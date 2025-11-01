Apple: ఫుల్ జోష్లో యాపిల్.. ఐఫోన్ 17 అమ్మకాలు సరికొత్త రికార్డులు..!
Apple: సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంలో భారతదేశంలో, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆపిల్ రికార్డు ఆదాయాన్ని నమోదు చేసింది. ఐఫోన్ తయారీదారు అమ్మకాలు సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంలో $102.5 బిలియన్లకు చేరుకున్నాయి. ఇంతలో, ఆపిల్ వరుసగా 14 త్రైమాసికాలు భారతదేశంలో తన అద్భుతమైన పనితీరును కొనసాగించింది. ఐఫోన్ 17 కు ఉన్న బలమైన డిమాండ్ ఈ రికార్డు ఆదాయానికి గణనీయంగా దోహదపడిందని CEO టిమ్ కుక్ పేర్కొన్నారు. డిసెంబర్ త్రైమాసికంలో కూడా ఈ ఊపు కొనసాగుతుందని కంపెనీ ఆశిస్తున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంలో కంపెనీ అనేక దేశాలలో రికార్డు ఆదాయాన్ని సాధించిందని, భారతదేశంలో ఇప్పటివరకు అత్యధిక పనితీరు కూడా ఉందని కుక్ పేర్కొన్నారు.ఆదాయం
ఐఫోన్ ఆదాయం $49 బిలియన్లు, గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే 6శాతం పెరుగుదల ఉందని ఆపిల్ చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్ (CFO) కెవాన్ పరేఖ్ పేర్కొన్నారు. "భారతదేశం, లాటిన్ అమెరికా, మిడిల్ ఈస్ట్ మరియు దక్షిణాసియా వంటి మార్కెట్లలో సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంలో మేము కొత్త రికార్డులను సృష్టించాము. భారతదేశం ఆల్-టైమ్ రికార్డును కూడా నమోదు చేసింది" అని ఆయన అన్నారు. ఐఫోన్ యొక్క యాక్టివ్ యూజర్ బేస్ ఆల్-టైమ్ గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుందని ఆయన అన్నారు.
భారతదేశ వృద్ధికి దోహదపడే ప్రధాన కారకాల్లో రెండు కొత్త ఆపిల్ రిటైల్ స్టోర్లు ఉన్నాయని టిమ్ కుక్ అన్నారు, వీటిని ఈ సంవత్సరం ప్రారంభించారు. IDC ఇండియా ప్రకారం, ఆపిల్ 2025 నాటికి భారతదేశంలో సుమారు 15.5 మిలియన్ ఐఫోన్లను విక్రయించే దిశగా పయనిస్తోంది, ఇది గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే 25% పెరుగుదల. ఆసక్తికరంగా, భారతదేశం మొత్తం స్మార్ట్ఫోన్ షిప్మెంట్లు రాబోయే ఐదు సంవత్సరాలలో 4% తగ్గుతాయని అంచనా వేయబడినప్పుడు ఈ పెరుగుదల సంభవిస్తోంది.
కౌంటర్ పాయింట్ రీసెర్చ్ ప్రకారం, భారతదేశంలో ఐఫోన్ అమ్మకాలు ఈ సంవత్సరం 28% పెరుగుతాయని అంచనా వేయబడింది, ఐఫోన్ 17 సిరీస్ అత్యధికంగా దోహదపడింది. లాంచ్ నెలలో, ఐఫోన్ 17 అమ్మకాలు గత సంవత్సరం ఐఫోన్ 16 సిరీస్ కంటే 19% ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ప్రారంభ రోజుల్లో సరఫరా పరిమితులు ఉన్నప్పటికీ, నిపుణులు ఈ డిమాండ్ను నివారించామని, కానీ తగ్గలేదని, అంటే కస్టమర్లు వేచి ఉండటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని చెబుతున్నారు.
కౌంటర్ పాయింట్ రీసెర్చ్ అసోసియేట్ డైరెక్టర్ తరుణ్ పాఠక్ మాట్లాడుతూ, "ఈ సంవత్సరం భారతదేశంలో ప్రో మరియు బేస్ మోడల్స్ మిశ్రమం గణనీయంగా మెరుగుపడుతోంది. దేశీయ మార్కెట్లో భారతదేశంలో తయారు చేసిన ఐఫోన్ల వాటా కూడా పెరుగుతోంది." చైనాలో ప్రో మోడల్స్ వాటా ఇప్పుడు దాదాపు 50%కి చేరుకుంది, భారతదేశంలో, ఇది గతంలో సింగిల్ డిజిట్లోనే ఉండేది కానీ ఇప్పుడు రెండంకెలకు చేరుకుంటోంది.