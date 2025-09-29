Arattai: "అరట్టాయ్" ట్రెండ్.. భారతదేశంలో స్వదేశీ చాట్ యాప్..!
Arattai: ఇటీవలి కాలంలో, భారతీయ సంతతికి చెందిన మెసేజింగ్ యాప్ 'అరట్టై' దేశవ్యాప్తంగా ఎంతో మంది దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. యాప్ స్టోర్లోని సోషల్ నెట్వర్కింగ్ విభాగంలో 'అరట్టై' యాప్ అగ్రస్థానానికి చేరుకుంది. చెన్నైలో ఉన్న ప్రసిద్ధ టెక్ కంపెనీ జోహో కార్పొరేషన్ అభివృద్ధి చేసిన ఈ యాప్, ప్రముఖ గ్లోబల్ మెసేజింగ్ ప్లాట్ఫామ్లకు స్వదేశీ ప్రత్యామ్నాయంగా ఉద్భవించింది.! దీని గురించి పూర్తి సమాచారం ఇక్కడ ఉంది.
అరట్టై అనేది సరళమైన, సురక్షితమైన, ఉపయోగించడానికి సులభమైన ఇన్స్టాంట్ మెసేజ్ యాప్. 'అరట్టై' అంటే తమిళంలో 'సాధారణ సంభాషణ' లేదా 'చాట్' అని అర్థం. చెన్నైలో ఉన్న ప్రసిద్ధ టెక్ కంపెనీ జోహో కార్పొరేషన్ అభివృద్ధి చేసిన ఈ యాప్, ప్రముఖ గ్లోబల్ మెసేజింగ్ ప్లాట్ఫామ్లకు స్వదేశీ ప్రత్యామ్నాయంగా ఉద్భవించింది. వాట్సాప్ గోప్యతా విధానంలో మార్పుల తర్వాత ఇది జనవరి 2021లో ప్రారంభించారు.
స్వదేశీ చాట్ యాప్ అరట్టై భారతదేశంలో ట్రెండింగ్లో ఉంది!.. ఎందుకో తెలుసా?
అరట్టై యాప్ ప్రధాన లక్ష్యం వినియోగదారులకు సున్నితమైన కమ్యూనికేషన్ అనుభవాన్ని అందించడం. ఇది టెక్స్ట్, వాయిస్ సందేశాలను పంపడానికి, ఆడియో, వీడియో కాల్స్ చేయడానికి, ఫోటోలు, వీడియోలు, డాక్యుమెంట్స్ పంచుకోవడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. వ్యక్తిగత కమ్యూనికేషన్తో పాటు, వ్యాపారాలు, సంస్థలు తమ ప్రేక్షకులతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి సహాయపడే ఛానెల్లు, గ్రూప్ చాట్లు (1000 మంది సభ్యుల వరకు) కూడా ఇందులో ఉన్నాయి.
ఆరట్టై అకస్మాత్తుగా ట్రెండింగ్గా మారడానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే, కేంద్ర విద్యా మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్తో సహా చాలా మంది మంత్రులు ఈ యాప్ను 'ఉచితం, ఉపయోగించడానికి సులభమైనది, సురక్షితమైనది, భారతదేశంలో తయారు చేయబడింది' అని బహిరంగంగా ప్రశంసించారు. 'స్వదేశీ' డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లను స్వీకరించాలని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ పిలుపులో భాగంగా దీనికి బలమైన మద్దతు లభించింది. ఈ మద్దతు యాప్ స్టోర్లోని సోషల్ నెట్వర్కింగ్ విభాగంలో 'ఆరట్టై'ని అగ్రస్థానానికి చేర్చింది.ning
గోప్యత అనేది Arattai యాప్ ప్రధాన ఆకర్షణలలో ఒకటి. జోహో కార్పొరేషన్ వినియోగదారు డేటాను గోప్యంగా ఉంచుతుందని, దానిని మూడవ పక్షాలతో విక్రయించడం లేదా పంచుకోవడం లేదని హామీ ఇచ్చింది. అలాగే, వినియోగదారు డేటా భారతదేశంలోనే నిల్వ చేయబడుతుంది, ఇది 'డిజిటల్ సార్వభౌమాధికారం' వైపు ఒక అడుగు. ఆడియో, వీడియో కాల్లు ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్తో సురక్షితం.
అరట్టాయ్ WhatsApp వంటి ప్రపంచ పోటీదారుల మాదిరిగానే లక్షణాలను కలిగి ఉంది. ఉదాహరణకు, ఇది మల్టీ ఫోన్ మద్దతును అందిస్తుంది. అయితే, ఒక ప్రధాన వ్యత్యాసం భద్రతా అంశం. అరట్టాయ్లో కాల్లకు ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, ఈ స్థాయి ఎన్క్రిప్షన్ టెక్స్ట్ సందేశాల కోసం ఇంకా పూర్తిగా అమల్లోకి రాలేదు, ఇది గోప్యతా స్పృహ ఉన్న వినియోగదారులకు ప్రధాన వ్యత్యాసంగా మిగిలిపోయింది. తక్కువ-బ్యాండ్విడ్త్ నెట్వర్క్లలో కూడా బాగా పనిచేసేలా అరట్టాయ్ బృందం దీనిని రూపొందించింది.