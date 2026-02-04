Best 200MP Camera Phones 2026: 200MP కెమెరా స్మార్ట్ఫోన్స్.. డీఎస్ఎల్ఆర్ రేంజ్ క్లారిటీ.. బడ్జెట్ నుంచి ప్రీమియం వరకు బెస్ట్ ఫోన్లు ఇవే!
Best 200MP Camera Phones 2026: స్మార్ట్ఫోన్ ప్రపంచంలో ఇప్పుడు మెగాపిక్సెల్ వార్ తారాస్థాయికి చేరింది. ఒకప్పుడు ప్రొఫెషనల్ డీఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరాలకు మాత్రమే పరిమితమైన హై-రిజల్యూషన్ ఫోటోగ్రఫీ, ఇప్పుడు 200MP సెన్సార్ల రూపంలో మన అరచేతిలోకి వచ్చేసింది. కేవలం ఫోన్ మాట్లాడటానికే కాకుండా, రీల్స్, వ్లాగ్స్ చేసే ఈ జనరేషన్ యూత్ కోసం మొబైల్ బ్రాండ్స్ అన్నీ తమ కెమెరా పవర్ను పెంచే పనిలో పడ్డాయి. గతంలో ఈ రేంజ్ కెమెరాలు కేవలం లక్షల్లో ఉండే ప్రీమియం ఫోన్లలోనే ఉండేవి, కానీ ఇప్పుడు బడ్జెట్ మరియు మిడ్-రేంజ్ ధరల్లోనే 200MP ఫోన్లు మార్కెట్ను ఊపేస్తున్నాయి. మీరు కూడా ఒక అదిరిపోయే కెమెరా ఫోన్ కోసం చూస్తుంటే, ఈ లేటెస్ట్ లిస్ట్ మీకోసమే.
బడ్జెట్ ధరలో పవర్ఫుల్ కెమెరా కావాలనుకునే వారికి Redmi Note 15 Pro 5G , Realme 16 Pro 5G బెస్ట్ ఆప్షన్లుగా నిలుస్తున్నాయి. సుమారు రూ.30,000 ధరలో లభించే రెడ్మీ ఫోన్లో OIS సపోర్ట్ ఉన్న 200MP కెమెరాతో పాటు 4K వీడియో రికార్డింగ్ ఫీచర్ ఉంది. అటు రియల్మీ విషయానికి వస్తే, ఇందులో 200MP మెయిన్ కెమెరాతో పాటు 50MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉండటం వల్ల సెల్ఫీలు అత్యంత స్పష్టంగా వస్తాయి. దీనిలోని 7000mAh భారీ బ్యాటరీ, 144Hz డిస్ప్లే గేమర్లకు, సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లకు పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్ అని చెప్పొచ్చు. తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్తో ఎక్కువ క్లారిటీ కోరుకునే స్మార్ట్ యూజర్లకు ఇవి సరైన జోడి.
ఫోటోగ్రఫీతో పాటు స్టైల్కు ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చే వారి కోసం Vivo V60e సిద్ధంగా ఉంది. వివో బ్రాండ్ నుంచి వస్తున్న ఈ ఫోన్లో 200MP మెయిన్ కెమెరాతో పాటు 30x సూపర్ జూమ్, AI ఆధారిత ఇమేజ్ ఎడిటింగ్ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. దీనిలోని 50MP ఐ ఆటోఫోకస్ ఫ్రంట్ కెమెరా వ్లాగర్లకు ఒక వరప్రసాదం లాంటిది. సుమారు రూ.33,999 ధరలో లభించే ఈ ఫోన్, తక్కువ వెలుతురులో కూడా అద్భుతమైన ఫోటోలను క్లిక్ చేస్తుంది. కంటెంట్ క్రియేట్ చేయడమే పనిగా పెట్టుకున్న నేటి యువతకు వివో అందిస్తున్న ఈ స్మార్ట్ ప్యాకేజీ మంచి వాల్యూను అందిస్తోంది.
ఇక బడ్జెట్ పరిమితి లేని వారికి, ఫోటోగ్రఫీలో అల్టిమేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చేందుకు Vivo X300 , Samsung Galaxy S25 Ultra రేసులో ఉన్నాయి. సుమారు రూ.75,999 ధర ఉన్న వివో X300లో ZEISS ఆప్టిక్స్ వాడటం వల్ల ఫోటోలు ప్రొఫెషనల్ క్వాలిటీతో వస్తాయి. మరోవైపు, మొబైల్ ఫోటోగ్రఫీకి రారాజుగా పిలవబడే శామ్సంగ్ గెలాక్సీ S25 అల్ట్రా తన 200MP సెన్సార్తో 8K వీడియోలను కూడా రికార్డ్ చేయగలదు. 3x, 5x ఆప్టికల్ జూమ్ సహాయంతో దూరంగా ఉన్న వస్తువులను కూడా కంటికి ఎదురుగా ఉన్నట్లు క్యాప్చర్ చేయవచ్చు. లక్ష రూపాయల పైన ధర ఉన్నప్పటికీ, క్వాలిటీ విషయంలో ఇది ఎక్కడా రాజీ పడదు.
మొత్తానికి, మీ బడ్జెట్ మరియు అవసరాలను బట్టి ఈ 200MP స్మార్ట్ఫోన్లు మార్కెట్లో గట్టి పోటీనిస్తున్నాయి. మీరు ఒక సాదాసీదా యూజర్ అయితే రెడ్మీ లేదా రియల్మీ ఫోన్ సరిపోతుంది, అదే మీరు ఒక ప్రొఫెషనల్ ఫోటోగ్రాఫర్ లేదా కంటెంట్ క్రియేటర్ అయితే శామ్సంగ్ లేదా వివో ప్రీమియం మోడల్స్ వైపు మొగ్గు చూపవచ్చు. ఫోన్ కొనే ముందు కేవలం మెగాపిక్సెల్స్ మాత్రమే కాకుండా, సెన్సార్ సైజ్ మరియు సాఫ్ట్వేర్ ఆప్టిమైజేషన్ కూడా గమనించడం ముఖ్యం. మీ చేతిలో ఒక పవర్ఫుల్ 200MP కెమెరా ఉంటే, ప్రతి క్షణం ఒక అందమైన జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోవడం ఖాయం