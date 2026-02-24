  • Menu
 iPhone 17e: ఆపిల్ మార్చి 2026 ఈవెంట్.. ఐఫోన్ 17e.. కొత్త మ్యాక్‌బుక్స్..!

iPhone 17e: ప్రతి ఏటా ఆపిల్ నిర్వహించే స్ప్రింగ్ ఈవెంట్ పై ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ అంచనాలు ఉంటాయి. 2026 మార్చిలో జరగబోయే ఈవెంట్లో ఆపిల్ తన కొత్త ఐఫోన్ 17e మోడల్‌ను విడుదల చేయనున్నట్లు సమాచారం. ఇది ఐఫోన్ సిరీస్‌లో అత్యంత సన్నని , తేలికపాటి ఫోన్‌గా నిలవనుందని టెక్ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. బడ్జెట్ , ప్రీమియం విభాగాల మధ్య సమతుల్యతను పాటిస్తూ ఈ ఫోన్‌ను డిజైన్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఐఫోన్ 17e తో పాటు కొత్త మ్యాక్‌బుక్ ఎయిర్, మ్యాక్ ప్రో మోడళ్లను కూడా ఆపిల్ పరిచయం చేయనుంది. ఇవి కొత్త తరం ఎం-సిరీస్ చిప్‌సెట్‌లతో రానున్నాయి, ఇవి మునుపటి కంటే మెరుగైన వేగాన్ని, బ్యాటరీ సామర్థ్యాన్ని అందిస్తాయి. ముఖ్యంగా గ్రాఫిక్ డిజైనర్లు, వీడియో ఎడిటర్లకు ఈ కొత్త మ్యాక్స్ గొప్ప వరంగా మారనున్నాయి. ఆపిల్ తన సొంత ఏఐ ఫీచర్లను వీటిలో మరింత మెరుగుపరచనుంది.

ఈ ఈవెంట్‌లో ఐప్యాడ్ ఎయిర్ యొక్క అప్‌డేటెడ్ వెర్షన్‌ను కూడా చూసే అవకాశం ఉంది. ఇది ఓలెడ్ డిస్‌ప్లేతో వచ్చే అవకాశం ఉందని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఆపిల్ తన అన్ని పరికరాలలో ఏకరీతి పనితీరును అందించడానికి సాఫ్ట్‌వేర్ అప్‌డేట్‌లను కూడా ఇదే వేదికపై ప్రకటించవచ్చు. వినియోగదారుల అవసరాలకు అనుగుణంగా సరికొత్త సాంకేతికతను జోడించడం ఆపిల్ ప్రత్యేకతగా నిలుస్తుంది.

మొత్తానికి 2026 మార్చి ఈవెంట్ ఆపిల్ ప్రియులకు పండుగలా ఉండబోతోంది. ఐఫోన్ 17e లోని కొత్త కెమెరా సెన్సార్లు, అల్ట్రా-థిన్ డిజైన్ స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్లో కొత్త ట్రెండ్‌ను సెట్ చేయనున్నాయి. దీని ధర, అధికారిక లాంచ్ తేదీల కోసం ప్రపంచం మొత్తం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తోంది. ఈ కొత్త ఉత్పత్తులు ఆపిల్ మార్కెట్ వాటాను మరింత పెంచే అవకాశం ఉంది

