Apple Issues Urgent Warning to iPhone Users: ఐఫోన్ యూజర్లకు యాపిల్ వార్నింగ్.. మీరు ఏమీ చేయకపోయినా ఫోన్ హ్యాక్ అయిపోతుంది! వెంటనే ఇలా చేయండి..

Highlights

ఐఫోన్ యూజర్లకు యాపిల్ సంస్థ హై అలర్ట్ ప్రకటించింది. వినియోగదారులు ఎలాంటి లింక్ క్లిక్ చేయకపోయినా ఫోన్ హ్యాక్ అయ్యే 'జీరో-క్లిక్' స్పైవేర్ దాడులు జరుగుతున్నాయని హెచ్చరించింది. దీని నుండి రక్షణ పొందడానికి వెంటనే ఫోన్ రీస్టార్ట్ చేయాలని సూచించింది. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ..

సాధారణంగా ఏదైనా లింక్ క్లిక్ చేసినప్పుడో లేదా అనుమానాస్పద ఫైల్స్ డౌన్‌లోడ్ చేసినప్పుడో ఫోన్లు హ్యాక్ అవుతుంటాయి. కానీ, ఇప్పుడు జరుగుతున్న ‘జీరో-క్లిక్’ దాడులు అంతకంటే భిన్నమైనవి మరియు అత్యంత ప్రమాదకరమైనవి.

ఏమిటీ ‘జీరో-క్లిక్’ ఎటాక్?

హ్యాకర్లు పంపే మెసేజ్‌లను మీరు చూడకపోయినా, ఎలాంటి లింక్‌లను క్లిక్ చేయకపోయినా ఈ స్పైవేర్ మీ ఫోన్‌లోకి ప్రవేశిస్తుంది.

వినియోగదారుడికి తెలియకుండానే ఫోన్ సిస్టమ్‌లోని లోపాలను (Vulnerabilities) వాడుకుని హ్యాకర్లు లోపలికి చొరబడతారు.

ఫోన్‌లోని కాల్స్, మెసేజ్‌లు, ఈమెయిల్స్ మరియు పర్సనల్ డేటాను నిశ్శబ్దంగా దొంగిలిస్తారు.

ఎవరు ఎక్కువగా ప్రమాదంలో ఉన్నారు?

యాపిల్ హెచ్చరిక ప్రకారం, ఈ దాడులు ప్రధానంగా సమాజంలో కీలక పాత్ర పోషించే వ్యక్తులను టార్గెట్ చేస్తున్నాయి:

జర్నలిస్టులు, రాజకీయ నాయకులు, ప్రభుత్వ అధికారులు.

న్యాయవాదులు మరియు సామాజిక కార్యకర్తలు. వీరి వద్ద ఉండే అత్యంత విలువైన మరియు గోప్యమైన సమాచారం కోసం హ్యాకర్లు ఈ అధునాతన సాంకేతికతను వాడుతున్నారు. సాధారణ వినియోగదారులకు దీని వల్ల వచ్చే ముప్పు తక్కువే అయినప్పటికీ, అప్రమత్తంగా ఉండటం మంచిదని యాపిల్ తెలిపింది.

ఫోన్ రీస్టార్ట్ చేస్తే రక్షణ లభిస్తుందా?

మీ ఐఫోన్‌ను వెంటనే రీస్టార్ట్ (Restart) చేయడం వల్ల తాత్కాలికంగా ఈ స్పైవేర్ దాడుల నుండి తప్పించుకోవచ్చు.

రీస్టార్ట్ చేయడం వల్ల బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో హ్యాకర్లు రన్ చేస్తున్న కొన్ని స్పైవేర్ ప్రాసెస్‌లు నిలిచిపోతాయి.

హ్యాకర్లకు లభించిన తాత్కాలిక యాక్సెస్‌ కట్ అవుతుంది.

ఇది శాశ్వత పరిష్కారం కాకపోయినా, యాపిల్ కొత్త సెక్యూరిటీ అప్‌డేట్ ఇచ్చే వరకు ఇది కొంతవరకు రక్షణ కల్పిస్తుంది.

ముందస్తు జాగ్రత్తలు ఇవే:

  1. సాఫ్ట్‌వేర్ అప్‌డేట్: మీ ఐఫోన్‌లో ఎప్పటికప్పుడు లేటెస్ట్ iOS వెర్షన్‌ను అప్‌డేట్ చేయండి. సెక్యూరిటీ లోపాలను సరిచేస్తూ యాపిల్ క్రమం తప్పకుండా ప్యాచ్‌లను విడుదల చేస్తుంది.
  2. లాక్‌డౌన్ మోడ్: మీకు హ్యాకింగ్ భయం ఎక్కువగా ఉంటే ఐఫోన్‌లోని 'Lockdown Mode'ను ఆన్ చేసుకోండి.
  3. అనుమానాస్పద మెసేజ్‌లు: తెలియని నంబర్ల నుండి వచ్చే మెసేజ్‌లు, ఫైల్స్‌ను ఓపెన్ చేయకుండా వెంటనే డిలీట్ చేయండి.
