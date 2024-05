AC Tips: ఏసీ ఆన్ చేసిన వెంటనే ఈ 5 తప్పులు చేయకండి.. రూం కూల్ కాకపోగా, కరెంట్ బిల్లు మోగిపోద్ది..!

Mistakes to Avoid While Using AC: చాలా మంది వేసవిలో ఎయిర్ కండీషనర్ (AC) ఉపయోగిస్తారు. ఇది సాధారణం. కానీ, కొందరికి ఏసీ ఆపరేట్ చేయడంపై సరైన అవగాహన లేకపోవడంతో కొన్ని పొరపాట్లు చేయడం వల్ల చల్లదనం రాకపోవడమే కాకుండా కరెంటు బిల్లు కూడా విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రజలు తీవ్రంగా నష్టపోతుంటారు. AC ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు చేయకూడని 5 చిట్కాలను ఓసారి చూద్దాం..

చాలా సార్లు మనం ఫర్నీచర్ లేదా కర్టెన్లను ఏసీ ముందు ఉంచుతాం. దీంతో గదిలోకి చల్లగాలి రాకపోగా, ఏసీ ఎక్కువసేపు నడపాల్సి వస్తోంది. అందువల్ల, గాలి మార్గాలు ఎల్లప్పుడూ తెరిచి ఉండాలని గుర్తుంచుకోండి. AC ముందు గాలిని అడ్డుకునేలా ఏదీ ఉంచకుండా చూసుకోండి.

ఏసీ ఉష్ణోగ్రత తక్కువగా ఉంటే గది త్వరగా చల్లబడుతుందని కొందరు అనుకుంటారు. కానీ అది అలా కాదు. దీనివల్ల కరెంటు బిల్లు పెరగడమే కాకుండా ఏసీపై ఒత్తిడి కూడా పడుతుంది. గది ఉష్ణోగ్రత 24 నుంచి 26 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉంచడం మంచిది.

AC ఫిల్టర్ గాలిని శుభ్రం చేయడానికి పనిచేస్తుంది. కానీ, కాలక్రమేణా అది దుమ్ముతో నిండిపోతుంది. దీంతో గదిలోకి చల్లటి గాలి సరిగా రాకపోవడంతో ఏసీకి ఎక్కువ కష్టపడాల్సి వస్తోంది. అందువల్ల, ప్రతి 1-3 నెలలకు ఫిల్టర్‌ను శుభ్రం చేయండి.

తలుపులు, కిటికీలు తెరిచి ఉంటే, చల్లని గాలి బయటకు వెళ్లి వేడి గాలి వస్తుంది. ఇది గది ఉష్ణోగ్రతను నిర్వహించడం ACకి కష్టతరం చేస్తుంది. కాబట్టి, ఏసీని నడుపుతున్నప్పుడు, గది చల్లగా ఉండేలా తలుపులు, కిటికీలను మూసివేయండి.

మీ AC గదికి చాలా పెద్దదిగా ఉంటే, అది గదిని చాలా త్వరగా చల్లబరుస్తుంది. కానీ గాలిలో తేమను పొడిగా చేయదు. అదే సమయంలో, ఏసీ చిన్నగా ఉంటే, గదిని చల్లబరచడానికి సమయం పడుతుంది. కాబట్టి, ఎల్లప్పుడూ సరైన సైజు ఏసీని ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోండి. దీని కోసం మీరు మంచి నిపుణుల నుంచి సలహా తీసుకోవచ్చు.