Under 15000: రూ.15 వేల బడ్జెట్.. బెస్ట్ 5G ఫోన్లు, 6500mAh బ్యాటరీతో సహా అనేక గొప్ప ఫీచర్లు..!
Best 5G Phones Under 15000: రూ.15,000 లోపు మంచి 5G ఫోన్ కోసం వెతుకుతున్నారా? అయితే ఈ బడ్జెట్లో మేము మీకు ఐదు ఉత్తమ 5G ఫోన్లను తీసుకువచ్చాము, ఇవి శక్తివంతమైన బ్యాటరీతో మాత్రమే కాకుండా, అద్భుతమైన ఫీచర్లు, పెద్ద డిస్ప్లే, గొప్ప కెమెరాను కూడా అందిస్తాయి.
Best 5G Phones Under 15000: రూ.15,000 లోపు మంచి 5G ఫోన్ కోసం వెతుకుతున్నారా? అయితే ఈ బడ్జెట్లో మేము మీకు ఐదు ఉత్తమ 5G ఫోన్లను తీసుకువచ్చాము, ఇవి శక్తివంతమైన బ్యాటరీతో మాత్రమే కాకుండా, అద్భుతమైన ఫీచర్లు, పెద్ద డిస్ప్లే, గొప్ప కెమెరాను కూడా అందిస్తాయి. ఈ జాబితాలో శాంసంగ్, మోటరోలా, వివో, రియల్మి నుండి స్మార్ట్ఫోన్లు ఉన్నాయి. వాటి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ M36 5జీ
జాబితాలోని మొదటి ఫోన్ శాంసంగ్ నుండి వచ్చింది, దీని ధర ప్రస్తుతం రూ.12,499. ఈ ఫోన్లో 6.7-అంగుళాల సూపర్ అమోలెడ్ డిస్ప్లే ఉంది, ఇది అద్భుతమైన విజువల్స్, రోజువారీ ఉపయోగం కోసం మంచి బ్రైట్నెస్ అందిస్తుంది. ఈ ఫోన్లో ఎక్సినోస్ చిప్సెట్, 5000mAh బ్యాటరీ ఉన్నాయి. Samsung నుండి శక్తివంతమైన 5G పరికరం కోసం చూస్తున్న వారికి ఇది మంచి , సరసమైన ఎంపిక.
మోటరోలా G45 5జీ
ప్రస్తుతం రూ.9,999 ధర ఉన్న ఈ Motorola ఫోన్ డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంది. ఈ పరికరంలో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా మరియు 2-మెగాపిక్సెల్ సెకండరీ కెమెరా ఉన్నాయి. ఇంకా, ఇది 16-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ సెల్ఫీ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంది. ఈ పరికరం 5,000mAh బ్యాటరీ, 6.5-అంగుళాల IPS LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఈ ధర వద్ద, సరసమైన ఫోన్ కోసం చూస్తున్న వినియోగదారులకు ఇది గొప్ప ఎంపిక.
వివో Y31 5జీ
ఈ Vivo ఫోన్ ధర రూ.14,999, 6.68-అంగుళాల IPS LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 1,000 నిట్ల వరకు గరిష్ట ప్రకాశాన్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇది 50-మెగాపిక్సెల్ వెనుక కెమెరా, 8-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరాను కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ పెద్ద 6,500mAh బ్యాటరీని ప్యాక్ చేస్తుంది, స్నాప్డ్రాగన్ 4 Gen 2 ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది.
ఐకూ Z10x 5జీ
జాబితాలోని నాల్గవ ఫోన్ iQOO నుండి వచ్చింది, ప్రస్తుతం రూ.13,998కి కొనుగోలు చేయడానికి అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఫోన్లో మీడియాటెక్ 7300 చిప్సెట్, 6,500mAh పెద్ద బ్యాటరీ ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్లో 6.72-అంగుళాల IPS LCD డిస్ప్లే కూడా ఉంది. ఈ పరికరంలో 50-మెగాపిక్సెల్ వెనుక కెమెరా , 8-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్ మంచి , సరసమైన ఎంపిక.
రియల్మీ P3x 5జీ
జాబితాలోని చివరి ఫోన్ రియల్మీ నుండి వచ్చింది, దీని ధర రూ.11,499. ఈ ఫోన్లో 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400 ప్రాసెసర్తో 6.72-అంగుళాల డిస్ప్లే ఉంది. అదనంగా, ఈ పరికరంలో పెద్ద 6,000mAh బ్యాటరీ కూడా ఉంది. మెరుగైన 5G కనెక్టివిటీ, మెరుగైన పనితీరును కోరుకునే వారికి ఇది సరసమైన ఎంపిక.