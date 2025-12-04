iPhone 17: చౌకైన ఐఫోన్.. త్వరలోనే లాంచ్.. ఫీచర్లు ఇవే..!
2026లో ఆపిల్ తన ఐఫోన్ లైనప్లో కొత్త మోడల్ను జోడించవచ్చు. కంపెనీ 2025 ప్రారంభంలో ఐఫోన్ 16eని ప్రారంభించింది. ఇప్పుడు, 2026లో, ఐఫోన్ 17 లైనప్లో సరసమైన మోడల్ను విడుదల చేయడం ద్వారా కంపెనీ ఈ ట్రెండ్ను కొనసాగించవచ్చు.
iPhone 17: 2026లో ఆపిల్ తన ఐఫోన్ లైనప్లో కొత్త మోడల్ను జోడించవచ్చు. కంపెనీ 2025 ప్రారంభంలో ఐఫోన్ 16eని ప్రారంభించింది. ఇప్పుడు, 2026లో, ఐఫోన్ 17 లైనప్లో సరసమైన మోడల్ను విడుదల చేయడం ద్వారా కంపెనీ ఈ ట్రెండ్ను కొనసాగించవచ్చు. రాబోయే ఐఫోన్ 17e కొనుగోలుదారులకు ఐఫోన్ 17కి సమానమైన అనుభవాన్ని అందిస్తుందని చెబుతారు, కానీ ఆపిల్ దానిని సరసమైన ధరతో పరిచయం చేస్తుంది. అయితే, కంపెనీ ఇంకా ఎటువంటి వివరాలను అధికారికంగా ప్రకటించలేదు.
ఆపిల్ త్వరలో ఐఫోన్ 17eని లాంచ్ చేయవచ్చని నివేదికలు ఉన్నాయి. నివేదిక ప్రకారం, ఈ రాబోయే మోడల్లో ఇప్పటికే ఐఫోన్ 17లో చేర్చబడిన A19 చిప్ ఉండవచ్చు. అదనంగా, కంపెనీ ప్రధాన డిజైన్ నవీకరణలను ప్లాన్ చేస్తోంది. ఐఫోన్ 16e గురించి చెప్పాలంటే, ఆపిల్ ఐఫోన్ 14 వైడ్ నాచ్ డిస్ప్లేను చేర్చింది. ఐఫోన్ 17e వైడ్ నాచ్ను కూడా తొలగించవచ్చని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.
ఆపిల్ రాబోయే ఐఫోన్ మోడల్లు నాచ్కు బదులుగా డైనమిక్ ఐలాండ్ మద్దతును కలిగి ఉండవచ్చు. ఈ డిస్ప్లే ఆపిల్ తన సరసమైన ఫోన్లలో లైవ్ యాక్టివిటీ, మ్యూజిక్ విడ్జెట్లు మరియు ఇతర ఇంటరాక్టివ్ హెచ్చరికలు వంటి వివిధ లక్షణాలను అందించడానికి అనుమతిస్తుంది. ఐఫోన్ 15 లైనప్ నుండి ఆపిల్ అన్ని మోడళ్లలో డైనమిక్ ఐలాండ్ను అందిస్తోంది. ఇప్పుడు, ఇది ఐఫోన్ 17eలో కూడా అందుబాటులో ఉండవచ్చు.
ఐఫోన్ 17eకి ప్రధాన అప్గ్రేడ్లలో ఒకటి కెమెరా సెటప్. సెల్ఫీల కోసం ఇది 18MP సెంటర్ స్టేజ్-ఎనేబుల్డ్ ఫ్రంట్ కెమెరాను కలిగి ఉండవచ్చని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఈ ఫ్రంట్ కెమెరా సెటప్ వినియోగదారులకు వీడియో కాలింగ్ , గ్రూప్ సెల్ఫీల సమయంలో ఉత్తమ ఫలితాలను అందిస్తుంది.కంపెనీ ఫిబ్రవరి 2025లో ఐఫోన్ 16eని ప్రారంభించింది. కంపెనీ లాంచ్ షెడ్యూల్ను పరిశీలిస్తే, అది పెద్దగా మారుతున్నట్లు కనిపించడం లేదు. అందువల్ల, ఐఫోన్ 17e కూడా ఫిబ్రవరి 2026లో లాంచ్ అవుతుందని భావిస్తున్నారు.