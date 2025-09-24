"బనానా ఏఐ" ట్రెండ్: ఎందుకు అంత క్రేజ్?
గూగుల్ జెమిని ఏఐలోని 'నానో బనానా' టూల్ ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్లో ఒక సంచలనం. ఒకే ఒక్క ఫోటోతో, చిన్న ప్రాంప్ట్తో హై-రియలిస్టిక్ ఇమేజ్లను ఎలా సృష్టించవచ్చో తెలుసుకోండి. దీనివల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు, ప్రమాదాలను కూడా ఇక్కడ వివరించబడ్డాయి.
నానో బనానా: గూగుల్ జెమిని సరికొత్త ట్రెండ్
గూగుల్ జెమిని ఏఐలోని అప్డేటెడ్ ఇమేజ్ టూల్ '2.5 ఫ్లాష్', దీనికి వాడుకలో ఉన్న ముద్దుపేరు 'నానో బనానా', ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్లో ఒక సంచలనం. ఈ టూల్ ద్వారా హై-రియలిస్టిక్ చిత్రాలను సులభంగా సృష్టించడం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక కొత్త ట్రెండ్గా మారింది. కొన్ని వారాల్లోనే 200 మిలియన్లకు పైగా చిత్రాలు ఈ టూల్తో సృష్టించబడ్డాయని గూగుల్ వెల్లడించింది.
'నానో బనానా' ఎలా పనిచేస్తుంది?
- ఇది చాలా సులభం. మీకు కావాల్సిన ఇమేజ్ను అప్లోడ్ చేసి, దాన్ని ఎలా మార్చాలో వివరంగా ప్రాంప్ట్ (టెక్స్ట్ కమాండ్) ఇస్తే చాలు.
- ఉదాహరణకు, మీరు ఒక ఫోటోలోని దుస్తులను మార్చవచ్చు, వెలుపలి దృశ్యాన్ని ఇండోర్ సెట్టింగ్లోకి మార్చవచ్చు, మీకు ఇష్టమైన కారును లేదా సెలబ్రిటీని ఫోటోలో చేర్చవచ్చు.
- ప్రాంప్టింగ్లో కాంతి, రంగులు, పాత పోలరాయిడ్ లుక్ వంటి వివరాలను కూడా సూచించవచ్చు. ఫలితంగా మీకు కావాల్సిన విధంగా ఇమేజ్ క్షణాల్లో సిద్ధమవుతుంది.
'రెడ్-శారీ పోస్టర్' ట్రెండ్
'నానో బనానా' ట్రెండ్స్లో బాగా పాపులర్ అయిన ఒక ఫ్యాడ్, "రెడ్-శారీ పోస్టర్ మూమెంట్." ఒక రెట్రో బాలీవుడ్ సినిమా హీరోయిన్లా, చిరుగాలికి రెపరెపలాడే ఎర్రని చీరలో, 90ల నాటి గోల్డెన్ సన్సెట్ టోన్స్తో కూడిన ఫోటోను సృష్టించవచ్చు. దీనికి మీరు ఇవ్వాల్సిన ప్రాంప్ట్ చాలా సింపుల్: "ఎడిట్ ద సబ్జెక్ట్ ఇంటూ ఏ రెట్రో బాలీవుడ్ హీరోయిన్, వేరింగ్ ఏ రెడ్ షిఫాన్ శారీ, సాఫ్ట్ వేవీ హెయిర్స్టైల్, రొమాంటిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ వార్మ్ టోన్స్, గోల్డెన్ సన్సెట్ లైటింగ్."
3D ఇమేజ్లు, ఇతర ట్రెండ్లు
- 3D ఫిగరీన్ ఇమేజ్లు: అప్లోడ్ చేసిన ఫోటోను మీ ఇష్టమైన సూపర్హీరో యాక్షన్ ఫిగర్లా మార్చవచ్చు. "టర్న్ దిస్ ఫోటో ఇంటూ ఏ కలెక్టబుల్ ఫిగరీన్" అనే ప్రాంప్ట్తో ఇది సాధ్యమవుతుంది.
- భావోద్వేగ చిత్రాలు: చనిపోయిన బంధువులతో మళ్లీ కలుసుకున్నట్లు, చిన్ననాటి మిమ్మల్ని కౌగిలించుకున్నట్లు, ఇష్టమైన నటులతో ఫ్రేమ్ను పంచుకున్నట్లు చిత్రాలను కూడా సృష్టించుకోవచ్చు.
ఈ టూల్ విడుదలైన కొద్ది రోజుల్లోనే జెమిని యాప్ డౌన్లోడ్లు 10 మిలియన్లను దాటాయి. ఈ ట్రెండ్ మరింత వేగం పుంజుకుంది. పెర్పెల్సిటీ ఏఐ ఇప్పుడు వాట్సాప్లో కూడా ఈ సదుపాయాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావడంతో మరింత మంది వినియోగదారులకు చేరువవుతోంది.
భద్రతాపరమైన ఆందోళనలు, జాగ్రత్తలు
ఏఐ-జనరేటెడ్ ఇమేజ్లు ఎంత వినోదాన్ని పంచుతున్నాయో, అంతే స్థాయిలో గోప్యత, దుర్వినియోగం వంటి ఆందోళనలను కూడా పెంచుతున్నాయి.
కేరళ పోలీసులు ప్రజలకు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఏఐ టూల్స్ను ఉపయోగించేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలని, వ్యక్తిగత ఫోటోలను ఎడిట్ చేయడానికి వాటిని వాడే ముందు గోప్యత, సైబర్క్రైమ్ ప్రమాదాలపై దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు. "ఇది భవిష్యత్తులో మీకు ప్రతికూల ప్రభావం చూపవచ్చు" అని హెచ్చరించారు.
ఒక ఆందోళన కలిగించే ఘటన:
ఒక మహిళ జెమిని ఏఐని ఉపయోగించి తన ఫోటోను రెట్రో చీరలో ఎడిట్ చేయాలని కోరింది. ఆశ్చర్యకరంగా, ఒరిజినల్ ఫోటోలో చేతులు కప్పుకుని ఉన్నప్పటికీ, ఏఐ జనరేట్ చేసిన చిత్రంలో ఆమె చేతిపై ఉన్న పుట్టుమచ్చ కనిపించింది. దీనితో ఏఐ ఆమె డిజిటల్ ఫుట్ప్రింట్ను, ఆన్లైన్లో ఉన్న ఇతర ఫోటోలను ఉపయోగించి ఈ చిత్రాన్ని సృష్టించిందని నెటిజన్లు అనుమానించారు. ఇది వ్యక్తిగత డేటా ఎంత సురక్షితం కాదో తెలియజేస్తుంది.
సైబర్ నిపుణుల హెచ్చరికలు:
- డేటా దుర్వినియోగం: ఏఐ తనను తాను శిక్షణ చేసుకోవడానికి మనం అందించే డేటాను ఉపయోగిస్తుందని, అది ఎలా ఉపయోగించబడుతుందో మనకు తెలియదని నిపుణులు అంటున్నారు.
- నకిలీ యాప్లు: మోసగాళ్లు 'నానో బనానా' పేరుతో నకిలీ యాప్లను సృష్టించి, వాటి ద్వారా మాల్వేర్లను ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది.
- అశ్లీల చిత్రాల సృష్టి: ఏఐ ద్వారా చైల్డ్ పోర్నోగ్రఫీ, ఫేక్ వీడియోలు, తప్పుడు ప్రసంగాలను సృష్టించడం సాధ్యమవుతుందని సైబర్ నిపుణుడు జియాస్ జమాల్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
అందుకే, ఏఐ టూల్స్ను ఉపయోగించేటప్పుడు సురక్షితంగా ఉండటానికి కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలి:
- సున్నితమైన లేదా ప్రైవేట్ ఫోటోలను అప్లోడ్ చేయకుండా ఉండండి.
- నకిలీ యాప్లు, వెబ్సైట్ల పట్ల జాగ్రత్త వహించండి.
- ఏఐ జనరేట్ చేసిన చిత్రాన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి.
- యాప్ల గోప్యతా పాలసీలను చదివి, డేటా వాడకం గురించి తెలుసుకోండి.
ఏఐ మన దైనందిన జీవితంలో ఒక భాగం అవుతోంది. అయితే, దానిని బాధ్యతాయుతంగా ఉపయోగించడం చాలా అవసరం.